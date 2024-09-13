Бокс в России жив или мёртв? Интервью с главным промоутером России

Наш бокс переживает непростые времена, но, кажется, возвращается к полноценной жизни. Тем не менее многие вещи остаются неясными для простых любителей единоборств. Что сейчас с профессиональным боксом в России? Как боксёрские организации решили вернуть нашу страну в рейтинги? Соберут ли у нас когда-нибудь полный стадион на боксёрский бой? На эти и другие вопросы мы нашли ответы у знаменитого промоутера, генерального директора RCC Boxing Promotions Германа Титова.

О чём рассказал Титов:

— Как дела у RCC Boxing? Что получилось в этом году, а что нет?

— Считаю, что у нас много что получилось. Главное, а это заслуга в первую очередь RCC, что боксёрские организации стали снимать санкции с России. Я летал на конгресс WBA, добился снятия с России санкций, потом с таким же результатом слетал на конгресс IBF. Как результат: у нас сначала прошли два турнира WBA, а недавно в Челябинске провели турнир под эгидой WBA и IBF. Считаю это большим достижением.

Да, мы всё это время проводили бои. Даже если считать с 2020 года, когда тоже случились известные события. Тогда во всём мире на какой-то период бои сначала приостановились, потом шли без зрителей. А с 2022 года бои в России фактически прекратились. Да, формально они проводились, но без больших целей и задач, без титулов. Просто, чтобы спортсмены не засиживались.

Герман Титов Фото: RCC Boxing

Борьба за снятие санкций с российского бокса

— По двум версиям санкции сняты, а что с остальными крупными организациями?

— Очень надеюсь, что WBО в ближайшее время тоже снимет санкции. Осенью полечу на конгресс в Пуэрто-Рико, надеюсь, получится решить вопрос. Даже с двумя версиями, которые сняли санкции, у нас уже стали появляться официальные чемпионы.

Возьмите любой вид спорта — нигде нет таких подвижек к возвращению на мировую арену. Даже взять судейский корпус на наших турнирах: люди приехали из Германии, Швейцарии, Испании. Стран, которые считаются «недружественными». Не говорю уже про другие страны. И спортсмены приезжают к нам со всех частей света: Америка, Азия, Африка. Считаю, это знаковым событием.

— Россия сможет снова стать одним из центров мирового бокса?

— Конечно, мы сможем как минимум вернуться на прежний уровень, я в этом уверен. Да, сейчас кто-то ещё отказывается ехать в Россию, например, спортсмен насмотрелся телевизора и решил отказаться. А другие приезжают. И потом рассказывают остальным. Боксёры, их команды, судьи — все говорят, что нигде не принимают так хорошо, как в RCC, как в России.

Слава богу, что у нас ещё остались чемпионы, большие чемпионы — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев никуда не делись. И сейчас устроят между собой один из крупнейших боёв в боксе. Нашу задачу же вижу в том, чтобы подготовить смену, новых чемпионов. Пусть чемпионы будут не в каждом весе, но хотя бы в нескольких категориях. Последний турнир показал, что мы идём в правильном направлении.

Состояние профессионального бокса в России

— Сейчас профессиональный бокс в России жив? Если говорить в целом.

— Конечно, жив! Есть небольшие промоутеры, есть промоутеры среднего масштаба, которые тоже проводят бои. Мы сняли санкции IBF, этим тут же воспользовались наши коллеги из других регионов, которые провели чемпионские бои. Так что наш бокс не умер, а теперь, после снятия ограничений, сразу появился результат.

— На бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа уже проданы все билеты — 90 тысяч. В России боксёрские турниры когда-нибудь будут собирать футбольные стадионы?

— Для начала нужны суперзвёзды. Когда мы проводили бой Поветкина, выстроили площадку на 15 тысяч человек — и её заполнили полностью. В Москве раньше бокс регулярно собирал по 15-18 тысяч. Будут звёзды, будут и полные арены. Не знаю про 90 тысяч, но большие хоккейные арены на 20 тысяч человек мы точно будем стабильно собирать. В Англии профессиональный бокс уже 100 лет существует, а у нас относительно недавно появился. Всё придёт.

— Насколько сложно было проводить переговоры с WBA и IBF? Есть стереотип, что боксёрские организации погрязли в бюрократии и коррупции.

— По поводу коррупции и бюрократии — это, конечно, скорее преувеличение. Я в боксёрском бизнесе 25 лет, и отношения со всеми организациями всегда были отличными. Даже когда началась сложная политическая ситуация, я всё равно продолжал со всеми общаться. Все говорили, что любят и уважают нас, но вернуться смогут, только когда ситуация изменится. Нужен был первый шаг, и его сделала WBA. Хотя данную организацию принято как раз ругать. А уже следом пошла IBF, у которой статус самой принципиальной.

Сложности работы промоутера

— Что самое сложное в работе российского промоутера?

— Самое сложное — наше телевидение. Которое, в принципе, идёт навстречу. Но в Америке и на Западе бокс зависит только от телевидения, именно оно двигает бокс и является основным плательщиком. А в России телевидение не осуществляет такую роль. У этого есть объективные причины, я всё понимаю, нашему телевидению тоже нужно зарабатывать.

Вторым моментом назову заполнение трибун. Если взять Екатеринбург, там проблем нет. Все там знают, что такое RCC, зрители приходят и заполняют арену. А в Челябинске арена недавно была официально заполнена только на две трети, плюс болельщики постоянно приходили и уходили — люди приходили на кого-то определённого, на конкретные бои.

— По трибунам. Где лучше всего сейчас продают места на аренах?

— Трибуны сейчас лучше всего продаются в UFC. Они добились главного: у них зритель приходит даже на предварительные бои. В боксе, к сожалению, такого нет. Даже на самые большие турниры зритель, как правило, приходит только на главные бои. А ещё десяток боёв проходит при пустых трибунах. Есть над чем работать — не только в России, но и в мире.

В боксе очень большая проблема, что сильнейшие не встречаются с сильнейшими. Может, с приходом саудовцев ситуация изменится.

— Как раз по поводу арабских денег. Вы верите, что саудовцы изменят мир бокса в лучшую сторону?

— Начинания у них правильные. Я думал о единой боксёрской лиге ещё несколько лет назад. Без сокращения весовых категорий и количества чемпионов будет очень сложно расти. Сильнейшие не бьются с сильнейшими. Проблема кроется в промоутерах. Например, в Америке, да и в Англии, у промоутеров эксклюзивные контракты с телеканалами. Туда невозможно сейчас зайти.

Наибольший расцвет бокса был у HBO и Showtime, когда не заключали эксклюзивных контрактов. Я мог туда прийти с Русланом Проводниковым или Дмитрием Пирогом и договориться о бое. Сейчас это невозможно. Постепенно всё заканчивалось, а пик прошёл ещё в 70-80-х годах прошлого века.

Турки Аль аш-Шейх хочет всё изменить. Он уже объединяет промоутеров тем, что даёт гонорары больше, чем по рынку. Это же большой плюс. Кстати, если будет создана единая суперлига, гонорары бойцов немного упадут. Зато вырастет интерес болельщиков, продажи pay-per-view, трибуны будут заполнены.

Потенциал мировой боксёрской суперлиги

— Хватит ли в боксе звёзд для боксёрской суперлиги?

— В боксе больших звёзд даже больше, чем в смешанных единоборствах. Но в UFC сильнейшие встречаются с сильнейшими, отсюда и такой большой интерес. Если в боксе между собой будут драться сильнейшие, это будет громадный успех. Возьмите любой дивизион и сведите между собой восемь боксёров по олимпийской системе. А если ещё и сократить количество весовых категорий? Как было в середине прошлого века. Это будет потрясающе.

Если саудовцы сделают суперлигу, это будет большой плюс для бокса. Суперлиги не будет только в том случае, если саудовцам надоест эта затея. Деньги и конкретные цели у них есть. Помешать может только человеческий фактор.

Инсайд о намерениях арабских промоутеров

— Может ли профессиональный бокс окончательно переехать на Ближний Восток? Сейчас его центрами остаются США и Англия.

— Думаю, что этого не произойдёт. Тот же Турки Аль аш-Шейх уже провёл турнир в США с Кроуфордом. Сейчас он участвует в организации боя Джошуа — Дюбуа в Лондоне. У него есть планы организовать турнир в Китае до конца этого года.

Джошуа — Дюбуа Фото: James Fearn/Getty Images

Раскрою небольшую тайну. У Аль аш-Шейха есть желание провести турнир и в России, в следующем году. Переговоры уже ведутся. Есть заинтересованность, так скажу. Думаю, в ближайшее время что-то объявим.

— Как бы вы сами реформировали профессиональный бокс?

— Я бы убрал все эти дополнительные весовые категории, оставил бы семь-восемь классических весов. Ну и главное, чтобы чемпион мира был только один.

— Одна из главных проблем боксёрских вечеров — затянутость. На топ-турнирах между боями иногда проходит полтора-два часа. Почему так происходит и что с этим можно сделать?

— Здесь много факторов, но с главной причиной что-то сделать очень сложно. Просто в боксе поединки рассчитаны на 10-12 раундов по три минуты, разница по времени между нокаутом в первом раунде и боем, который прошёл всю дистанцию, очень большая. UFC проще, там большинство боёв идут только три раунда по пять минут, некоторые бои — пять раундов.

Если боксёрский бой заканчивается в первом-втором раунде, понятно, что перед следующим поединком перерыв в любом случае будет около часа. Следующие боксёры же ещё не готовы, телевидение тоже не может свои сроки передвигать. Другое дело, когда перерывы длятся по полтора-два часа — это уже проблема, которую можно и нужно решать.

Раньше в профессиональном боксе было такое явление, как свифт-бои, длиной в четыре-шесть раундов. Такими боями как раз заполняли паузы, вызванные быстрыми победами. А если не находилось такой паузы, то свифт-бой либо проводили после главного поединка, либо вообще отменяли, выплатив гонорары боксёрам. Мне кажется, можно вернуться к такой практике.

— Турнир вашей мечты?

— Я очень хотел провести бой между Биволом и Бетербиевым. Такая идея появилась ещё несколько лет назал, мы даже вели переговоры. Но тогда произошли всем известные события, и всё прекратилось. А потом рыночная стоимость данных боксёров возросла так сильно, что сейчас мы это уже не потянули бы.

Варианты всё равно потом будут. Ведь Бивол ещё пять-шесть лет сможет боксировать, Бетербиев поменьше, но тоже пару лет может драться.

Например, победитель боя Бивол — Бетербиев ведь наверняка встретится с Бенавидесом. Было бы очень интересно провести это в России. Теоретически это реально, вполне.

— А можно ли заработать на таком бое?

— Сложный вопрос. Думаю, да, заработать можно.

— Давайте закончим интервью прогнозами. Кто фаворит в бою Канело — Берланга?

— Берланга — тёмная лошадка. У него не было серьёзной проверки. Думаю, что бой закончится победой Канело по очкам. Возможно, близким решением, а может, и разгромным. Может, мексиканец вообще уронит оппонента. Но победит Канело.

— Бивол — Бетербиев?

— Если бы этот бой состоялся два-три года назад, сказал бы, что шансы 50 на 50. Сейчас дам чуть больше шансов Дмитрию, может, 55 на 45, в связи с возрастом Бетербиева. Бой в любом случае интригующий, интересный. Не думаю, что Артур сильно состарился. У него случилось не так много боёв, в которых стремительно стареешь. Хотя в любителях тоже быстро изнашиваются. Но если всё пойдет по плану Бивола, он победит по очкам.

— Фьюри — Усик 2?

— Скорее всего, Усик победит даже более легко, чем в первом бою. Фьюри может заново перенастроиться, может ударить. Вот только в первом бою Фьюри попал, и очень сильно, однако Александр выдержал. Это уже говорит о многом. Если ничего неожиданного не произойдёт, то Усик победит по очкам ещё более уверенно, чем в первом поединке.