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UFC 306: Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили, биография Двалишвили: карьера бойца в UFC, личная жизнь, возраст, рост, вес

Топурия — чемпион, Двалишвили — претендент. Как маленькая Грузия штампует топ-бойцов
Сергей Сорокин
Илия Топурия/Мераб Двалишвили
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Мераб долго шёл к своему титульному шансу в UFC.

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» состоится грандиозный номерной турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили. Грузинский боец после двух поражений на старте карьеры в UFC выдал впечатляющую серию из 10 побед. Он разбирался с топами дивизиона, но сидел за спиной лучшего друга – Алджамейна Стерлинга. Теперь Мераб наконец-то получил возможность, ради которой работал всю жизнь.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Стоит отметить, что Грузия с замиранием сердца ждёт исторического успеха от Двалишвили. И на то есть свои причины. Конечно, своего чемпиона UFC страна уже вырастила. Это обладатель титула в полулёгком дивизионе – Илия Топурия. Правда, в лучшем промоушене планеты он представляет Испанию. Да и родился Илия в немецкой комунне Халле. Поэтому до конца не может определиться с тем, кому именно принадлежит его сердце: «Вообще я родился в Германии, но мое сердце в Испании. Тяжело сказать, что я грузин. Это как иметь двоих детей, вы же не будете выбирать, кого вы любите сильнее».

Кроме того, перед чемпионским боем Топурия с восторгами и обещаниями обращался не к Грузии, а именно к Испании: «Я благодарен за все слова поддержки, которые получил. 15 лет назад я приехал в Испанию с полной решимостью изменить свою судьбу. Верну вам всю любовь, которую вы мне подарили, завоевав чемпионский пояс. Испания, спасибо».

Илия Топурия

Илия Топурия

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Конечно, после таких поступков от чемпиона в Грузии хотят собственного полноценного обладателя титула. И им может стать именно Двалишвили. Безусловно, можно спорить о реальном уровне последней оппозиции. Соперники были высоко в топе дивизиона, но находились далеко не на ходу. И всё-таки Мераб побеждал очень убедительно. Он доказал, что готов к серьёзнейшим достижениям. Биография Двалишвили полна непростых вызовов. Карьера бойца в UFC складывалась сложно. Он стартовал с двух поражений подряд. В тот момент многим могло показаться, что парень с мощной антропометрией просто не подходит лучшему промоушену на планете. Но сейчас Мераб доказывает обратное. Он обладает солидными данными: при росте в 168 см и весе в 61 кг боец имеет размах рук – 173 см.

Личная жизнь Двалишвили – тайна за семью печатями. Конечно, по имеющейся информации, девушки у Мераба нет. Но при этом некоторые спортсмены специально «шифруются», чтобы не давать соперникам повода использовать эту информацию в процессе трэш-тока. Вот и Двалишвили привык появляться на публике в компании красавиц. Но никакой точной информации об этом на данный момент не имеется. Стоит отметить, что в процессе разгона поединка с О’Мэлли это сильно играет на руку Мерабу. Тот имеет возможность давить на проблемы в личной жизни Шона, а там подводных камней было очень много. Сам же Двалишвили практически обезопасил себя от этого. Вряд ли грузинский боец сильно обидится на то, что его обзовут холостяком.

Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Стоит отметить, что представители Грузии выступают довольно убедительно. И это касается даже тех парней, которые далеки от чемпионских амбиций. В промоушене бьются Роман Долидзе (13-3) и Гига Чикадзе (15-4). Есть и Гурам Кутателадзе (13-4). Он из Грузии, но представляет в промоушене Швецию. Грузия действительно может гордиться своим представительством в лиге.

Мераб окончательно созрел для того, чтобы биться за чемпионский титул. А Грузия совершенно точно сможет считать 2024 год историческим. Сначала пояс повесил на своё плечо Топурия. Конечно, он не совсем прочно ассоциирует себя со страной. Но и полностью вычеркнуть её из биографии невозможно. А Мераб может стать полноценным чемпионом, представляющим Грузию. Страна продолжает плодить топовых бойцов, выступающих в ведущих мировых промоушенах. А теперь это начинает подкрепляться и результатами.

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