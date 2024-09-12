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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, 12 октября 2024, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, прямой эфир, прогнозы

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: легендарная битва россиян за абсолютное чемпионство. LIVE
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
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На кону – всё, а до исторического дня остался месяц.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Со второй попытки парни всё-таки сойдутся в ринге. Бой должен был состояться раньше, но тогда Артур получил тяжёлую травму.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титул WBA Super.

Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано сразу несколько ярких поединков. В соглавном бою сойдутся американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) и британец Джо Кордина (17-1, 9 KO).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

На профессиональном пути Артура осталось лишь одно препятствие:
Последний бой Бетербиева? Реванша с Биволом не будет
Последний бой Бетербиева? Реванша с Биволом не будет

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Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Дата и время турнира в Саудовской Аравии с боем Бетербиев – Бивол Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Live Сергей Сорокин

📷 Россиянин Войцеховский помогает Бетербиеву в подготовке к Биволу

Российский боксёр RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский (14-0, 7 KO), выступающий в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), помогает чемпиону WBC, IBF и WBO Артуру Бетербиеву в подготовке к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Дмитрием Биволом.

Фото: RCC

Войцеховский отправился в Монреаль (Канада), где проводит спарринги с Бетербиевым, выходящим на заключительный этап тренировочного лагеря.

15:34 Сергей Сорокин

⚡️ Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый вес после боя с Биволом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый дивизион (до 90,7 кг) после поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Для моей категории это [звание абсолютного чемпиона] главная цель. Посмотрим, что произойдёт потом. Вызовы могут быть и в других дивизионах. В дивизионе выше… Сейчас я не сосредоточен на этом», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.

15:34 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. О том, будет ли показан ивент в России, информации на данный момент нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

15:33 Сергей Сорокин

😳 Бетербиев: хочу стать хорошим боксёром, сейчас это не так

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём отношении к тренировкам и успехам на ринге.

«Для меня нет личных боёв. Я просто хочу ещё один пояс. Я чувствую, выполняя работу в зале, что можно стать лучше. Мне нужно больше оттачивать свои навыки. Пытаюсь стать хорошим боксёром.

Моя цель – стать хорошим боксёром однажды. А это означает, что пока это не так. Мне нужно тренироваться, потому что пока это не так. Сейчас я не являюсь хорошим боксёром. Но я им стану, если буду упорно тренироваться», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.

15:33 Сергей Сорокин

Дата и время турнира в Саудовской Аравии с боем Бетербиев – Бивол

Турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт события запланирован на 18:00 по московскому времени. Поединок россиян стартует около полуночи.

15:31 Сергей Сорокин

❌ Дмитрий Бивол: бой с Бетербиевым не носит личный характер

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол в очередной раз высказался по поводу предстоящего поединка против своего соотечественника, обладателя титулов WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева, отметив, что в их поединке нет ничего личного.

«Он отличный боец, великолепный панчер. Кроме того, у него хорошая техника. Я смотрю его бои, конечно, во время подготовки. Не так уж много на самом деле, но я смотрел его последние бои, например.

У него было хорошее выступление против Смита. Он показал, что у него всё ещё есть сила, давление и уверенность. Это был хороший бой. Посмотрим как все будет в ринге у нас с ним. Но я отмечу, что ничего личного у нас между собой нет. У него есть то, что я хочу и что мне нужно. Могу только сказать, что я верю в свои навыки и сделаю всё, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, и я способен это сделать», — передаёт слова Бивола BoxingScene.

15:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

  • Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;
  • Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO), США – Джо Кордина (17-1, 9 KO), Великобритания;
  • Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;
  • Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;
  • Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;
  • Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;
  • Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чапмэн (9-0, 2 KO), Великобритания;
  • Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.
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