А вовремя ли ушёл Хабиб? К величайшим его не причисляет даже босс UFC

Хабиб Нурмагомедов – лицо смешанных единоборств в России. И это при том обстоятельстве, что он давно завершил профессиональную карьеру. Но стоит Орлу появиться в углу парней из команды, как к этому приковывается запредельное внимание. Поэтому многие совершенно закономерно считают, что именно Хабиб – легендарнейший боец в истории смешанных единоборств. Вот только с этим не согласен человек, который получил от карьеры Нурмагомедова огромную прибыль, а также прокачал свой бренд до небывалых высот. Это босс UFC Дана Уайт. Отвечая на вопрос о величайших бойцах, он вновь решил не упоминать Орла.

Президент UFC составил список из четырёх величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Казалось бы, в такой обширный список было просто невозможно не включить Хабиба. Но Уайт справился с этой задачей. Он выдал свою четвёрку таким образом. Первым пошёл Джон Джонс (27-1-0-1) – которого Дана всегда возвышает над всеми остальными бойцами. Затем Ронда Роузи (13-2), влияние которой на индустрию босс UFC отмечает вообще всегда. Следующим в списке оказался Жорж Сен-Пьер (26-2). А замкнул его… Конор Макгрегор (22-6). Очень символично, что последним Дана включил именно главного соперника в жизни Хабиба.

Дана Уайт и Конор Макгрегор Фото: Steven Ryan/Getty Images

Стоит отметить, что вопрос о величайших бойцах в истории смешанных единоборств поднимается уже не в первый раз. И Дана постоянно вынужден оправдываться, поскольку в список Хабиба не включает с самого начала. С разными формулировками, но постоянно – очень категорично. И свою точку зрения Уайт объяснял так: «Никто не может спорить с тем, кто является величайшим бойцом всех времен. Это абсолютно точно Джон Джонс. Его никогда не побеждали в октагоне, никогда. Я думаю, что у Хабиба был потенциал претендовать на статус величайшего, но он не задержался. Во-первых, у него были травмы. Если бы не они, он достиг бы всего куда раньше. Однако сомневаться не приходится: Хабиб один из лучших в истории».

Дана поступает как хитрый политик. Он не умаляет заслуг Хабиба – отмечает его высочайший уровень мастерства. И даже называет «одним из лучших в истории». Но будто в очередной раз подмечает, что он всего лишь один из… Вот только достаточно проанализировать саму цитату, чтобы понять: в Дане говорит что-то другое. Называть это обидой сложно, Уайт никогда открыто не говорил о том, что недоволен поступком Орла. Но, видимо, неспроста босс UFC постоянно продолжал пытаться вернуть Нурмагомедова в промоушен. И каждый раз сталкивался с тем, что Хабиб отказывался.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

А теперь вернёмся к доводам, которыми оперирует Дана. Сначала разговор идёт о непобеждённости. Но разве Хабиб проигрывал? Нет. Он покинул UFC и профессиональный спорт на пике – с «ноликом» в графе поражений. Поэтому первый довод уже не может быть однозначным. Да и стоит отметить, что в жизни Джонса всё-таки была скандальная история, связанная с поражением. Да, ту осечку признают далеко не все. И с последними изменениями в правилах эти сомнения лишь подкрепляются. Но и забывать о ней окончательно тоже нельзя. А вот Дана хладнокровно закрывает глаза.

Второй довод также выглядит странно. Да, в жизни Хабиба были травмы. Однако и Джонс допускал огромные простои. У него были и дисквалификации, и сложные повреждения с длительным восстановлением. Да и у любого профессионального бойца они обязательно случаются, такая уж профессия. Поэтому и этот довод при пристальном рассмотрении может быть подвергнут сомнению. Вот и получаем, что оба фактора, на которые указывает Дана, присутствуют и в карьере Хабиба, и у других бойцов. Но одних он причисляет к величайшим, а Хабиба – нет.

Говорить о том, что в Дане говорит обида, довольно тяжело. Но при этом заметно, что недовольство у Уайта всё равно есть. Он прекрасно понимает, каким именно могло получиться потенциальное продолжение карьеры Орла. А там могло найтись место и новым свершениям, и двойному чемпионству, и реваншу с Конором, который мог получиться фантастическим – перебить все рекорды. Но Хабиб проявил принципиальность и от всех предложений отказался.