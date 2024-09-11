«Новому Конору» платят в разы меньше оригинала. Гонорары звёзд UFC не растут?

Низкие гонорары бойцов — одна из главных претензий к UFC в последние годы. Об этом говорят бывшие бойцы, болельщики, блогеры-боксёры вроде Джейка Пола, который вообще объявил Дане Уайту медиавойну и критикует его за финансовый вопрос при каждом удобном случае. Сейчас у промоушена продолжаются судебные разбирательства на сотни миллионов по делу о монополии, где в том числе напрямую затрагивается тема низких гонораров.

Зато это никак не мешает UFC устраивать мощнейшие ивенты и бить рекорды по выручке с билетов. А сейчас промоушен в шаге от очередного исторического ивента UFC 306, который пройдёт в «Сфере». Турнир обойдётся очень дорого, о чём рассказывал и Дана Уайт. Уже в июне сумма затрат на проведение мероприятия перевалила за $ 16 млн, а сейчас выросла и до $ 20 млн. Вопрос, будут ли грандиозные гонорары на грандиозном шоу? Скорее всего, нет.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Главная звезда турнира — Шон О’Мэлли. В промоушене его очень любят, восхищаются, называют чуть ли не вторым пришествием Конора Макгрегора и, очевидно, планируют раскручивать звёздный статус чемпиона в легчайшем весе. Сахарок выступает под эгидой промоушена с 2017 года, и ему хватило всего двух поединков, чтобы убедить руководство лиги в собственной уникальности. Важный индикатор — с 2018 года Шон бьётся исключительно на номерных турнирах, причём всего раз он был не в основном карде. И ему даже не помешала дисквалификация за остарин в допинг-пробе.

И, соответственно, гонорары О’Мэлли неуклонно растут с каждым боем. Уже во втором поединке в UFC он заработал около $ 100 тыс. (с учётом бонусов), и в дальнейшем он лишь раз опустился ниже этой планки — в проигранном поединке с Марлоном Верой. С 2021 года и с боя против Раулиана Пайвы базовый гонорар О’Мэлли всегда выше $ 100 тыс. За бой с Петром Яном с учётом бонуса за победу и бонуса за лучший поединок вечера Шон, согласно разным источникам, получил $ 356 тыс. И тогда О’Мэлли утверждал, что ему не повышали гонорар перед этим боем.

А вот в титульнике с Алджамейном Стерлингом Сахарок заработал больше $ 1,1 млн, из которых $ 500 тыс. были базовым гонораром. В статусе чемпиона заработок Шона увеличился втрое. Надо помнить, что у чемпионов есть только базовый гонорар (повышенный, разумеется) и нет бонуса за победу, так как они получают проценты от продаж PPV. Так вот, сообщалось, что первая защита титула О’Мэлли принесла ему $ 1,5 млн базового гонорара и примерно $ 800 тыс. дополнительно, с учётом PPV и бонуса за лучшее выступление вечера. Соответственно, ниже этих $ 1,5 млн Шон на предстоящем турнире тоже не опустится. К слову, о бонусах в $ 50 тыс. — их О’Мэлли получал девять раз в 12 боях. То есть суммарно заработал только бонусами $ 450 тыс.

В целом это, конечно, не так мало. Но до оригинального Конора с его гонорарами далековато. При том что у Макгрегора всего 14 боёв под эгидой промоушена, а у О’Мэлли – всего на два меньше. То есть темпы роста заработка у Сахарка значительно ниже. Очевидно, что Ноториус получал в разы больше. Несколько лет назад О’Мэлли уже публично критиковал низкие гонорары и намекал, что будет рассматривать не только вариант продления контракта с UFC, а ещё и предложения из других лиг. Тогда Шон считал, что заслуживает гонорара в $ 500 тыс.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Но если мы сравниваем деньги О’Мэлли с гонорарами Двалишвили, то тут чемпион в космосе. Мераб, несмотря на серию из 10 побед, зарабатывает чуть больше $ 100 тыс. в рамках базового гонорара. То есть сейчас он на уровне О’Мэлли, когда тот даже не был в топ-15. Существенная разница. За два прошлых поединка с бывшими чемпионами Петром Яном и Генри Сехудо Двалишвили заработал чуть более $ 200 тыс. с учётом бонусов за победы. Титульный бой с О’Мэлли, конечно, настоящий подарок для грузинского бойца с финансовой точки зрения — гонорар точно будет выше и, возможно, раза в два, плюс он получит небольшую долю от PPV, а ожидания от UFC 306 огромные.

В целом ситуация Мераба очень распространена в UFC. Промоушен руководствуется принципом «зачем платить больше, если можно не платить», и, конечно, очень сильно влияет и популярность бойца. У Шона О’Мэлли огромная фан-база, а что может предложить Мераб? Он сильно прокачал свои соцсети в последние годы, но этого всё равно недостаточно, имя Двалишвили на постере вряд ли привлекает болельщиков, а вот в сочетании с именем О’Мэлли — вполне.

Вполне вероятно, что Мераб, даже будучи претендентом на рекордной победной серии, заработает меньше Алексы Грассо и Валентины Шевченко, которые бьются в соглавном событии вечера. Шевченко в недавнем прошлом — доминирующая чемпионка с мощной серией защит титула. Даже в проигранном бою с Грассо на UFC 285 Валентина заработала чуть больше $ 1,1 млн, а в реванше её гонорар перевалил за $ 500 тыс., что было больше, чем у чемпионки — Грассо в реванше получала базовые $ 392 тыс., а в трилогии наверняка заработает больше.

Далеко не выдающиеся цифры, особенно если мы будем смотреть на бокс и на то, как зарабатывают главные звёзды там. И неслучайно О’Мэлли, став чемпионом после боя со Стерлингом, снова критиковал гонорары: «Конечно, всё зависит от целей. Моя цель — стать мультимиллионером. Я хочу зарабатывать много денег. В UFC можно заработать много денег, не болтая всякой ерунды. Но для этого потребуется победить в 5000 боях подряд. Я заплатил налогов больше, чем заработал в прошлом году за свой бой со Стерлингом. Я заработал много денег за счёт боёв, но с помощью социальных сетей я заработал в три раза больше. В соцсетях я заработал в три раза больше, чем на поединках. Но, конечно, всё зависит от того, какие цели ставят бойцы».

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

Гонорары — та область, за которую UFC будут постоянно критиковать. Выплаты бойцам если и растут, то очень медленно. Со стороны бывает похоже на топтание на месте. Тем не менее промоушен извлекает максимум из своей репутации и продолжает, по сути, оставаться уникальным в своей сфере, потому что ни одна организация не зарабатывает так, как это делает UFC. Поэтому бойцам приходится или мириться с текущим положением дел, или уходить.