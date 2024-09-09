Топовый турнир UFC в «Сфере» и бой Канело. Главные поединки предстоящей недели

Наступает новая неделя, которая принесет любителям единоборств огромное количество интересных поединков и ярких турниров. Особняком стоит UFC 306, который пройдёт в «Сфере», а возглавят его Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили. В этом же карде внимание будет уделено и схватке Алекса Грассо — Валентина Шевченко, завершающей трилогию. Ну а в мире бокса всех поклонников ожидает поединок одного из самых популярных боксёров современности – Сауля Альвареса. Канело будет защищать свои пояса от непобеждённого Эдгара Берланги.

14 сентября. Ильяс Хамзин – Жуниор Луис

В Екатеринбурге пройдёт традиционный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 33. В главном карде турнира зрители увидят поединок одного из самых ярких бойцов уральской лиги Ильяса Хамзина. По каким бы правилам Хамзин ни выступал – его поединки всегда красочные, с рубками и разменами, за что Ильяса и любят фанаты. В гости к нему пожалует бразилец Жуниор Луис, который тоже отличается отличными ударными навыками. Бой двух ярких рубак точно украсит турнир, в этом не приходится сомневаться.

В ночь на 15 сентября. Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили

Весьма ожидаемый бой для любителей смешанных единоборств. Шон О’Мэлли из парня, над внешним видом которого многие посмеивались, превратился в опасного чемпиона. Он победил Петра Яна, затем выключил свет Алджамейну Стерлингу, а после этого деклассировал Марлона Веру. Теперь у одной из главных звёзд UFC непростая задача в поединке против Мераба Двалишвили. Грузинский боец долгое время не получал титульного шанса, но своей победной серией заслужил право подраться за пояс. Яркий ударник против кардиомашины с борьбой – противостояние стилей, которое никого не оставит равнодушным.

В ночь на 15 сентября. Алекса Грассо – Валентина Шевченко

Валентина Шевченко была одной из самых доминирующих чемпионок UFC в женских боях. В 2018 году она дебютировала в женском наилегчайшем весе, через бой завоевала титул чемпионки и защитила его семь раз. Однако в марте 2023-го Алекса Грассо сотворила настоящую сенсацию, задушив Валентину и отобрав у неё чемпионский пояс. В реванше девушки выдали очень близкий и конкурентный бой, который завершился вничью, что позволило организовать трилогию. Для Шевченко это, пожалуй, последний шанс забрать у Грассо свой пояс – четвёртый бой, в случае поражения Валентины, ей вряд ли дадут.

В ночь на 15 сентября. Брайан Ортега – Диего Лопес

Поединок, в котором, возможно, определится следующий претендент на пояс в полулёгком весе. Да, тут есть много вопросов и к одному бойцу, и к другому, но Ортега идёт на третьей строчке рейтинга, а Лопес после поражения от Евлоева вышел на серьёзную победную серию, закатывает яркие бои и выручает UFC, выходя на коротком уведомлении. Поэтому вполне вероятно, что победитель этого противостояния, особенно если победа будет яркой и убедительной, сможет обскакать победителя в поединке Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга.

В ночь на 15 сентября. Сауль Альварес – Эдгар Берланга

Бои Канело — это всегда особое и повышенное внимание. Да, после поражения от Дмитрия Бивола мексиканец часто попадает под огонь критики из-за того, что перестал боксировать с серьёзными соперниками, избегает того же реванша с Биволом или же поединка с Дэвидом Бенавидесом, а выбирает варианты попроще. Тем не менее Альварес остаётся одним из самых узнаваемых боксёров планеты, к боям которого всё равно приковано огромное внимание. В предстоящие выходные в канун Дня независимости Мексики Канело порадует своих поклонников поединком против непобеждённого Эдгара Берланги. На кону будут стоять три чемпионских пояса мексиканца – одного, по версии IBF, его лишили за отказ боксировать против обязательного претендента.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

В ночь на 15 сентября. Эрисланди Лара – Дэнни Гарсия

В карде турнира, который возглавит Канело, зрители увидят ещё один титульный поединок. Чемпиона мира по версии WBA в среднем весе Эрисланди Лара разделит ринг с Дэнни Гарсией. Да, на двоих боксёрам почти 80 лет, но зато оба имеют колоссальный опыт и, главное, неплохой удар – у Лары 18 побед нокаутом в карьере, у его противника – 21 досрочная победа. Так что этот поединок обещает быть интригующим.