Последний полёт Пули. У Шевченко нет права на ошибку

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный турнир UFC 306. В соглавном событии вечера зрители увидят титульный поединок в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Алексой Грассо и бывшей обладательницей пояса Валентиной Шевченко.

Для Валентины предстоящий поединок имеет по-настоящему судьбоносное значение. Многократная чемпионка мира по тайскому боксу выступает в смешанных единоборствах с 2003 года, а в UFC Пуля оказалась в 2015 году. Изначально Валентина выступала в легчайшем весе, побеждала Холли Холм и Джулианну Пенью, но два поражения от Аманды Нуньес вынудили Шевченко сменить весовую категорию и перебраться в наилегчайший вес. Там она забрала титул у Йоанны Енджейчик, после чего началось эпоха Валентины.

Она не проигрывала на протяжении пяти лет, провела семь успешных защит пояса и стала одной из самых доминирующих чемпионок в женских боях UFC. Казалось, Валентина так и уйдёт на пенсию в ранге действующей обладательницы пояса, но в марте 2023 года Шевченко в первый раз разделила октагон с Алексой Грассо. Мексиканка сумела преподнести настоящую сенсацию – Алекса задушила Шевченко и стала новой чемпионкой.

Алекса Грассо Фото: Getty Images

Конечно, боссы UFC предоставили Валентине, которая долгое время была королевой дивизиона, реванш, он прошёл ровно год назад – в канун Дня независимости Мексики. И, кажется, Грассо как мексиканке сделали подарок – поединок завершился вничью, пояс остался у Алексы, а сам бой обсуждался гораздо меньше, чем судейское решение. Один из судей оценил последний раунд со счётом 10-8 в пользу чемпионки, из-за чего на его карточке образовалась ничья – 47-47. Этот результат в итоге и повлиял на то, что была зафиксирована ничья, а рефери подвергли серьёзной критике.

«Когда я узнал, что один из судей выставил счёт 10-8, я сказал, что этот парень должен быть под следствием за это. Это самый безумный бред, который я когда-либо видел в своей жизни. Я начал разговаривать с людьми, думаю, что завтра состоится семинар с атлетической комиссией штата Невада по поводу этого решения, так что, надеюсь, они смогут прояснить ситуацию», — сказал после боя Дана Уайт.

Решение, естественно, осталось в силе, но, чтобы загладить вину перед Шевченко, в UFC организовали третий бой между Валентиной и Алексой. И он снова пройдёт в канун Дня независимости Мексики.

Шевченко в последнем бою получила осколочный перелом, перенесла операцию и долго восстанавливалась. Предстоящий поединок будет для Валентины определяющим. Дело в том, что из-за разборок Грассо и Шевченко дивизион застыл уже на полтора года, а с учётом того, что победительнице в чемпионском бою нужно будет время на восстановление, титульный поединок для всех остальных претенденток закрыт почти на два года. Отсюда вполне можно предположить, что четвёртый бой, даже если третий окажется крайне близким, организовывать не будут. Во всяком случае сразу же – дадут шансы и другим бойцам.

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

А времени ждать у Валентины особо и нет. Ей 36 лет, она в бойцовском бизнесе больше 20 лет – спортивная пенсия как никогда близка, и ещё на один титульный заход, тем более если он затянется и будет сопровождаться другими претендентскими поединками, желания и сил у Валентины уже не будет. Можно, конечно, будет подумать о смене весовой и, например, вернуться в легчайший вес, где вырисовывается крайне интригующий на бумаге поединок с Кайлой Харрисон. Но это уже мысли наперёд – сейчас у Валентины главный поединок в её карьере. Главное, чтобы празднование Дня независимости Мексики вновь не вмешалось в судейский расклад и девушки поставили честную точку в их ярком противостоянии.