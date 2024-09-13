Драться с Двалишвили – кошмар для любого бойца. Изучаем козыри грузина

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный турнир UFC 306. В главном событии вечера в ринге встретятся действующий чемпион лиги в легчайшем весе Шон О'Мэлли и претендент на пояс, первый номер рейтинга Мераб Двалишвили.

Путь Двалишвили к титульному поединку получился довольно долгим. 33-летний грузинский боец выступает в смешанных единоборствах с 2014 года, и начиналась карьера Мераба не самым лучшим образом. Путь в профессионалах для него стартовал в различных американских лигах, и в первых трёх поединках Двалишвили потерпел два поражения – раздельным решением от Даррена Мима и единогласным решением от Рики Бандехаса. Но это не сломило Двалишвили, затем он одержал шесть побед подряд и оказался в UFC с рекордом 7-2.

Путь в лучшей лиге мира для Мераба также начался с двух поражений — от Фрэнки Саенза раздельным решением и от Рики Симона гильотиной. Казалось, путешествие в UFC для Двалишвили практически завершено, но поражение от Симона в далёком 2018 году стало для него последним на сегодняшний день. Мераб по-настоящему перезагрузил свою карьеру и выдал серию из 10 побед. Удивительно, но только такая мощная серия и позволила Двалишвили получить титульный шанс. К слову, если бы не дружба с бывшим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом, то, возможно, Мераб уже давно бы подрался за титул, но он отказался делить октагон с Алджо и был вынужден ждать, пока тот перейдёт в полулёгкий вес.

Интересно, что Двалишвили, уже будучи бойцом UFC, сумел завоевать медаль на чемпионате мира по боевому самбо. В 2019 году он занял второе место в категории до 68 кг, хотя в смешанных единоборствах выступает в легчайшем весе (до 61,2 кг).

Сегодня Двалишвили – первый номер легчайшего веса с рекордом 17-4 и 10-2 в UFC, и уже в выходные он может стать полноценным чемпионом промоушена. Чем же так хорош Мераб? Грузинского спортсмена нельзя назвать ярким, как, например, того же Шона О’Мэлли. Пожалуй, Мераб – самый прагматичный боец дивизиона, и от этого драться с ним невероятно сложно. У Двалишвили есть сильная сторона – его борьба. Даже не борьба в целом, а именно попытки тейкдаунов. В совокупности с феноменальной функциональной подготовкой Двалишвили превращается в настоящий кошмар для соперников. Помните его бой с Петром Яном, где грузинский боец установил рекорд UFC? Мераб совершил 49 попыток тейкдаунов – какие-то фантастические цифры. Да, всего 11 из них были успешными, но и 11 успешных тейкдаунов – колоссальный показатель. И здесь ещё нужно понимать, что все эти попытки, даже неудачные, просто сбивают соперников с ритма, рушат их план на бой. Оппоненты Мераба всегда вынуждены держать концентрацию и думать о том, что Двалишвили вот-вот пройдёт в ноги.

В бою с тем же Петром Яном Двалишвили буквально замучил россиянина постоянными проходами в ноги, причём чередовал их с финтами и работой в стойке. Ян довольно неплохо защищается от тейкдаунов, в других боях даже тому же Алджамейну Стерлингу было тяжело переводить россиянина. Но Мераб делал это легко. Не получалось – он пробовал снова. 25 минут в таком темпе – в этом Двалишвили просто уникален. К слову, переводил Мераб не только Яна, но и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо. Причём не просто переводил, а издевался над бывшим двойным чемпионом, буквально таская его по клетке.

К фантастической работоспособности Двалишвили добавил и неплохую работу на руках. К примеру, с тем же Яном Мераб продемонстрировал отличный бокс и даже сумел практически полностью закрыть россиянину один глаз, а ведь Пётр – один из лучших ударников не только своего дивизиона. Мераб по-прежнему в боях делает акцент на борьбе, но и в стойке, если будет необходимость, сможет поработать.

Мераб Двалишвили — Генри Сехудо Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Вряд ли Двалишвили будет пытаться показать свои ударные навыки в бою с О’Мэлли – это утопия. Мераб будет прагматично следовать плану. Да, его бои, мягко говоря, не самые интересные – из 10 побед в серии всего одна была досрочной. Но Двалишвили это не смущает, он продолжает побеждать своих соперников и делает это уверенно. И Мераб уже в шаге от давней мечты – в предстоящие выходные он может стать новым чемпионом UFC и поквитаться с обидчиком своего друга Алджамейна Стерлинга.