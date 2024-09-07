Доминация Нурмагомедова закончится? У Шаблия есть всё для победы над Усманом

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (штат Калифорния, США) на «Пеканга-Арене» пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series, главным событием которого станет титульный поединок между двумя российскими бойцами.

Действующий чемпион в лёгком весе Усман Нурмагомедов будет защищать пояс в бою с Александром Шаблием. И это, возможно, один из самых конкурентных и интригующих поединков, которые можно устроить за пределами UFC. Два очень классных и высокоуровневых бойца-универсала, и впервые за всю карьеру Усмана его превосходство над соперником ставится под сомнение.

Как правило, поединки Нурмагомедова проходят по одному сценарию — он просто деклассирует соперников, рядом с ними они перестают выглядеть профессиональными бойцами и будто впервые вышли в клетку. Уровень настолько разный, что Усман чаще всего покидает клетку вообще без какого-либо урона. Да, можно говорить, что громкая фамилия дала ему хороший толчок, но в клетке он делает всё сам. А там Нурмагомедов не проиграл ни одного раунда и не оставил шансов оппонентам.

Хавьер Мендес, работавший и с Хабибом Нурмагомедовым, и с Исламом Махачевым, называет именно Усмана самым талантливым бойцом, которого он тренировал: «Это лёгкий вопрос. Самый талантливый боец, которого я когда-либо тренировал, — это Усман Нурмагомедов. К сожалению, он не получает заслуженного признания, потому что не выступает в UFC. Если вы не в мейнстриме, то не получите признания, которого заслуживаете. Так будет происходить до тех пор, пока в какой-то момент он не окажется в UFC, но со стороны PFL и Bellator было бы глупо его отпускать, потому что он уже суперзвезда».

Кстати, того же мнения, что и Мендес, придерживается и Даниэль Кормье. Усман очень хорош в стойке, как и его родной брат Умар, но габаритнее, с более длинными рычагами. Этим преимуществом Нурмагомедов пользуется по полной. У него прекрасная работа на дистанции и отличные удары ногами по разным этажам. Это позволяет Усману удерживать соперников на расстоянии и расстреливать их оттуда. Плюс отличный футворк и хорошие уклоны, что помогает Нурмагомедову легко уходить от атак.

Конечно, в арсенале есть и борьба. Усман спокойно выполняет и проходы в одну ногу, и проходы в две ноги, контролирует соперников тоже очень уверенно, несмотря на то что в чистой силе он уступает тому же Исламу. Большой плюс и то, что Усман постоянно плотно работает на сборах с Махачевым и с Хабибом. Это недооценённый фактор — работа с лучшими всегда делает лучше тебя самого. Преимущество команды Нурмагомедова в том числе и в наличии высокоуровневых спарринг-партнёров. После них большинство соперников в клетке уже не кажутся столь опасными.

Хабиб и Усман нурмагомедовы Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Тем не менее Шаблий — проверка очень высокого уровня для Усмана. В стойке Александр в первую очередь ставит на бокс, он выдаёт шикарные многоударные комбинации на руках, очень красивые двойки и всё это миксует с эффективными киками, ударами с разворота и плотными коленями. Скорость у Шаблия очень хорошая, дистанцию чувствует здорово, спокойно может отработать и на контратаках, а может придавить. Нечто похожее делает Илия Топурия в UFC.

А вот бокс Усмана Шаблия вообще не впечатляет: «Ну, я считаю, что там просто рук нет. Бокса нет! У него руки — это подготовка ударов ногами. Посмотрите мой бой с Примусом и посмотрите его бой с Примусом. Сколько я нанёс акцентированных ударов, как я закончил этот бой. И как он подрался».

При всех плюсах Шаблия в стойке он далеко не однобокий боец. Да, у него не было соперников с таким уровнем борьбы, как у Нурмагомедова, но Александр достаточно хорош и в этом аспекте, и в грэпплинге. Если необходимо побороться самому, то Шаблий спокойно это сделает. Вопросы будут относительно умений защищаться от борьбы Усмана, но у Александра достаточно навыков, чтобы и на земле выглядеть конкурентно. Оба также отлично дышат на протяжении всей дистанции боя.

Для Шаблия поединок с Усманом — огромный вызов. Он вполне может разобрать непобеждённого топа и громко заявить о себе на весь мир. Александр точно посильнее на руках в стойке и вряд ли сильно уступает в остальных навыках. Скорее всего, тут не будет искр, поэтому не стоит вешать на бой завышенные ожидания. Гораздо более вероятна тактическая перестрелка двух бойцов, которые успешно нейтрализуют сильные стороны друг друга.

Александр Шаблий Фото: bellator.com

В любом случае Усман и Шаблий входят в число лучших легковесов мира, в будущем их пути могут снова пересечься и, возможно, под эгидой другой организации. И у Александра есть хороший шанс пошатнуть величие Нурмагомедовых и отобрать у Усмана пояс. Такого ещё никто не делал, так что мотивации у Шаблия достаточно. Нам остаётся лишь ждать отличного боя.