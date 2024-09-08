Усман Нурмагомедов — будущий чемпион UFC. Лучше брата Хабиба сейчас только Махачев

В ночь на 8 сентября на турнире Bellator Champions Series Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона организации в лёгком весе, одержав победу над соотечественником Александром Шаблием.

На бумаге этот поединок считался самым сложным для Усмана под эгидой Bellator, так как Шаблий — боец высокого уровня, не проигрывавший с 2016 года, к тому же обладающей отлично поставленной ударной техникой и солидной защитой от борьбы. Такая проверка должна была окончательно дать ответ относительно уровня Нурмагомедова — побед над Патрики Фрейре и Брентом Примусом было недостаточно, чтобы сформировать полноценное мнение о брате Хабиба.

На деле же Усман сделал всё, чтобы этот бой, как и все предыдущие, выглядел простой работой для чемпиона. Нурмагомедов классно работал с дистанции, постоянно двигался и ломал темп боя, мешая Шаблию приблизиться и наконец задействовать свою сильнейшую сторону — бокс. Да, со стороны это выглядело скучно, но такое нередко происходит, когда на кону стоит многое, а между собой бьются два бойца очень высокого уровня. Тактические шахматы в клетке — незрелищно, но эффективно.

Шаблий не превратился в плохого спортсмена за один вечер, это всё ещё крепкий топ, просто так вышло, что разница в уровнях оказалась более значительной, чем ожидалось. Нурмагомедов уверено переработал Александра, вышел из боя без каких-либо повреждений и всё ещё не проиграл ни одного раунда ни одному сопернику. В этом смысле Усман очень близок к своему звёздному брату: забирает бои без шансов, а каждый пройденный соперник в глазах некоторых болельщиков превращается в слабого спортсмена, по которому нельзя оценивать уровень. В Bellator осталось разобраться только с Эй Джеем Макки.

Хабиб и Усман Нурмагомедовы Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

После победы над Шаблием слово взял Хабиб: «Усман сейчас один из лучших в мире. Сначала я был на вершине, теперь там наш брат Ислам, а Усман будет следующим. Это династия, много-много лет люди будут говорить об этом, даже не понимая, в чём дело».

Не так давно Усман рассказывал, что по контракту с Bellator у него осталось всего два поединка. Один из них, стало быть, уже прошёл, а значит, Нурмагомедов планирует провести ещё одну защиту пояса, и потом, скорее всего, будет сделан следующий шаг. Сейчас Усман сдал главный тест, который он мог сдать в Bellator, и доказал, что он готов к переходу UFC. А это уже вершина.

Ни для кого не секрет, что в команде Хабиба рассчитывают именно на такое развитие событий. Возможно, что уже в следующем году мы увидим ещё одного Нурмагомедова под эгидой лучшего промоушена мира. К этому времени Ислам Махачев, который сейчас правит в лёгком весе, должен будет уладить все свои дела в дивизионе и в идеальном сценарии подняться в полусредний вес. Тогда его место должен будет занять Усман.

Что касается перспектив нынешнего чемпиона Bellator в UFC, то у него есть все данные, чтобы взять пояс и в самой престижной ММА-организации. Усман уверенно чувствует себя в стойке, хорош в борьбе (и если было бы необходимо, он использовал бы её чаще и в бою с Шаблием), и пока он даже не вышел на пик. Нурмагомедову всего 26 лет. Махачев, к примеру, стал чемпионом UFC за пять дней до того, как ему исполнился 31 год. Хабибу было 30 лет. И при этом у них за плечами не было доминирования в Bellator, а это всё ещё один из лучших промоушенов мира.

Скорее всего, именно Махачев — единственный, кто сейчас очевидно сильнее младшего Нурмагомедова, но все знают, что в октагоне они никогда не пересекутся. Со всеми остальными нынешними топами нынешний чемпион Bellator спокойно может справиться.

Усман только набирает обороты. Конечно, уже есть и база хейтеров, которые низко оценивают его перспективы, но вряд ли это смущает самого Нурмагомедова. Шаблия ведь тоже короновали и считали, что это непосильный тест для Усмана. Династия чемпионов, которую запустил Абдулманап Нурмагомедов, продолжает разносить всех. За этим как минимум интересно наблюдать.