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UFC 306, ММА, Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили, Грассо — Шевченко 3, онлайн-трансляция, пресс-конференция, дата и время

Пресс-конференция UFC 306: Двалишвили поругается с О’Мэлли, Пуля будет отжигать. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 306, ММА, Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили
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Все бойцы получат возможность высказаться перед турниром.

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

А в ночь с 12 на 13 сентября состоится пресс-конференция перед турниром UFC 306.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Меньше недели до грандиозного шоу, обещанного Даной Уайтом:
UFC 306: О’Мэлли оформит яркий нокаут, Шевченко вернёт звание чемпионки. LIVE
Live
UFC 306: О’Мэлли оформит яркий нокаут, Шевченко вернёт звание чемпионки. LIVE

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Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 306 Дата и время пресс-конференции перед UFC 306 Где смотреть турнир UFC 306 Дата и время турнира UFC 306 Полный кард UFC 306
Live Сергей Сорокин

😏 Двалишвили: бой с Умаром будет для меня лёгким. Я буду доминировать над ним

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили считает, что бой с непобеждённым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым будет для него лёгким.

«Никогда не выбираю себе соперников. Если следующим будет Умар, прекрасно. Я и моя команда подготовимся к поединку с ним. Думаю, что для меня это будет лёгкий бой. Это противостояние не является для меня проблемой. Я буду доминировать над ним», — приводит слова Умара портал BJ Penn.

19:46 Сергей Сорокин

👌🏽 О'Мэлли: будет здорово выйти в октагон и потушить свет в голове Мераба

«Я слышал, как многие эксперты и фанаты говорили, что бой с Мерабом является для меня самым сложным в дивизионе. Не согласен. Будет здорово выйти в октагон и потушить свет в его голове. Это хорошее чувство. Люди будут очень удивлены, когда я сделаю это. Не думаю, что найдётся много бойцов, которые станут бросать мне вызовы после этого боя. Если они и вызовут меня, то неохотно. Как только я сделаю то, что собираюсь совершить с Мерабом, люди поймут, что я действительно так хорош, как говорю», — сказал Шон в интервью пресс-службе UFC.

19:32 Сергей Сорокин

🤔 Тренер Двалишвили: глупо считать, что О’Мэлли не попадёт по Мерабу

«Чтобы победить, Мерабу придётся выдержать несколько ударов. О'Мэлли – снайпер. Глупо выходить в клетку и считать, что Шон вас не достанет. Но не думаю, что О'Мэлли когда-либо встречался с кем-то, кто мог бы прессинговать так, как это делает Мераб», — сказал Лонго в интервью YouTube-каналу The Anik & Florian.

19:32 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 306

Прямая трансляция пресс-конференции UFC 306 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

19:32 Сергей Сорокин

🙈 Пётр Ян: О'Мэлли сам понимает, что я победил в нашем бою, как минимум 2:1 по раундам

«Не сказал бы, что есть симпатии к О’Мэлли. Есть спортивный интерес, я понимаю, что победил в том поединке, как минимум, 2:1 по раундам я выиграл. Это сто процентов. Если не 3:0. Думаю, он сам это понимает», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

19:32 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед UFC 306

Пресс-конференция перед турниром UFC 306 состоится в ночь на 13 сентября. Она запланирована на 05:00 по московскому времени.

19:32 Сергей Сорокин

😄 Шон О'Мэлли: Стерлинг надеется, что я нокаутирую Мераба

«Алджо, вероятно, надеется, что я нокаутирую Мераба. Это позволило бы ему выглядеть лучше. Мне просто интересно узнать, был ли рад Мераб тому, что я нокаутировал Алджо? Если бы этого не произошло, то он всё ещё бы ждал свой титульный шанс? У меня есть теория, что они, вероятно, не такие уж и хорошие друзья», — приводит слова Шона портал TMZ.

19:31 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 306

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

19:31 Сергей Сорокин

🤜🏽🤛🏽 Грассо и Шевченко были тренерами на TUF в этом году

В предыдущем бою Грассо и Шевченко спорное решение судей о ничьей оставило мексиканку чемпионкой. С того момента девушки успели провести сезон The Ultimate Fighter в качестве тренеров и теперь закроют всё своей трилогией.

19:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 306

Турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 2:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.

19:31 Сергей Сорокин

2️⃣ Шон О’Мэлли во второй раз защищает титул чемпиона UFC

В марте этого года Сахарок разнёс Марлона Веру и только невероятная выдержка эквадорца помогла избежать ему поражения нокаутом. А теперь у О’Мэлли непростая задача в лице кардио-машины Двалишвили.

19:31 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 306

  • Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;
  • Алекса Грассо — Валентина Шевченко;
  • Брайан Ортега — Диего Лопес;
  • Даниэль Зелльхубер — Эстебан Рибович;
  • Рональдо Родригес — Оде Осборн;
  • Рауль Росас — Цилэн Аожи;
  • Ирене Альдана — Норма Дюмон;
  • Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
  • Эдгар Чайрез — Джошуа Ван;
  • Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.
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