После Фёдора — выжженное поле. Как Емельяненко стал чёрной меткой

Фёдор Емельяненко – легендарный российский боец. Он провёл фантастическую карьеру, наполненную яркими событиями и достижениями. Но при этом выступал в не самых статусных промоушенах. А главное, лиги начинали переживать откровенно не лучшие времена после ухода Последнего Императора. Конечно, всё это можно списать на обычное стечение обстоятельств. Но слишком уж странной выглядит эта тенденция. Практически всегда промоушены начинали терпеть убытки и проблемы либо ещё во время выступлений Фёдора, либо сразу после его ухода. Поэтому Емельяненко стал настоящей чёрной меткой для организаций.

Свою карьеру Фёдор начинал в японском промоушене RINGS. И выступал там на протяжении длительного времени. Лига активно развивалась, причём проводила турниры буквально по всему миру. События состоялись в Нидерландах, России, США, Австралии, Грузии, Литве. А сам Емельяненко имел профессиональный рекорд 10-1. Он выиграл несколько турниров, считался одной из главных суперзвёзд промоушена. Но в 2002 году организация начала разваливаться на части. Она была вытеснена с рынка… Pride. Да, да, именно тем промоушеном, в котором оказался Последний Император. Лига RINGS пыталась существовать дальше, но не особенно справлялась с конкуренцией, популярность окончательно спала.

Pride также не смог пережить ухода Емельяненко. Он выступал в лиге до 2006 года. И на тот момент промоушен считался основным конкурентом UFC. Правда, лига уже переживала очень тяжёлые времена. В 2006 году азиатский промоушен потерял своего главного телевизионного партнёра. После этого стало понятно, что проблемы будут лишь усугубляться. Лига осталась без основного источника заработка, буквально упёрлась в тупик. А все попытки как-то вернуть интерес со стороны рекламодателей и телевизионных компаний не приносили плодов. В марте 2007 года Нобуюки Сакакибара официально объявил, что Pride переходит под крыло совладельца компании Zuffa, материнской компании главного конкурента – UFC. Уже тогда стало понятно, что конец наступил. Официальная «смерть» случилась 4 октября 2007 года, когда Pride Worldwide закрыла свой офис в Японии. На этом славная история промоушена завершилась.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что в карьере Фёдора было дальше? Несколько мелких лиг и Strikeforce. Который также пережил историю, похожую на путь Pride. Фёдор провёл там четыре поединка, три из которых проиграл. А в 2011 году лигу выкупили боссы UFC. Сначала турниры под эгидой Strikeforce ещё проводились, но Последний Император уже покинул промоушен. А затем организация и вовсе приняла окончательное решение о закрытии. Последнее событие случилось в 2013 году. После чего наступило забвение. И это очень грустно, потому что Strikeforce была действительно топовой лигой. И некоторые считают, что организация стала даже сильнее UFC. Одно из доказательств – путь парней из «Страйка» после перехода под крыло Даны Уайта. Практически все выступали успешно. А некоторые быстро добрались до чемпионских поясов.

Следующие пристанища – M-1 Global, Rizin FF и Fight Nights Global. И, говоря откровенно, все утратили былую привлекательность. Турниры проводятся довольно редко, особенного ажиотажа уже не вызывают. Конечно, исключением выглядит Rizin. А особенно когда придумывает интересные коллаборации с другими промоушенами. Но такое случается довольно редко. В остальном же лига переживает непростые времена. Правда, россиян привлекает наличие наших соотечественников. Например, одним из самых ярких бойцов является Виктор Колесник, который штампует победы и рвётся к чемпионскому титулу.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Последним пристанищем Фёдора был Bellator. И во время выступлений Последнего Императора лига считалась топом. Она даже являлась главным конкурентом Bellator. Но после ухода Емельяненко и тут начались проблемы. В ноябре 2023 года PFL выкупила лигу. Конечно, турниры под её эгидой продолжают проводиться. Но они уже не обладают тем размахом, что раньше. Звёзды постепенно начинают спешно покидать «корабль». А всё потому, что они прекрасно понимают – лига уже не входит в топ-2. Совместное событие с PFL ещё привлекло к себе какое-то внимание. Но последние турниры собирают не самую большую аудиторию. Исключением является событие, на котором бились Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Но если бы не интерес россиян, не было бы и этого.

Фёдор стал настоящей чёрной меткой для промоушенов, в которых он выступал. Практически все терпели крах и убытки, развалились, были поглощены. Возможно, именно по этой причине Емельяненко до сих пор не дебютировал в профессиональном боксе.