«Цель — номинация на «Оскар». UFC 306 — грандиозный мыльный пузырь?

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 306. Как правило, крупные ивенты промоушена, проводимые в этом городе, устраивают на «T-Mobile Arena». На этот раз всё иначе — UFC пишет историю и проводит первый спортивный ивент в истории на шикарной арене «Сфера».

Дана Уайт ещё год назад рассказывал, что очень хочет провести турнир именно там, но было слишком много подводных камней, связанных и с арендой арены, и с технической реализацией. Строительство «Сферы» обошлось в $ 2,3 млрд, это по-настоящему грандиозная арена, и неслучайно Уайт так хотел туда попасть, обещая устроить величайшее спортивное событие всех времён.

«Сфера» уникальна не только своей формой. Внутри там гигантский светодиодный экран, благодаря которому у зрителей на арене создаётся эффект присутствия. По сути, болельщики, пришедшие на UFC 306, будут ощущать, что находятся в октагоне. К тому же в «Сфере» даже кресла добавляют эффектности, так как могут вибрировать, создавать иллюзию ветра, менять температуру и даже передавать запахи.

Звук в «Сфере» тоже уникальный — там действует запатентованная технология Sphere Immersive Sound, благодаря которой звук чисто доходит до любой точки помещения. В теории можно даже устроить так, что в разные точки будет доноситься речь на разных языках, и это не будет никому мешать.

«T-Mobile Arena» Фото: Rich Fury/Getty Images

Несмотря на всю крутость «Сферы», для спортивного мероприятия это всё ещё очень необычный выбор. В первую очередь из-за сложной задумки. Вот как это описывает Уайт: «Мы собираемся устроить невероятное, зрелищное мероприятие. У нас есть фильм, который будут показывать в «Сфере», и в этом фильме есть главы. Итак, перед каждым боем показывают фильм, и вы будете сосредоточены на экране, затем бойцы выйдут, и тогда бой станет ключевым элементом в нашем шоу. Когда поединок закончится, будет ещё один фильм, а затем снова бой. Фильм, о котором я говорю, расскажет историю единоборств в Мексике, историю мексиканского народа, их традиции. Это то, что я называю любовным письмом Мексике».

Дана уверен, что турнир UFC в «Сфере» будет лучше любых концертов и других мероприятий, ранее организованных на арене. Уже в июле глава UFC утверждал, что потратил на организацию ивента $ 17 млн, при том что изначально в бюджет закладывались $ 8 млн. В эти траты входит, например, приглашение целого десанта крутых телевизионщиков во главе с режиссёром Гленном Вайсом. Сейчас, по информации разных источников, сумма перевалила за $ 20 млн, и к организации подключились даже шейхи из Саудовской Аравии.

«Сфера» Фото: Ethan Miller/Getty Images

Несмотря на все эти факторы, турнир UFC 306 уже сейчас получает немало критики. Во-первых, большие затраты на проведение турнира повлекли за собой повышенные цены на билеты. Лучшие места на турнир стоили от $ 12 тысяч, и сейчас, за несколько дней до ивента, в продаже остаются билеты на относительно дешёвые места, где ограниченный вид на экран. UFC уже дважды пришлось снижать цены на эти билеты. Нонсенс.

Во-вторых, как Уайт уже сказал, UFC 306 — трибьют мексиканским бойцам и ориентирован на эту страну. Проблема в том, что в эти же выходные бьётся Сауль Альварес, и, несмотря на то что Дана очень доброжелательно относится к Канело, конкуренцию у главной звезды Мексики в единоборствах не выиграть. К тому же Альварес тоже бьётся в Лас-Вегасе. Изначально Уайт говорил, что выручка с билетов принесёт промоушену порядка $ 25-27 млн, теперь ожидания снизились до $ 21-23 млн. По словам главы UFC, это рекордный показатель.

Третья причина, по которой UFC 306 критикуют — очень слабый кард для номерного турнира и малое количество боёв. Всего 10 поединков — и всего в трёх выступают рейтинговые бойцы. Да, есть два хороших титульника О’Мэлли — Двалишвили и Грассо — Шевченко плюс интригующее противостояние Брайана Ортеги и Диего Лопеса. Все остальные бои забиты спортсменами, которые известны в основном лишь хардкорным фанатам. Есть талантливые Даниэль Целльхубер и Игнасио Бахамондес, есть Рауль Росас, но можно ли с полной уверенностью сказать, что это уровень «величайшего шоу в истории»?

Безусловно, UFC год за годом устраивает шикарные ивенты, регулярно бьёт собственные рекорды, но пока похоже, что UFC 306 имеет все шансы оказаться величайшим обманом или величайшим мыльным пузырём. С визуальной точки зрения, возможно, вопросов не будет, но есть ведь ещё и спортивная составляющая. К тому же не совсем понятно, будет ли бойцам мешать гигантский экран, на котором планируется транслировать поединки. Например, вскользь об этом говорил Брайан Ортега, беспокоящийся, что будет отвлекаться на всю красоту вокруг него.

Дана Уайт, конечно, настроен позитивно: «Моя цель — получить номинацию на «Оскар», «Эмми» и «Грэмми». Мы выпустим документальный фильм про этот турнир».

Главное, чтобы фильм, как и сам ивент, не оказался грандиозным разочарованием. Пока, к сожалению, есть все предпосылки к тому, что в UFC просчитались, сделав столь серьёзную ставку на «Сферу» и мексиканцев. В ночь на 15 сентября всё поймём.