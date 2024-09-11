«У меня в команде много бывших уголовников». Опасный претендент — угроза наследию Канело

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдёт большой вечер профессионального бокса, приуроченный ко Дню независимости Мексики. Главным событием турнира станет поединок во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой.

В последнее время Канело очень сильно критикуют за снижение уровня оппозиции. Бои с Джоном Райдером, Хайме Мунгией и Джермеллом Чарло, выступающим на две весовые категории ниже, оставили осадок, но Сауля такие вещи мало волнуют. Он не переживает по поводу критики, а популярность у него такая, что даже бои с не самыми известными соперниками приносят ему жирные чеки. Новым неизвестным оппонентом Альвареса станет небитый американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга.

Его уже многие списали со счетов, но, судя по всему, ему уже удалось то, чего не удавалось последним соперникам. Эдгар разозлил звёздного соперника своим агрессивным трэш-током, и, например, Бернард Хопкинс считает, что этим Берланга подписал себе приговор: «Канело нокаутирует его в течение шести-семи раундов. Берланга сделал с ним худшее, что только мог. Он настолько разозлил Альвареса, что теперь тот хочет его уничтожить».

А, например, про Хайме Мунгию Канело говорил так: «Мне понравилось драться с Мунгией, именно поэтому я и не захотел его нокаутировать».

Тут, судя по всему, уже другая история. Но Берланга не так прост. Его агрессивная манера поведения берёт истоки из трудного детства — довольно привычная история по типу «из грязи в князи». Отец Эдгара угодил за решётку, когда будущему боксёру было всего два дня. Вернулся Берланга-старший, когда сыну было 7,5 года, и записал того на бокс.

Эдгар вспоминал: «Когда отец только вернулся, мать набросилась на него: «Мы должны с ним что-то сделать, этот парень сумасшедший». У меня была бешеная энергия, я сходил с ума и в школе, и на улице».

Параллельно Берланга занимался бейсболом и теперь шутит, что было бы неплохо получить контракт в МЛБ. С боксом отношения складывались сложно: «Когда был молод, я любил бокс и в то же время ненавидел. Ненавидел то, что мне приходилось тренироваться. Я был молод, хотел ездить в отпуск, ходить в аквапарки и всё такое. Но я не мог всего этого делать».

Когда Эдгару было 10, отца снова посадили — на четыре года. В тот момент Берланга почти забросил бокс, несмотря на то что папа звонил ему и просил продолжить тренировки. Полноценно вернуться и запустить карьеру получилось только после возвращения отца.

Эдгар Берланга Фото: Rich Schultz/Getty Images

Эдгар быстро начал зарабатывать боями и к текущему моменту накопил 22-0 при 17 победах нокаутами. И хотя в карьере Берланги ещё не было соперников уровня Канело, он ни капли не переживает и не собирается преклоняться перед звёздным оппонентом: «Пришло время воевать. Ты хочешь обезглавить меня, я хочу проделать то же самое с тобой. Как я могу уважать чувака, которого хочу убить? Считаете, я должен его уважать? Да пошли вы! Нет, ты тоже не станешь уважать оппонента. Тем более если учитывать, что я воспитывался на улицах. В ринге нет места уважению. И нет места для угрызений совести. Он может меня вырубить в стартовом раунде. Если не быть начеку, всё может закончиться очень быстро. Это жёсткий спорт. Люди ежегодно умирают в ринге. За год случается по семь-восемь летальных случаев. В ринге всё просто — ты меня или я тебя».

Берланга утверждает, что на протяжении всей карьеры у него было много ненавистников, но это не мешает ему строить карьеру. А ещё Эдгар фанатеет от Флойда Мейвезера, потому что тому удалось уйти непобеждённым и относительно сохранить здоровье. Для Берланги это практически ролевая модель и пример того, как надо строить карьеру. Именно поэтому Эдгар утверждает, что каждый раз выходит со страхом проиграть.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

В случае с боем против Канело такие страхи вполне обоснованны. Альвареса, конечно, критикуют, но это всё ещё топовый боец с тяжёлым ударом, который может выключить свет любому сопернику. Берланга, впрочем, тоже не лишён мощи в руках и рассказывает страшные истории о своих тренировках: «Я буду сильнейшим панчером в этом противостоянии, в этом не сомневаюсь. 1000%, что я бью сильнее, чем Канело. Во время спаррингов мне удавалось нокаутировать ребят весом 105-110 кг. В моей команде есть много бывших уголовников. И у меня такой же менталитет в ринге. Там я перевоплощаюсь в убийцу и 15 сентября буду готов ко всему. Канело? Ему нужен воздух, чтобы жить, как и мне, и он кровоточит так же, как и я. Это будет зрелищный бой».

Статус андердога Эдгара совершенно не смущает, он готов удивить мир и доказать, что люди зря списывают его со счетов. Кроме того, Берланга уверен, что недооценка со стороны Канело сыграет с мексиканцем злую шутку. Такие жёсткие соперники, которым нечего терять, действительно могут быть угрозой для топовых боксёров. Совсем недавно Исраил Мадримов был буквально в раунде от того, чтобы развалить наследие Теренса Кроуфорда в тот момент, когда этого не ждал никто. Теперь в похожей ситуации Берланга, и если Альварес недооценит диковатого американо-пуэрториканца, то может жестоко поплатиться за это.