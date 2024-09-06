Конор хочет стать президентом Ирландии. Объясняем, почему это плохая идея

Конор Макгрегор – один из самых ярких бойцов в истории смешанных единоборств. Ирландец за годы карьеры стал буквально национальным героем, хотя и без громких поражений не обходилось. Ноториус не был безупречным, всегда отличался очень экстравагантным поведением. А теперь продолжает находиться в подвешенном состоянии. Фанаты с нетерпением ждут того момента, когда ирландец вернётся в октагон и вновь покажет себя во всей красе. Но сам Конор не торопится вновь выходить в клетку. Он продолжает сниматься в кино, активно прокачивает свой личный бренд. А теперь замахнулся на новую высоту – собрался стать активным политическим деятелем.

Накануне Макгрегор в очередной раз поднял вопрос о том, что собирается стать президентом своей страны. Он продолжает вести себя эпатажно, произнося громкие речи: «Как президент я бы обладал полномочиями созывать Dáil (нижняя палата парламента Ирландии. – Прим. «Чемпионата»), а также распускать его. Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии. Народ Ирландии заслуживает того, чтобы получить ответы. Ирландии нужен президент, который будет работать исключительно на благо ирландского народа. И это я. Я единственный логичный выбор. 2025 год уже не за горами».

Конор действительно может стать президентом. Вряд ли на данный момент есть персона, которая в Ирландии пользуется большей популярностью. О нём знают все – от мала до велика. И офисные работники, и домохозяйки. Макгрегор не был безупречен, часто ошибался. Причём это происходило и в октагоне, и за его пределами. Но с самого начала Ноториус выбрал позицию агрессивного и экспрессивного поведения, а также постоянных провокаций. И это принесло свои плоды – Конор разгонял поединки до запредельной популярности. Он получал огромные гонорары, а также срывал восхищение публики. Конечно, были и ненавистники, которые лишь подпитывали Макгрегора энергией. Но в Ирландии практически все обожают одиозного бойца.

Конор Макгрегор Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Напомним, с 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс. Он пошёл на второй срок. Но в последнее время обстановка в стране становится всё более напряжённой. Особенно сильно дело вспыхнуло в конце 2023 года. Это произошло на фоне погромов в Дублине. Тогда Конор очень удачно подсуетился и попытался громко заявить о себе. Он высказывался в социальных сетях, буквально поливая грязью действующее правительство. Правда, в итоге едва не оказался под уголовным преследованием, быстро удалил все записи и успокоился. Теперь Макгрегор решил, что вновь может попытаться вернуться в гонку за властью.

Стоит отметить, что многие спортсмены пытались пойти по этому пути. Например, в Филиппинах преуспевает на политическом поприще Мэнни Пакьяо. Он состоит в партии «Филиппинская демократическая партия – Сила народа». И в 2021 году даже баллотировался в президенты. Тогда легендарный боец проиграл, но сдаваться и останавливаться на достигнутом не собирается. И даже пытался получить возможность поехать на Олимпийские игры, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания. После поражения на выборах Пакьяо дал понять, что никуда не уйдёт: «Я могу отказаться от политики, но не от возможности служить. Большое спасибо, соотечественники».

МЭННИ ПАКЬЯО Фото: Getty Images

А в мировом спорте есть и примеры, когда добиться цели получилось. Это сделал футболист Джордж Веа. В 2005 году он впервые баллотировался на пост президента Либерии. Но проиграл во 2-м туре голосования 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом. На этом Веа не остановился. Он проявил упорство и вновь попробовал свои силы в 2017 году. С этой попытки всё получилось. По итогам выборов бывший спортсмен опередил вице-президента страны Джозефа Бокая с небольшим преимуществом, став 25-м президентом Либерии. Он занимал эту должность до января 2024 года, провёл срок правления без нареканий и пользовался признанием от народа.

Джордж Веа Фото: Yves Herman/Getty Images

Однако есть ощущение, что Конору красивая политическая карьера не грозит. Слишком уж непредсказуемым и взрывным выглядит Ноториус. Он часто меняет решения, подвержен эмоциям. А в вопросах политики такие качества – не лучшая визитная карточка. Поэтому любовь народа может не перерасти в доверие. Конечно, фанаты станут с удовольствием поддерживать Макгрегора. Но от его решений будет полностью зависеть жизнь многих людей. И есть ощущение, что сильно рисковать и жить семь лет на «пороховой бочке» ирландцы не захотят. Кроме того, Конор часто обманывает, что становится его крайне нехорошей, но практически постоянной чертой. История с возвращением в октагон – показательная. Поэтому доверия к Макгрегору становится всё меньше.

Конор может стать президентом, если привлечёт людей и проведёт грамотную кампанию. Но есть ощущение, что ни к чему хорошему это не приведёт. У Макгрегора нет опыта, а его черты характера могут сыграть лишь негативную роль в вопросах управления целой страной. Да и может ли удержать всё под контролем боец, который в последнее время с трудом ладит с самим собой? Вопрос остаётся открытым.