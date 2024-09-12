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UFC 306: Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили, Алекса Грассо — Валентина Шевченко, где смотреть, трансляция, дата и время

Долгожданный титульник Двалишвили, новая глава для Шевченко. Где смотреть UFC 306
Сергей Сорокин
Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили
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Исторический турнир в «Сфере» — главное событие недели в мире единоборств.

Дата и время турнира UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября состоится грандиозный номерной турнир UFC 306. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США) на мегасовременной арене «Сфера». Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили. В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.

Предварительный кард стартует в 2:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Прямая трансляция UFC 306

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 306

  • Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.
  • Эдгар Чайрес — Джошуа Ван;
  • Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
  • Ирене Альдана — Норма Дюмон;
  • Рауль Росас — Цилэн Аожи;
  • Рональдо Родригес — Оде Осборн;
  • Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;
  • Брайан Ортега — Диего Лопес;
  • Алекса ГрассоВалентина Шевченко;
  • Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;

Материалы о турнире и его главных звёздах

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Прогноз на бои турнира UFC 306

34-летняя боец женского легчайшего дивизиона UFC, россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий титульный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

«Считаю, что у Двалишвили есть одна фишка, которая вообще редко встречается у спортсменов. Сколько бы он ни находился в нокдаунах, он всегда вставал и переламывал ход боя в свою сторону. И многие соперники из-за этого психологически ломаются, когда ты вот-вот уже нокаутировал, а он оживает и ведёт себя так, будто только вошёл в клетку.

Несмотря на мощные удары Шона, Мераб будет постоянно оживать после них, а О’Мэлли это может подломить. Думаю, что победит Мераб, потому что он и в стойке неплох, а в борьбе — так и вовсе очень силён. Он настоящий боец MMA», — цитирует Алексееву Sports.

Бывший двойной чемпион UFC американец мексиканского происхождения Генри Сехудо спрогнозировал победу для 33-летнего Мераба Двалишвили.

«Вот мой прогноз — Мераб Двалишвили остановит Шона О'Мэлли в Лас-Вегасе. Он его победит. Мераб может проиграть первые два раунда или хотя бы первый, но в итоге заберёт победу. Но как только Умар [Нурмагомедов] выйдет за титулом, он просто сделает всё по-своему с Мерабом. Он действительно хорош. Умар действительно хорош, очень техничен», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.

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