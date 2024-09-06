Разбил мощного аргентинца за пять минут! Атаев деклассировал соперника и стал чемпионом

6 сентября на арене «Трактор» в Челябинске состоялся турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Организаторы собрали топовый кард, в котором было запланировано сразу несколько титульных поединков. Особенный интерес вызывало противостояние, в котором сошлись Шарабутдин Атаев и Брайан Суарес. Оба были заряжены на победу, поскольку шли с великолепным рекордом. А главное, на кону стоял второй по значимости мировой титул, пояс WBA Gold. Поэтому дополнительной мотивации парням искать попросту не приходилось. Они были решительно заряжены на то, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс.

Атаев (6-0, 4 KOs) не так давно выступает на профессиональном уровне. Но пока делает это абсолютно безупречно. И чаще всего просто уничтожает оппонентов досрочно. Поэтому и теперь от него ждали очень яркого выступления. Кроме того, Шарабутдин уже успел добраться до своего титула. Атаев – чемпион мира среди профессионалов по версии IBA. Поэтому на него оказывалось дополнительное эмоциональное давление. Но и оппозиция подобралась крепкая. Суарес (19-2, 18 KOs) славился своим нокаутирующим ударом, а также неуступчивостью. Поэтому для Шарабутдина противостояние должно было стать серьёзной проверкой на прочность.

Но сам поединок получился очень быстрым и особенной интригой не порадовал. С самых первых минут Атаев завладел инициативой и начал набрасывать джебы. А аргентинец не стеснялся раскрываться. Шарабутдин не спешил бросаться в атаку, грамотно подмечал все ошибки и неточности в действиях соперника. В итоге первый раунд завершился спокойно, никто так и не решился полностью забыть об обороне, бросившись вперёд. Но всё равно чувствовалось, что аргентинец действует нервозно.

Шарабутдин Атаев — Брайан Суарес Фото: RCC

И во втором раунде Шарабутдин решил всё закончить. Аргентинец пошёл вперёд, но допустил грубейшую ошибку. Это идеально прочувствовал Атаев, который выбросил мощнейший удар и отправил соперника в нокдаун. Было понятно, что Суарес не сдастся так просто. Поэтому Брайан вновь оказался на ногах. Но Шарабутдина было уже не остановить. Россиянин выбросил правый прямой и вдогонку отправил левый апперкот. После такой атаки аргентинец вновь оказался на канвасе. Он мучительно пытался подняться на ноги, но не справился с этой задачей. Судья был вынужден остановить поединок.

Атаев одержал красивейшую победу и продолжает двигаться по профессиональной карьере с безупречным рекордом. А главное, он повесил на свои плечи уже второй пояс – стал чемпионом WBA Gold. Молодой россиянин быстро развивается в уровне оппозиции и достижений. Поэтому теперь для него ждут более крепких и мастеровитых соперников.