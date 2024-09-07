Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: брат Хабиба вернулся после допинг-скандала. LIVE

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) состоится турнир Bellator Champions Series 4, который привлекает к себе серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в главном событии вечера сойдутся наши соотечественники: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Они проведут титульный поединок за звание чемпиона организации в лёгком весе. Возможно, бой станет последним в промоушене для брата Хабиба. Он возвращается в клетку после допинг-скандала и дисквалификации.
В этот вечер в октагон «Пеканга-Арены» выйдет ещё один россиянин – Имамшафи Алиев. Его соперником станет американец Джордан Ньюман.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!
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❌ Усман Нурмагомедов назвал причину снятия с поединка с Шаблием в мае
Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов объяснил, почему ему пришлось сняться с поединка с соотечественником Александром Шаблием.
«Я заболел в начале Рамадана. К тому же сильно. Как вы знаете, во время Рамадана нельзя есть и пить, поэтому я не мог принимать никаких лекарств в течение дня. Так что моя болезнь становилась всё более продолжительной. Я не мог нормально тренироваться. Я болел, потом мне становилось лучше на неделю, а потом снова болел.
Мы сели с командой и решили, что дела идут не очень хорошо. Решили дать моему телу отдохнуть и восстановиться. Поправиться, вернуться и подраться позже», — приводит слова Нурмагомедова Sportskeeda.
👀 Усман Нурмагомедов назвал бойца, который поставил Хабибу синяк под глазом
Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов рассказал, из-за чего у его двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова недавно появился синяк под глазом. Ранее Хабиб показал соответствующее фото, которое подписал следующим образом: «Может, это значит, что я старею?»
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
«Нет, нет [я не ставил ему синяк под глазом]. Это случилось, когда он занимался грэпплингом с Исламом Мамедовым. Не знаю, как это произошло. В тот день я отдыхал, потому что Хабиб изрядно напрягал меня всю неделю. В тот день он сказал: «Сегодня отдохни». Когда он подошёл, я спросил: «Эй, что у тебя с глазом?» И он сказал, что постарался Ислам Мамедов во время грэпплинга», — приводит слова Усмана Sportskeeda.
Где смотреть бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий
Посмотреть трансляцию турнира можно на платформе OKKO. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
⚖️ Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий показали одинаковый вес
Действующий чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов и топовый боец Bellator соотечественник Александр Шаблий успешно прошли процедуру официального взвешивания.
Усман и Александр показали на весах одинаковый вес — 70,2 кг.
Дата и время турнира Bellator Champions Series 4
Турнир Bellator Champions Series 4 состоится в ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США). Старт запланирован на 03:00 по московскому времени. Главный бой, в котором в октагоне сойдутся Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий, ориентировочно начнётся в 06:45 мск.
🔝 Усман Нурмагомедов ответил, кто, по его мнению, является лидером рейтинга Р4Р в UFC
Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов ответил, кто, по его мнению, является лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий — Джон Джонс или Ислам Махачев.
«Прямо сейчас Ислам, он точно № 1. Но, конечно, Джон Джонс — это легенда. Никто не говорит, что он не легенда. Я вырос, наблюдая за его боями, мне нравится его стиль, мне нравится его менталитет. Этот парень крут. Но, конечно, сейчас мы говорим о настоящем времени, а не о прошлом. У Даны Уайта своё мнение, у вас — своё мнение», — приводит слова Усмана Нурмагомедова BJ Penn.
Полный кард турнира с главным боем Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий
- Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий;
- Лоренц Ларкин — Леван Чохели;
- Дуглас Лима — Аарон Джеффри;
- Сумико Инаба — Маккензи Стиллер;
- Янси Медейрос — Жора Айвазян;
- Джордан Ньюман — Имамшафи Алиев;
- Херман Террадо — Масаюки Кикуири;
- Брайс Мередит — Джонатан Макалолуи;
- Джош Хокит — Шон Роуз;
- Айсия Кортес — Эшли Тинер.