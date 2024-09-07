Простой Махачева затянулся. Почему это выгодно российскому чемпиону

В июне этого года Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, задушив в пятом раунде Дастина Порье. Для россиянина это была третья защита пояса, и он повторил рекорд дивизиона по этому показателю.

После этого поединка Дана Уайт заявил, что реванш Махачева с Арманом Царукяном — это тот бой, который сейчас имеет смысл. По умолчанию все для себя определили, что в следующий раз Ислама мы увидим на UFC 308 в Абу-Даби. Это было логично, Махачев становился хедлайнером двух последних номерных ивентов в ОАЭ, превратился там в главную звезду, и шейхи, разумеется, захотели бы снова его видеть на их территории.

Правда, позже выяснилось, что Махачев в бою с Порье травмировал руку и до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам, а если так, то и биться в октябре он не станет:

«Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим… Если не смогу восстановить, может, даже придется оперировать. UFC 308? Под вопросом. Ещё не общались насчёт боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука. Очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось всё — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет».

На тот момент ещё не было понимания относительно возможности Ислама выступить в декабре. Арман Царукян рассказал, что действительно есть разговоры о поединке в конце года. Всё разрушил тренер Махачева Хавьер Мендес: «Я жду, пока Ислам вылечится. Не думаю, что его рука уже восстановилась. Насколько знаю, он сейчас не тренируется. Вот почему я не думаю, что этот бой состоится в декабре. Это возможно, но я этого не вижу. Более вероятно, что он пройдёт в январе или феврале. Однако не думаю, что это будет в декабре, рука ещё не восстановилась».

Царукян уже тоже подтвердил, что надо настраиваться на начало года. Почему Исламу нет смысла форсировать восстановление? На UFC 308 уже есть мейн-ивент, на UFC 309 будут биться Джон Джонс и Стипе Миочич, и вряд ли первый номер P4P захочет биться в соглавном событии вечера, а на UFC 310 точно попытаются вытащить из забвения Конора Макгрегора. Разумеется, Ислама в таком случае туда не поставят.

Ислам Махачев Фото: Cooper Neill/Getty Images

А ситуация в дивизионе такая, что за спиной Царукяна нет никого. В теории есть только Дэн Хукер, но ему точно нужен бой с кем-то из тех, кто выше него, чтобы стать претендентом. Все остальные в топ-5 идут после поражений, очень странно их рассматривать в качестве претендентов. У Махачева есть время спокойно восстановиться и не задерживать при этом дивизион.

А есть и ещё один повод подождать и оценить ситуацию. Сейчас в полусреднем весе новый чемпион — Белал Мухаммад. Уже было оговорено, что в этом случае Махачев не станет подниматься в 77 кг, так как не хочет биться с приятелем. Но Белал вполне может получить бой на декабрь, он и сам заявлял об этом. А соперником может стать непобеждённый Шавкат Рахмонов, который финишировал всех по ходу своей профессиональной карьеры. Бойцы уже активно упражняются в трэш-токе через социальные сети.

Махачеву стоит дождаться развязки этого сюжета и никуда не спешить. Рахмонов, к примеру, не против биться с Исламом, так что уже не будет преград для осуществления плана подняться в полусредний вес. Идеальный сценарий для россиянина — Рахмонов становится чемпионом в декабре, а Ислам защищает титул в январе или феврале (дальше Рамадан, и боёв у Махачева не будет). Затем в июне-июле они встречаются между собой. С точки зрения амбиций Махачева — логичное развитие событий, ведь о переходе в полусредний вес он говорит давно. Чемпионство Белала отсрочило это, но вряд ли окончательно зарубило идею.

По сути, Ислам вполне может и перепрыгнуть защиту с Царукяном и просто летом отбиться с Рахмоновым. Но для красоты истории было бы лучше установить рекорд по защитам в лёгком весе, а затем уже подниматься в поисках второго пояса.

В любом случае сейчас нужно дождаться возвращения Махачева к полноценным тренировкам. Если он не сможет этого сделать до октября, то, возможно, мы не увидим российского чемпиона в октагоне до лета. Тогда Исламу придётся внимательно следить за ситуацией в полусреднем весе, и если представится шанс, то сразу же им воспользоваться.