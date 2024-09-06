«Новый Бетербиев» в порядке. Хатаев снёс опытного аргентинца Мадерну

В Канаде состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира свой бой провёл непобеждённый российский боксёр Имам Хатаев. Он разделил ринг с опытным Эсекьелем Мадерной.

Имам Хатаев – боксёр с огромным любительским бэкграундом. 30-летний чеченский спортсмен провёл на любительском ринге 110 поединков, он неоднократно становился чемпионом России и представлял страну на международных турнирах. Так, ещё в 2014 году он стал чемпионом мира среди студентов, а в 2021 году отправился в Токио на Олимпийские игры. На Олимпиаде Имам добрался до полуфинала, по пути добыв две досрочные победы, но в полуфинале Хатаев уступил Бенджамину Уиттакеру и довольствовался бронзой. После этого Имам стал пробовать себя в профессионалах, хотя и про любительскую карьеру не забывал: в 2023 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

В профессионалах Хатаев сохранил свой агрессивный стиль. Имама часто сравнивают с чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и даже называют его последователем. Стиль Имама действительно похож на стиль Бетербиева, Хатаев тоже делает акцент на физическую мощь и побеждает досрочно. На профессиональном ринге Имам дебютировал в 2021 году у себя на родине, в Чечне, нокаутировав в первом раунде Исмата Эйнуллаева. Всего Имам провёл в профессионалах семь поединков, и все завершил нокаутами в свою пользу.

Очередным соперником российского боксёра стал опытный аргентинец Эсекьель Мадерна. За плечами 37-летнего аргентинца 44 профессиональных поединка, в 31 он одержал победы, причём 21 – нокаутами. Мадерна, например, боксировал с Маликом Зинадом, который недавно претендовал на титул Дмитрия Бивола, а в своём последнем поединке уступил другому непобеждённому россиянину Василию Войцеховскому.

Огромный опыт аргентинского боксёра помог ему дать Хатаеву самый сложный бой в карьере. Имам с первых минут поединка старался диктовать свой темп, свой рисунок боя, вкладывался в мощные удары и искал очередной нокаут. Но Эсекьель здорово защищался, старался сдерживать российского боксёра на дистанции. Главным оружием Мадерны стал джеб, которым он раз за разом доставал Имама и сбивал его атаки. Во втором раунде аргентинцу пришлось тяжело: он пропустил мощный левый хук от Хатаева, а после этого столкнулся с россиянином головами и получил серьёзную сечку. Но это не выбило Мадерну из колеи, и он продолжил бой.

Более того, в последующих раундах Эсекьель смотрелся вполне неплохо, моментами аргентинец даже перехватывал инициативу и был эффективнее Хатаева. В четвёртом раунде Мадерна и вовсе едва не отправил Имама в нокдаун, мощно попав справа. На какое-то время Хатаев потерял контроль в поединке, никак не мог найти нужную дистанцию, а джеб Мадерны конкретно мешал россиянину. В пятом и шестом раундах Хатаев сумел затащить соперника в жёсткие размены, в которых Имам заметно потрепал своего соперника, хотя и аргентинец имел неплохие попадания. В седьмом раунде Хатаев всё-таки завершил этот поединок в свою пользу: Имам несколько раз точно пробил по корпусу, после чего выбросил джеб. Эсекьель был вынужден встать на колено, а продолжить бой рефери ему не дал.

Имам Хатаев одержал победу в непростом поединке и завоевал пояс NABF. Россиянин продолжает оставаться непобеждённым боксёром, теперь в его активе восемь досрочных побед в восьми профессиональных поединках.