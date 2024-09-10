Топурия — чемпион, Двалишвили — претендент. Как маленькая Грузия штампует топ-бойцов

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» состоится грандиозный номерной турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили. Грузинский боец после двух поражений на старте карьеры в UFC выдал впечатляющую серию из 10 побед. Он разбирался с топами дивизиона, но сидел за спиной лучшего друга – Алджамейна Стерлинга. Теперь Мераб наконец-то получил возможность, ради которой работал всю жизнь.

Стоит отметить, что Грузия с замиранием сердца ждёт исторического успеха от Двалишвили. И на то есть свои причины. Конечно, своего чемпиона UFC страна уже вырастила. Это обладатель титула в полулёгком дивизионе – Илия Топурия. Правда, в лучшем промоушене планеты он представляет Испанию. Да и родился Илия в немецкой комунне Халле. Поэтому до конца не может определиться с тем, кому именно принадлежит его сердце: «Вообще я родился в Германии, но мое сердце в Испании. Тяжело сказать, что я грузин. Это как иметь двоих детей, вы же не будете выбирать, кого вы любите сильнее».

Кроме того, перед чемпионским боем Топурия с восторгами и обещаниями обращался не к Грузии, а именно к Испании: «Я благодарен за все слова поддержки, которые получил. 15 лет назад я приехал в Испанию с полной решимостью изменить свою судьбу. Верну вам всю любовь, которую вы мне подарили, завоевав чемпионский пояс. Испания, спасибо».

Илия Топурия Фото: Angel Martinez/Getty Images

Конечно, после таких поступков от чемпиона в Грузии хотят собственного полноценного обладателя титула. И им может стать именно Двалишвили. Безусловно, можно спорить о реальном уровне последней оппозиции. Соперники были высоко в топе дивизиона, но находились далеко не на ходу. И всё-таки Мераб побеждал очень убедительно. Он доказал, что готов к серьёзнейшим достижениям. Биография Двалишвили полна непростых вызовов. Карьера бойца в UFC складывалась сложно. Он стартовал с двух поражений подряд. В тот момент многим могло показаться, что парень с мощной антропометрией просто не подходит лучшему промоушену на планете. Но сейчас Мераб доказывает обратное. Он обладает солидными данными: при росте в 168 см и весе в 61 кг боец имеет размах рук – 173 см.

Личная жизнь Двалишвили – тайна за семью печатями. Конечно, по имеющейся информации, девушки у Мераба нет. Но при этом некоторые спортсмены специально «шифруются», чтобы не давать соперникам повода использовать эту информацию в процессе трэш-тока. Вот и Двалишвили привык появляться на публике в компании красавиц. Но никакой точной информации об этом на данный момент не имеется. Стоит отметить, что в процессе разгона поединка с О’Мэлли это сильно играет на руку Мерабу. Тот имеет возможность давить на проблемы в личной жизни Шона, а там подводных камней было очень много. Сам же Двалишвили практически обезопасил себя от этого. Вряд ли грузинский боец сильно обидится на то, что его обзовут холостяком.

Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Стоит отметить, что представители Грузии выступают довольно убедительно. И это касается даже тех парней, которые далеки от чемпионских амбиций. В промоушене бьются Роман Долидзе (13-3) и Гига Чикадзе (15-4). Есть и Гурам Кутателадзе (13-4). Он из Грузии, но представляет в промоушене Швецию. Грузия действительно может гордиться своим представительством в лиге.

Мераб окончательно созрел для того, чтобы биться за чемпионский титул. А Грузия совершенно точно сможет считать 2024 год историческим. Сначала пояс повесил на своё плечо Топурия. Конечно, он не совсем прочно ассоциирует себя со страной. Но и полностью вычеркнуть её из биографии невозможно. А Мераб может стать полноценным чемпионом, представляющим Грузию. Страна продолжает плодить топовых бойцов, выступающих в ведущих мировых промоушенах. А теперь это начинает подкрепляться и результатами.