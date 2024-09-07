Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: брат Хабиба вернулся после допинг-скандала. LIVE

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) состоится турнир Bellator Champions Series 4, который привлекает к себе серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в главном событии вечера сойдутся наши соотечественники: Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Они проведут титульный поединок за звание чемпиона организации в лёгком весе. Возможно, бой станет последним в промоушене для брата Хабиба. Он возвращается в клетку после допинг-скандала и дисквалификации.

В этот вечер в октагон «Пеканга-Арены» выйдет ещё один россиянин – Имамшафи Алиев. Его соперником станет американец Джордан Ньюман.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. Следите за всем самым интересным!

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