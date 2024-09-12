Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: легендарная битва россиян за абсолютное чемпионство. LIVE

На кону – всё, а до исторического дня остался месяц.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Со второй попытки парни всё-таки сойдутся в ринге. Бой должен был состояться раньше, но тогда Артур получил тяжёлую травму.

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титул WBA Super.

Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано сразу несколько ярких поединков. В соглавном бою сойдутся американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) и британец Джо Кордина (17-1, 9 KO).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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