Отдали Мокаева — заберут яркого финишёра из Дагестана. Магомедов станет звёздой UFC

Erid: 2Ranynz2bSx

Россиян в UFC становится всё больше. Наши парни активно пополняют лучшую лигу на планете. Правда, не обходится и без потерь. Совсем недавно организацию покинул Мухаммад Мокаев. Он перестал вызывать доверие у руководства, а также вывел из себя даже самого Дану Уайта. Остаться после такого было практически невозможно. Мокаев пытался выпросить «бесплатный» поединок, старался выбить шанс. Но в итоге лишь смирился с ситуацией и перебрался в Brave CF. Однако есть ощущение, что один из россиян последует в обратном направлении. Камал Магомедов блистательно выступает и может в ближайшее время ворваться в UFC.

Магомедов – непобеждённый боец с профессиональным рекордом 11-0. Он просто великолепно проявляет себя во всех лигах, в которых успел попробовать свои силы. В Brave он провёл три поединка, все завершил победами. Сначала получилось разбить соотечественника Виталия Твердохлебова. А затем последовал удачный поединок с Олли Санталахти. На «сладкое» был титульный бой против Марчина Бэндела. К нему россиянин подходил с идеальным процентом финишей. Пока поединки нашего соотечественника ни разу не добирались до судейского решения. Он неизменно завершал всё досрочно, не оставлял оппонентам никаких шансов.

Бэндела также получилось финишировать без проблем. Уже в первом раунде поляк попытался рискнуть, раскрылся и пропустил сразу несколько мощнейших ударов. Чемпиона заболтало, он начал заваливаться к сетке, откровенно «поплыл». И Камал почувствовал, что именно сейчас необходимо буквально накинуться на соперника и финишировать его. В итоге спасать поляка пришлось судье, поскольку Магомедов не хотел останавливаться даже после характерного жеста от рефери.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Brave часто готовит ярких бойцов для топовых лиг – является прекрасным трамплином. Поэтому особенного удивления переход Камала в UFC не вызовет. Магомедов заявил о желании перебраться в лучшую лигу мира сразу после того, как повесил на плечи чемпионский пояс. Причём лёгких путей россиянин не ищет. Камал отметил, что готов буквально выбивать свой контракт силой. И для этого даже хочет пойти на Dana White's Contender Series, чтобы лично продемонстрировать боссу UFC все свои навыки, показать готовность к серьёзным вызовам.

А с уровнем у Магомедова всё в полном порядке. Россиянин сбалансирован, умеет одинаково хорошо работать и в стойке, и в партере. Этого, например, не хватает Шаре Буллету. Яркий Пират хорошо рубится на руках, но в борьбе чувствует себя крайне некомфортно. Камал прекрасен во всех компонентах, что существенно повышает его привлекательность для организации. Отдельно стоит отметить, что Магомедов перейдёт в очень интересный дивизион – полусредний вес. Россиян в его топе нет, Камал может пройтись до вершины довольно быстро.

КАМАЛ МАГОМЕДОВ Фото: bravecf.com

19 октября в Испании Магомедов будет защищать свой титул. Соперником станет Луис Кадо. Яркий бразилец окажется отличной проверкой на прочность для россиянина. И если Камал сможет поставить оппонента в тупик, то окончательно докажет всем – он созрел для UFC.

Не пропустите следующие турниры Brave, Rizin, PFL и других промоушенов, которые эксклюзивно показывают в OККО

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»