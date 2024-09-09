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UFC 306, О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко 3, онлайн-трансляция, где смотреть, когда турнир, дата и время, полный кард

UFC 306: О’Мэлли оформит яркий нокаут, Шевченко вернёт звание чемпионки. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 306, О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко 3
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Меньше недели до грандиозного шоу, обещанного Даной Уайтом.

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

Также на UFC 306 пройдёт очень интересный поединок между Брайаном Ортегой и восходящей звездой промоушена Диего Лопесом.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Брайан Ортега — Диего Лопес
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Брайан Ортега
Не началось
Диего Лопес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Нас ждут два больших турнира в один день:
Встреча двух гордынь. Супертурнир UFC и бой Канело «съедят» друг друга
Встреча двух гордынь. Супертурнир UFC и бой Канело «съедят» друг друга

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Где смотреть турнир UFC 306 Дата и время турнира UFC 306 Полный кард UFC 306
Live Яхья Гасанов

🫡 Ортега и Лопес должны были биться на UFC 303

Ортега снялся с боя буквально за несколько часов, а Лопес бился с Дэном Иге, вышедшим на ультракоротком уведомлении. Диего победил и ему снова дают шанс сразиться с Ортегой.

12:21 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 306

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:20 Яхья Гасанов

🤜🏽🤛🏽 Грассо и Шевченко были тренерами на TUF в этом году

В предыдущем бою Грассо и Шевченко спорное решение судей о ничьей оставило мексиканку чемпионкой. С того момента девушки успели провести сезон The Ultimate Fighter в качестве тренеров и теперь закроют всё своей трилогией.

12:20 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 306

Турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 2:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.

12:20 Яхья Гасанов

2️⃣ Шон О’Мэлли во второй раз защищает титул чемпиона UFC

В марте этого года Сахарок разнёс Марлона Веру и только невероятная выдержка эквадорца помогла избежать ему поражения нокаутом. А теперь у О’Мэлли непростая задача в лице кардио-машины Двалишвили.

12:20 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 306

Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;
Алекса Грассо — Валентина Шевченко;
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Даниэль Зелльхубер — Эстебан Рибович;
Рональдо Родригес — Оде Осборн;
Рауль Росас — Цилэн Аожи;
Ирене Альдана — Норма Дюмон;
Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
Эдгар Чайрез — Джошуа Ван;
Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.

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