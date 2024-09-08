Отравленная вода и обман от организаторов. Нганну подставили перед боем с Джошуа?

В марте этого года экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну выпала возможность провести свой второй бой в профессиональном боксе. И соперник был именитый — Энтони Джошуа. На фоне очень близкого поединка с Тайсоном Фьюри несколькими месяцами ранее от Нганну ждали хотя бы плотной конкуренции.

В итоге же Фрэнсис был нокаутирован во втором раунде, а до этого Джошуа дважды отправлял камерунца в нокдаун. Надо сказать, у Нганну крепкая челюсть, так что уронить его — непростая задача. Тогда Хищник очень странно объяснял поражение: «Я помню, как в раздевалке пытался разогреться, но ничего не получалось. Я засыпал на ходу. Я потел, но при этом хотел спать. Но предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался, некоторые люди, которых я побеждал, чувствовали это раньше, однако я, по сути, столкнулся с этим впервые. Именно поэтому я взял пару дней перерыва, уделил время себе. Очевидно, мне нужно было осмыслить всё, что произошло за время боя. Снимаю шляпу перед своей командой, потому что они проделали отличную работу. Думаю, я был единственным, кто не выполнил план должным образом и, возможно, не чувствовал себя полностью в своей тарелке. Я был единственным, кто не появился на арене в тот вечер, скажем так».

Боя Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

С тех пор прошло полгода, и Нганну уже успел анонсировать своё возвращение в ММА — будет биться с Ренаном Феррейрой на турнире PFL в октябре. Однако вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к дебюту в новом для себя промоушене, Нганну решил заняться конспирологией и расследованием своего боя с Джошуа.

Сначала Фрэнсис раскритиковал технические моменты и намекнул на коварство организаторов, а потом решил, что причиной всех бед в бою стала вода: «Всё началось ещё на медиаднях. Мне называли одно время — я выходил из номера, приезжал, а ещё ничего не было готово. И так было не один раз. Приходилось ждать часами некоторых мероприятий и конференций. Это изматывало психологически и утомляло физически. В день боя тоже были странности. Мы прибыли на арену в 22:45, а продюсер подошёл к нам и сказал, что трансляция задерживается и бой начнётся примерно в 1:45. Сидел в раздевалке, ждал, мне было жарко, я пил воду и чуть не уснул. Где-то в 1:30 я увидел прибытие Джошуа на стадион. Он не мог приехать к этому времени, если бой ожидался в час ночи или в 1:45, как мне сказали.

Бой начался в четыре часа. Всё время я чувствовал себя плохо. В первом раунде я пропустил удар, но он был слабый и приглушён моей перчаткой. Однако как только оказался в углу и услышал голоса секундантов… смотрел на них и видел, что они находятся рядом, но голоса как будто доносились с расстояния в несколько миль. На мой взгляд, всё дело в воде. Воду принесли туда организаторы. Было большой ошибкой с моей стороны пить её… Но когда долго ждёшь в раздевалке, туда приходит человек, чтобы взять анализ мочи, или ты начинаешь разминаться и потеешь, то неизбежно будешь пить воду… Я знаю множество бойцов, которые говорят, что всегда приносят воду с собой и не пьют то, что им предоставляют организаторы. И они даже боксируют не на самом высоком уровне… Не предполагал, что в боксе можно столкнуться с таким коварством».

Что касается организации, то для Нганну это был не первый боксёрский поединок в Саудовской Аравии. Перед боем с Фьюри не было никаких проблем, правда, Фрэнсис не рассказал, брал ли он в тот раз воду с собой. Странно, что поединок с Тайсоном вообще никак не затрагивается в качестве сравнения. Ну и тайминг звезда PFL подобрал тоже весьма странный. Полгода после боя, оба бойца уже пошли своими путями, у обоих есть новые поединки, никакой реванш не предусмотрен.

В целом в любых видах единоборств практически нет случаев, когда боец, по сути, говорит, что его отравили. Жалобы на организацию или критика принимающей стороны встречается, но отравление — явно более весомое обвинение. Такое встречается крайне редко, и, как правило, озвучивают эти предположения люди из команды спортсмена или вообще кто-то со стороны.

К примеру, в апреле 2004 года Владимир Кличко проиграл нокаутом Леймону Брюстеру, а через несколько дней стали появляться инсайды, что до боя боксёру что-то подмешали в воду. Издание BoxingScene с ссылкой на члена команды Кличко сообщило, что на видеозаписи из раздевалки было видно, что неизвестный человек что-то делает с водой, которую позже пил спортсмен. Позже врачи подтвердили, что у Владимира были повышенное давление и высокое содержание сахара в крови.

«Даже после боя Владимир не мог разговаривать, и складывалось ощущение, что он находится под действием транквилизатора. Похоже было, что он чуть ли не полностью парализован», — так описывал состояние Кличко один из представителей его команды на условиях анонимности.

Владимир Кличко Фото: Doug Benc/Getty Images

А когда Фёдор Емельяненко первый раз проиграл Райану Бейдеру, то Олег Тактаров выдвинул версию о причине неудачи Последнего Императора: «Что Фёдор плохо себя чувствовал или был отравлен — было очевидно. Он был не там. У меня на практике был такой случай, когда всю команду отравили. Надо проверить его состояние здоровья, кровь проверить».

С отравлением, конечно, нужно быть максимально осторожными. Разумеется, с каждым годом растёт и уровень организации, промоушены стараются избежать любых несчастных случаев. Они всё равно проскакивают, например, за последние два года в UFC от отравлений пострадали Никита Крылов, Армен Петросян и Виктория Дудакова. Тренер Петросяна Расул Магомедалиев тоже выдвинул версию, что его подопечного намеренно отравили, но сам боец не стал никого обвинять.

Нганну, конечно, стоит сосредоточиться на предстоящем поединке, а не на делах минувших дней. К тому же интересно, как отреагируют на критику в Саудовской Аравии. Тот же Турки Аль аш-Шейх явно очень ревностно относится к любым публичным высказываниям, так или иначе его затрагивающим. Так что эта ситуация вполне может сыграть в минус для Нганну.