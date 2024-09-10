О’Мэлли спасёт UFC 306. За Сахарком будущее лучшего промоушена мира

В ночь на 15 сентября действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли выйдет на вторую защиту титула. В рамках турнира UFC 306 Сахарок встретится с претендентом Мерабом Двалишвили, который на пути к этому поединку набил серию из 10 побед.

Турнир UFC 306 приурочен ко Дню независимости Мексики и носит официальное название Riyadh Season Noche UFC. Для промоушена это крайне важный ивент, который пройдёт на знаменитой арене «Сфера», и Дана Уайт уже неоднократно обещал всем поклонникам ММА, что это будет грандиозное шоу. С точки зрения визуальной составляющей и вау-эффекта это будет шикарный турнир, с учётом того, что в него уже вложили порядка $ 20 млн.

Арена «Сфера» в Лас-Вегасе Фото: Ethan Miller/Getty Images

И весьма показательно, что возглавляет кард именно Шон О’Мэлли. Под американца уже собирали очень мощный турнир UFC 299, заполнив его суперзвёздами и отказавшись от вариантов добавить туда ещё один титульный поединок. Например, Ислам Махачев выражал желание выступить до Рамадана в марте, но в UFC твёрдо хотели сделать именно О’Мэлли ключевой фигурой. А теперь ему дают ещё один большой турнир, где он будет главной звездой.

Кард UFC 306 критикуют за то, что там слишком много мексиканцев, которые не особо известны широкому кругу зрителей. Именно поэтому Шон как суперзвезда должен стать спасением.

Чейл Соннен, например, уже сейчас считает, что в UFC нет звезды круче, чем Сахарок: «Шон О'Мэлли — самая большая звезда ММА в данный момент. «Ночь красных трусиков» по-прежнему имеет место быть, однако Конор не принимает никакого участия в ММА. Даже при самом большом желании он не вышел бы в октагон сегодня вечером. Вот что я скажу — Хабиб и Сен-Пьер посетили больше турниров UFC в этом году, чем Макгрегор. По моему мнению, Шон О'Мэлли, если говорить о нём как о величайшей звезде ММА, является самым трудолюбивым парнем за пределами клетки, которого когда-либо видел дивизион. Этот парень входит в топ-5 самых трудолюбивых бойцов вне октагона в истории».

А Дана Уайт после того, как Шон стал чемпионом, был просто в экстазе: «Как мне выступление О'Мэлли? А как вы думаете? Он, чёрт возьми, его нокаутировал! Перед боем я размышлял, как Шон может побить этого парня? Как он может остановить его тейкдауны? Да, он, возможно, сможет остановить пару тейкдаунов, но не все. Да даже Сехудо не смог! Но вы же знаете, стили делают бои. И он нокаутировал его. Это был самый громкий бой в истории легчайшего веса. О'Мэлли — настоящая суперзвезда».

Шон О’Мэлли и Дана Уайт Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

О’Мэлли можно назвать звездой нового поколения, и его очень сложно сравнивать с Конором Макгрегором хотя бы из-за того, что их пути к популярности совершенно разные. Цель и результат схожи, но дороги к этому сильно отличаются. Ноториус — это природная харизма и трэш-ток, который разлетался везде. У О’Мэлли такого нет, его панчи на пресс-конференциях не разрывают медиапространство, более того, на публичных мероприятиях UFC он выглядит слегка потерянным, будто не в своей тарелке.

Зато О’Мэлли хорош в том, что на сегодняшний день весьма ценно — создание контента и продвижение в социальных сетях. Шон очень давно начал вкладываться в свой личный бренд. У него есть чёткая структура, он попадает во все потребности своей целевой аудитории: смешные видео, подкасты, интервью, широчайшая линейка собственного мерча, у него есть всё. Яркий образ тоже играет на руку, и он постоянно даёт новый контент подписчикам. Это сделало его популярным ещё до прихода в UFC, он уже тогда был популярным бойцом благодаря своим социальным сетям, а в сочетании с мощнейшей пиар-машиной промоушена О’Мэлли и вовсе взлетел.

В UFС Шон пришёл с рекордом 8-0, заявив о себе на Претендентской серии Даны Уайта. Уже под эгидой промоушена Сахарок накопил 10 побед при одном поражении, которое он успешно реваншировал. Ещё один бой был признан несостоявшимся. А после победы над Верой американец занимает шестое место в рейтинге P4P UFC.

Разумеется, продвижение в социальных сетях ничего не значило бы, если бы Шон был плохим или слабым бойцом. Вирусные однопанчевые нокауты сделали своё дело, к тому же у Сахарка буквально нет неинтересных и скучных боёв. Шон отлично разбирается в том, что касается бизнеса, и за счёт этого смог вырасти в такую звезду. Ещё до боя с Петром Яном он обзавёлся пятью домами, крутыми машинами и продолжает развивать свою бизнес-империю, летая при этом на бои на частных самолётах.

UFC всегда старается идти в ногу со временем, и сейчас явно идёт смена поколений бойцов в ММА. О’Мэлли — один из тех, за кем будущее этого промоушена, один из первых бойцов, кто решил всерьёз покорять интернет и преуспел в этом. В дальнейшем Шон планирует попадать на обложки модных журналов и запустить линию одежды. Даже сейчас, будучи чемпионом, он утверждает, что сделал недостаточно. Так что впереди нас точно ждут новые яркие эпизоды с участием О’Мэлли, и есть возможность наблюдать в режиме реального времени, как одна из главных суперзвёзд промоушена разгорается всё ярче и ярче.

Шон О’Мэлли Фото: Megan Briggs/Getty Images

Джон Джонс не так давно выделил именно О’Мэлли в качестве самого интересного бойца UFC прямо сейчас: «Честно, может, это будет звучать как клише, я иду в ногу с толпой, но мне больше всего интересен Шон О'Мэлли. У него есть образ. Он напоминает мне Макгрегора. Он аутентичный, у него есть эта история из грязи в князи, которую ценят в нашей стране. Мне он нравится. Мне интересно, как далеко он может зайти, он ещё молод. Так управиться с Алджамейном… я всегда ставлю на борцов, но О'Мэлли смог победить. Я реально буду покупать его PPV в ближайшие годы».

И, судя по всему, покупать PPV на турниры с участием О’Мэлли будут ещё очень много людей.