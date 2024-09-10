Американец поставит крест на карьере Канело? Где смотреть бой Альварес – Берланга

Дата и время турнира с главным боем Альварес – Берланга

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» состоит большой вечер профессионального бокса. Его возглавит Сауль Альварес – одна из самых ярких звёзд дивизиона и всего джентльменского спорта. Канело будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперником станет Эдгар Берланга.

Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF.

Турнир стартует в 3:00 мск. Главный поединок вечера стартует не ранее 6:00.

Прямая трансляция боя Сауль Альварес — Эдгар Берланга

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с боем Альварес – Берланга

Сауль Альварес — Эдгар Берланга;

Эрисланди Лара — Дэнни Гарсия;

Калеб Плант — Тревор Маккамби;

Роландо Ромеро — Мануэль Хаймес;

Стивен Фултон — Карлос Кастро;

Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес;

Джонатан Лопес — Ричард Медина;

Лоуренс Кинг — Вон Уильямс;

Йоэнли Эрнандес — Хосе Санчес;

Бек Нурмаганбет — Джошуа Конли.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Сауль Альварес — Эдгар Берланга

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Бернард Хопкинс высказался о предстоящем титульном поединке.

«Этот поединок завершится в пределах семи раундов. Знаете, что худшее для Берланги? Он спровоцировал Канело на своё уничтожение. Когда вы держите рот на замке, такой боец, как Альварес, не избивает вас сильно. Он оставляет вам возможность в будущем получить ещё один большой бой, но Берланга всё испортил. Канело не будет милостив», — приводит слова Хопкинса издание Boxing News 24.

Также о предстоящем бое высказался глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов.

«Шансы всегда есть, тем более в таком весе. Но я не думаю, что это будет конкурентный бой с точки зрения уровня и класса боксёров. Будут, может, какие-то близкие раунды, но в целом по бою Сауль Альварес — фаворит с большим отрывом», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.