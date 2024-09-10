Кризис кадров в UFC? Лучший промоушен мира подписывает «сбитых лётчиков» из других лиг

26 октября в Абу-Даби пройдёт номерной турнир UFC 308. Традиционно карды в ОАЭ стараются заполнить преимущественно бойцами с постсоветского пространства — и этот не стал исключением. UFC 308 уже выглядит очень мощно: Илия Топурия и Макс Холлоуэй, Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер, Александр Волков и Сириль Ган, Магомед Анкалаев, Шара Буллет, Ринат Фахретдинов.

И это только люди, которые на слуху, которых знает большинство фанатов из стран СНГ. А есть менее знакомые Абус Магомедов, Армен Петросян, Нурсултон Рузибоев, Мыктыбек Оролбай. И ко всей этой компании добавили ещё одного выходца из России — Исмаила Наурдиева. И это уже выглядит немного странно.

Исмаил Наурдиев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

У промоушена в ростере достаточно интересных бойцов, которые смотрелись бы в карде UFC 308 гораздо более выгодно, чем Наурдиев. Исмаил — крепкий боец, но однажды он уже покинул лучшую лигу мира. В 2019-2020 годах Наурдиев выступал в UFC, даже успел всех впечатлить победой в дебюте над Мишелем Празересом, но уже следом проиграл Ченси Ренкаунтри. По итогу Исмаил оформил 2-2 в четырёх боях, ему не дали новый контракт и он ушёл.

С того времени Наурдиев, представляющий Австрию, выступает в промоушене Brave CF, который негласно считается трамплином для бойцов из России. И нельзя сказать, что Исмаил после ухода из UFC вдруг начал всех разрывать и заявлять о себе. Под эгидой Brave он провёл шесть поединков, в которых потерпел три поражения, причём два из них — в первом раунде. Это не были бойцы топ-уровня, Наурдиев уступал Вадиму Куцему, который с тех пор не бился вообще, и Марчину Бэнделу, проигравшему нокаутом следующие два боя. Исмаил успел закрыть эти поражения, но достаточно ли это для того, чтобы снова биться в UFC? Скорее, Наурдиев переходит в категорию «сбитых лётчиков», но получает огромный аванс в виде боя с Бруно Силвой.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Похоже на лёгкий кризис кадров в лучшем промоушене мира или на то, что критерии попадания в лигу упростили. Если так, то это удар и по репутации UFC. Это лучшая ММА-организация в мире, и попадание в неё для многих бойцов становится делом всей жизни. К примеру, в Претендентской серии Даны Уайта в этом году дрался непобеждённый боец Торрес Фини. В прошлом году он уже побеждал на этом турнире, но не получил контракт. В этом году снова остался без заветного квиточка, так как Дану не устроило его выступление. А Фини по-прежнему не проигрывал в профи. И на этом фоне подписывается Наурдиев с рекордом 1-2 в последних трёх боях.

Если UFC было необходимо доукомплектовать кард в Абу-Даби русскоязычным бойцом, то легко можно было это сделать за счёт уже имеющихся в ростере парней. Например, таких как Алиасхаб Хизриев, Икрам Алискеров, Тагир Уланбеков, Муслим Салихов, Саид Нурмагомедов. Это только те, кто представляет Россию. А есть и Рафаэль Физиев, восстановившийся после травмы. Все они сейчас без боёв, без травм, и их привлечение к UFC 308 выглядело бы гораздо более оправданным.

В последнее время к организации немало вопросов касаемо новых подписаний. Тренер Романа Копылова и Армена Петросяна Расул Магомедалиев, оценивая американских бойцов, высказался довольно критично: «В основном, больше половины, это мусор в плане спорта. У нас в России я не видел ни одного такого слабого. Мы знаем, через что проходят российские бойцы, чтобы попасть в UFC. В США же своих подписывают, стоит выиграть чемпионат штата».

С этим можно согласиться. На большинстве турниров UFC в течение года можно регулярно видеть бойцов, чьи выступления точно не дотягивают до уровня, который требуется лучшему промоушену мира. Подписание средненьких бойцов оказывает медвежью услугу UFC. Подобными «затычками» они спасают какие-то карды, но в целом наличие таких спортсменов в организации не приводит ни к чему хорошему. Напротив, это лишний повод для конкурентов кивать на ростер UFC и говорить, что ничего особенного в этом промоушене нет.

Безусловно, Дана Уайт и его команда отлично знают, что делают, и UFC ещё долгие годы будет впереди планеты всей, но в идеале нужно обойтись без странных подписаний. Понятно, что элемент шоу играет важную роль в современных ММА, однако совсем уж задвигать спорт на десятый план нельзя. Иначе рано или поздно кадровый кризис дойдёт до точки, когда в UFC не будет хватать по-настоящему сильных бойцов.