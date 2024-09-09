Хабиб повторяет успехи отца. Орёл прекрасен в роли тренера

В минувшие выходные состоялся чемпионский бой в лёгком весе Bellator, в котором сошлись два российских бойца – Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Усман сумел защитить свой пояс, победив единогласным решением судей, а в углу у него был сам Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб вроде бы окончательно освоился на спортивной пенсии. Да, он по-прежнему тренируется сам, но при этом получает удовольствие от преимуществ неспортивной жизни – не сидит на диетах, путешествует, проводит время с друзьями и семьёй.

При этом Нурмагомедов постепенно занял место своего отца Абдулманапа на тренерском мостике.

Секундировать своим партнёрам по команде Орёл начал, ещё когда был бойцом. Помните, как он ювелирно управлял Исламом Махачевым, будто играя за него в приставку? Как он подсказал: «Правый прямой и левый сверху, пройдёт, Ислам», после чего Махачев выбросил указанную комбинацию и вырубил Глейсона Тибау. Или как в поединке Ислама с Дэном Хукером он подсказал поставить правую ногу за голову, после чего Махачев моментально провёл кимуру. Фантастическое видение поединка, колоссальный опыт Хабиба действительно очень успешно помогает его партнёрам по команде во время боёв.

Нурмагомедов, хоть и не так часто, как хотелось бы Махачеву и другим бойцам, посещает тренировки, тренировочные лагеря перед важными боями. Готовил Умара к поединку с Кори Сэндхагеном, готовил Усмана к поединку с Александром Шаблием, помогал Исламу Махачеву в подготовке к поединку с Дастином Порье – во всех трёх случаях польза оказалась весомой. Более того, к Хабибу как к тренеру стали приходить и другие бойцы. В этом году в полусреднем весе UFC сменился чемпион – им стал Белал Мухаммад, который к бою вместе со своими тренерами готовился в команде Орла. Многие говорили, что Эдвардс слишком хорош для Мухаммада, что Леон справлялся с борьбой Усмана, а уж с борьбой Белала справится тем более. Но на деле вышло так, что план Мухаммада сработал на 100%, и он буквально смял чемпиона, одержав доминирующую победу. Совпадение?

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Кажется, Нурмагомедов и сам пристрастился к тренерской деятельности. Он счастлив идти по отцам стопа, Хабиб действительно успешно заменил Абдулманапа, прежде всего в дисциплине. Когда Орла нет в зале, бойцы позволяют себе расслабиться, но под присмотром Нурмагомедова все тренируются в разы усерднее. Некоторые даже в шутку жалуются, что с такими тренировками не доживут до самого боя.

А ещё тренерство для Хабиба – это способ вновь испытать те эмоции, которые он получал в клетке. Конечно, это немного другое, но всё же когда ты находишься рядом с октагоном, начинаешь ощущать давление многотысячной арены – наверняка возвращается тот самый адреналин, что и в боях. В этом, кстати, есть небольшое отличие Хабиба-тренера и Абдулманапа – у Орла ещё не остыли чувства к боям, и, находясь в углу кого-то из своей команды, Хабиб зачастую слишком эмоционален. «Работай, долбарик», — так эмоционально поддерживал Нурмагомедов Тагира Уланбекова в одном из его поединков в UFC. Хабиб всегда в углу как будто сам находится в октагоне: например, во время одной из попыток Усмана выйти на удушающий в бою с Александром Шаблием Орёл едва не задушил Умара, который находился с ним рядом. Выглядело довольно забавно.

И, что немаловажно, Хабиб не перетягивает одеяло на себя. Орёл сделал паузу, долгое время не секундировал никому из своей команды. Но теперь и Умар, и Усман, и тем более Ислам имеют собственные имена, их знают как полноценных отличных бойцов, а не как братьев и друзей Хабиба. И Нурмагомедов позволяет себе находиться в углу в важных поединках – это придаёт не только какой-то ментальной уверенности, но и даёт преимущество в виде опытнейшего бойца в углу.

Отдельное наслаждение вызывает то, как Хабиб радуется за своих партнёров по команде. Как с радостью надевал пояс на Усмана и катал его на плечах, как бросался в объятия Ислама после победы над Порье – фантастические эмоции.

Хабиб по-настоящему превратился в наставника, и, кажется, это его вполне устраивает. Особенно то, что не нужно самому проходить тренировочные лагеря, весогонки и всю подноготную подготовки к поединкам. А управлять бойцами, помогать им в тренировочном процессе и подсказывать из угла – это Нурмагомедов делает с большим удовольствием, продолжая дело своего отца.