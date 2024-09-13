Отнял у Яна звание лучшего ударника UFC. Почему О’Мэлли бьёт так хорошо

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили. Сахарок – удивительный боец, который проделал невероятный путь. Он начинал с насмешек из-за своей внешности, телосложения и стиля ведения боя. Вопросы вызывала и биография Шона О’Мэлли. В ней было сразу несколько серьёзных пятен. Но сам американец постоянно оборачивал всё это в плюс себе.

Одной из самых слабых сторон Шона в плане уязвимости перед трэш-током была личная жизнь. Его нестандартные семейные ценности с супругой, которые вряд ли отвечали общественным устоям, становились поводом для насмешек. Но О’Мэлли продолжал без особого стеснения рассказывать обо всём этом, буквально подставляясь под «удары». А сам отвечал мощнейшими панчами в октагоне. И всегда поражал навыками работы в стойке. В дивизионе главным ударником всегда считался Пётр Ян, который имеет серьёзную школу бокса. Однако Шон быстро доказал всем, что именно он перехватывает эту «корону» у россиянина.

Ударка Шона действительно выглядит поразительно. И это при худощавом телосложении и нестандартной антропометрии. При росте в 180 см он выступает в легчайшей весовой категории. Поэтому не всегда понятно, откуда в его руках столько мощи. Но О’Мэлли постоянно выходил и доказывал, что способен отправить на настил практически любого. Сахарок имеет профессиональный рекорд 18-1. И 12 своих побед он добыл именно нокаутами. Шон славится своим умением буквально «насыпа́ть» удары. О’Мэлли выбрасывает невероятное количество атак даже в тех поединках, в которых не финиширует оппонентов.

Шон О’Мэлли — Марлон Вера Фото: Chris Unger/Getty Images

Например, показательным выглядит бой, в котором получилось одержать победу над Марлоном Верой. С одной стороны, соперник действительно достоял до самого конца. В итоге всё закончилось судейским решением. С другой стороны, работа Шона вызывала восторг у любого любителя ударной техники в смешанных единоборствах. О’Мэлли работал вдохновенно и просто уничтожал оппонента. Он нанёс 230 (!) акцентированных ударов за поединок, что выглядит фантастическим показателем. Ещё больше поражает тот факт, что 150 атак пришлось именно в голову. При таком качестве ударной работы вызывает огромное уважение то, что Марлон действительно смог дотерпеть до окончания пятого раунда.

О’Мэлли уже в истории UFC. Он стал единственным бойцом, чья точность перевалила за 70%, при том что количество его ударов за поединок – от 200. Поэтому на опасность Сахарка указывает даже наставник его будущего соперника. Рэй Лонго прекрасно понимает, что Двалишвили придётся терпеть: «Чтобы победить, Мерабу придётся выдержать несколько ударов. О'Мэлли – снайпер. Глупо выходить в клетку и считать, что Шон вас не достанет. Но не думаю, что О'Мэлли когда-либо встречался с кем-то, кто мог бы прессинговать так, как это делает Мераб».

Шон О’Мэлли Фото: Cooper Neill/Getty Images

Шон доказал свой высочайший уровень работы в стойке в противостоянии… с Алджамейном Стерлингом. Тогда лучший друг Мераба рухнул на канвас уже во втором раунде. А всё потому, что О’Мэлли обладает невероятным таймингом. Он очень хорошо чувствует, когда нужно переходить к контратакам, где лучше переждать и не спешить. Поэтому и теперь Сахарок постарается воспользоваться своими сильными сторонами. Он не станет раскрываться, а выждет яростный бросок от Двалишвили, что позволит подловить его и нокаутировать. Сложно ожидать, что из-за прессинга от Мераба Шон станет сильно сближаться.

При таком росте О’Мэлли обладает ещё и уникальной координацией. И показал это поединок с тем же Яном. Пётр всячески пытался уложить американца на канвас. Но американец раз за разом выпутывался из сетей. Конечно, уровень работы Двалишвили в партере ещё выше. Но складывается ощущение, что сейчас Шон готов и к нему.