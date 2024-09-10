«Бои Канело не покупают». Популярность Сауля Альвареса — миф?

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его один из самых популярных боксёров современности, бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес – ему предстоит очередная защита своих поясов в поединке против непобеждённого Эдгара Берланги.

Альварес в последнее время часто попадает под критику. После поражения от Дмитрия Бивола Канело стал тщательнее подходить к выбору соперников, не рискует и соглашается на те бои, в которых он уверен. А, например, от реванша с Биволом и боя с опасным Дэвидом Бенавидесом мексиканец уклоняется. Из-за этого Канело начинает терять популярность, а Конор Макгрегор недавно высказался, что бои Альвареса плохо продаются.

«Канело — неудачник. Его поединки не продают больше 300 тыс. платных трансляций. Он даже близко не стоит тех денег, которые просит за бои. UFC Noche вытеснит его бой с Берлангой. Турки был прав, решив двигаться дальше. Канело ничего не продаёт», — написал на своей странице в социальных сетях Конор, однако позже он удалил данное сообщение.

Так ли это на самом деле? Неужели вся популярность мексиканского боксёра – это миф? Давайте разбираться. Про 300 тысяч платных трансляций Конор, конечно, загнул – ирландец любит преувеличивать. Но нужно отметить, что интерес к поединкам Альвареса действительно снизился, если учитывать статистику проданных платных трансляций. Самый прибыльный бой Канело был с Флойдом Мейвезером – тогда они собрали 2,2 млн платных трансляций, и этот бой занял третье место в истории по количеству проданных трансляций. Тут, конечно, нужно сказать, что и вывеска у боя была отличная, да и большинство фанатов покупали трансляции не из-за Канело, а из-за Флойда.

Первые два поединка с Геннадием Головкиным тоже были достаточно прибыльными – организаторам удалось реализовать 1,3 и 1,1 млн платных трансляций соответственно. А вот уже третий бой с Головкиным получился не таким успешным – всего 550 тысяч платных трансляций. Что неудивительно – Геннадий уже был на спаде, и в целом интриги в третьем поединке было не так много. Бой больше нужен был Альваресу, чтобы поставить точку в этом противостоянии – и он её поставил.

В последних боях Канело также не переваливал за миллион платных трансляций. Бой с Хайме Мунгией принёс около 520 тысяч проданных трансляций, бой с Джермеллом Чарло – 700 тысяч. А поединок с Дмитрием Биволом – 500 тысяч. Получается, что поединки Канело действительно стали менее прибыльными, чем его пиковые бои. Это факт. Но у этого факта есть вполне логичные объяснения.

Во-первых, уровень оппозиции. Конечно, это влияет на то, сколько трансляций будет продано. Есть фанаты, которые будут смотреть все бои Альвареса, а есть те, кто купил бы трансляцию, например, его поединка с Биволом или Бенавидесом, где прослеживалась бы интрига. Но Канело идёт другим путём. Во-вторых, Сауль не молодеет, и его последние бои действительно уже не вызывают того восторга, что раньше. В-третьих, поединки Канело не так сильно раскручиваются, как другие крупные бои, организаторы его поединков рассчитывают на имя Альвареса.

И при всём при этом Канело всё равно остаётся одним из самых успешных боксёров, который держит высокий уровень во всех своих поединках. Да, он не продаёт больше миллиона трансляций, но в последнее время такие цифры показывают совсем единичные бои. Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика собрал 1,5 млн – и это при условии, сколько средств и сил потратили на раскрутку этого боя, да и вывеска уже говорила сама за себя. На фоне этого 520 тысяч платных трансляций, собранных в поединке с никому не известным за пределами Мексики Хайме Мунгией, вполне себе неплохо выглядят – согласитесь?

Сауль Альварес Фото: Omar Vega/Getty Images

Собственно, бой, о котором много говорили, между Теренсом Кроуфордом и Эролом Спенсом собрал 650 тысяч платных трансляций, что немногим больше, чем поединок Канело с Мунгией. А бой Альвареса с Чарло и вовсе переплюнул этот показатель.

Джейк Пол, который на каждом углу кричит, что он безумно популярен и что его бои приносят организаторам баснословные деньги, тоже преувеличивает. Поединок с Нейтом Диазом, например, собрал те же 500 тысяч платных трансляций – не достаёт даже до последнего боя Канело.

Да, поединки Альвареса в последнее время не такие прибыльные, как на пике его карьеры. Но при этом нужно учитывать, что по сравнению со всеми другими боксёрами Канело продолжает держать высокий уровень проданных платных трансляций, даже в поединках со слабой оппозицией и без раскрутки боёв. У Сауля есть своя армия фанатов, благодаря которой он остаётся крайне востребованным и может себе позволять выбирать соперников и выходить из боёв с минимальным ущербом и рисками. И при этом зарабатывать баснословные гонорары.