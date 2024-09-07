Рекордный нокаут в боксе? Россиянин вырубил небитого соперника за четыре секунды

6 сентября на арене «Трактор» в Челябинске состоялся турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Организаторы собрали топовый кард, в котором прошло много ярких противостояний. Особенные ожидания были привлечены к поединку Марка Урванова и Сеймура Исаева. Представитель Азербайджана шёл непобеждённым и демонстрировал высочайшее мастерство. На стороне россиянина был огромный опыт. Поэтому складывалось ощущение, что бой просто обязан получиться ярким. Но то, что произошло в итоге, повергло в шок абсолютно всех.

Поединок начался без разведки. Урванов решил поразить соперника активностью, с ходу пошёл вперёд. Видимо, Сеймур действительно оказался не готов к такому. Он опрометчиво раскрылся и пропустил мощнейший удар по печени уже на четвёртой секунде… А затем оказался на колене. Публика притихла, но была практически уверена, что Исаев спокойно поднимется на ноги и продолжит бой. Однако судья наблюдал за тем, как Сеймур продолжает оставаться на канвасе. В итоге небитый представитель Азербайджана совершенно неожиданно отказался продолжать поединок.

Урванов отличается высочайшим уровнем работы в стойке. Он даже проводит тренировки и спарринги с экс-чемпионом UFC Петром Яном, что демонстрирует высокий уровень доверия к Марку. Но при этом раньше особенно высоким процентом нокаутов боксёр не отличался. Зато в Челябинске наглядно продемонстрировал, какую опасность могут нести в себе его руки. А главное, Урванов навсегда вписал своё имя в историю профессионального бокса. Так быстро в джентльменском виде спорта на профессиональном уровне ещё не вырубали.

Марк Урванов Фото: rccfest.ru

До этого момента рекордным считался результат, который 15 июня 2007 года установили Фил Уильямс и Брэндон Бурке. Турнир состоялся в американском городе Сент-Пол (Миннесота, США). Соперники выступали в полутяжёлом весе. Тогда они решили завершить всё быстро, практически без раскачки сблизились… И Уильямс отправил Бурке в нокаут первым же панчем. Но и тогда фанатам пришлось ждать 10 секунд. А теперь – всего лишь четыре. Урванов на целых шесть секунд превзошёл предыдущее рекордное достижение.

Уникальность нокаута от Урванова связана не только с его скоростью, но и с тем, что так быстро получилось разбить соперника ударом по печени. Дело в том, что чаще всего быстрые финиши случались из-за того, что оппонент отключался. Тогда одним панчем действительно можно закончить всё. Однако при ударе по печени соперник чаще всего всё-таки поднимается, лишь со второй попытки отправляется в нокаут. Здесь же работа от Урванова была настолько искусной, что Исаев, который не знал до этого поражений, так и не нашёл в себе сил, чтобы вновь оказаться на ногах.

Права на видео принадлежат RCC. Просмотреть видео можно в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing.

Урванов оформил красивейший нокаут, который совершенно точно надолго запомнится всем фанатам профессионального бокса. А главное, навсегда вписал своё имя в историю этого вида спорта. И не только его, но и всех профессиональных единоборств. А всё потому, что до этого момента нокаутов быстрее практически не было.