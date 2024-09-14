«Нужно выпрыгивать из вертолёта на скорости 40 км/ч». Из ОМОНа — в бойцы ММА

Максим Лылов — один из весьма ярких, пусть и пока не самых звёздных российских бойцов ММА. Максим дебютировал в смешанных единоборствах в 2022 году на площадке RCC и за это время выиграл пять из семи боёв. Лылов — выходец из ОМОНа: мало какой спортсмен умеет десантироваться из летящего вертолёта с полным обмундированием и штурмовать здания, спускаясь на верёвке. Мы поговорили с Максимом о совмещении ММА с тактической подготовкой и об уникальном пути в профессиональный спорт.

— Давай начнём с простого, какая у тебя спортивная база?

— С самого детства занимался греко-римской борьбой, потом армия, затем — служба в ОМОНе. Такой, мне кажется, классический путь. Выступал по армейскому рукопашному бою, боевому самбо. Семь лет я выступал в составе команды ОМОНа, а затем ушёл в охрану. Простая, рядовая история.

Максим Лылов Фото: RCC

При этом мой друг остался работать в СОБРе, продолжал выступать. Я следил за его успехами в ММА и решил, что тоже хочу. В итоге меня пригласили на УрФО, я начал готовиться и занял первое место, сразу же получил путёвку на Кубок России. И как-то всё закрутилось и завертелось.

Мне тогда тренер сказал, что если на России залезу в тройку, то мне дадут возможность дебютировать в профи. В итоге я стал вторым, и началась новая жизнь. Я тогда даже не мог подумать, что смогу драться на таком уровне.

— Насколько я понимаю, раз ты действующий сотрудник охраны и ещё выступаешь в ММА, то тебе приходится совмещать. Как это получается?

— Ещё во время работы в ОМОНе из-за выступлений были небольшие послабления – после суточных дежурств могли пойти потренироваться подольше, иногда давали пару недель без службы, чтобы вес подогнать, продышаться, чтобы войти в режим без бессонных ночей. Понятно, что даже в такие моменты выдёргивали на охрану общественного порядка и по делам криминальной полиции, так скажем.

Сейчас получается, что мне удаётся совмещать и развитие ММА карьеры, и тактическую подготовку, и работу. И я благодарен за такую возможность. Получается развиваться в тех направлениях, к которым лежит душа.

— Расскажи про тактическую подготовку, каких навыков это требует?

— Можно сказать, с 18 лет я с оружием в руках. Обучался правильному обращению, как пришёл в армию, потом в ОМОНе, сейчас – в охране. Вообще, особенность моих навыков в работе на высоте – это промышленный альпинизм, горный альпинизм. Например, надо спустить взвод с высоты, я несу верёвки, снаряжение, подвесные системы. Задача стоит спустить ребят, страховать. Каждый умеет это делать, все проходят такую подготовку, но есть ответственные за это направление.

Эти навыки нужны при штурме зданий с фасада или при выходе с вертолёта. Есть разные способы выхода на эти задачи, всё зависит от конечных целей и условий, в которых находишься. Когда-то приходится работать с канатом, когда-то с верёвкой, когда-то – боевое десантирование с низкой высоты. Например, когда вертолёт не может зависнуть или сесть и вынужден лететь на высоте двух-трёх метров над землёй со скоростью от 20 до 40 км/ч, и ты должен со всей снарягой выпрыгнуть. Это опасно, но это реально.

— Ты как будто бы живёшь двойной жизнью?

— Мир ММА и мир тактической подготовки – это реально как бы два разных мира. Везде есть люди, которые меня поддерживают и ценят. Мне это нравится, постоянно расширяется кругозор. Понятно, что есть пересечения, когда я выхожу на подготовку к бою или соревнованиям, я договариваюсь с тренерами об изменении тренировочного процесса, чтобы всё это было не в ущерб.

Максим Лылов Фото: RCC

— Единоборства – это вроде бы как про эгоизм, а то, о чём ты говоришь, напротив, про взаимопомощь. Не ломается шаблон?

— Я вообще привык работать в группе. Я всю жизнь в больших коллективах. У нас в семье четверо братьев, я привык брать за них ответственность, а они – за меня. Отец хорошо воспитал нас в этом смысле. И сейчас это воспитание помогает в жизни, в работе. Помогает подобрать подход к каждому.

В нашем спорте то же самое. Это ты на бой выходишь один, но рядом с тобой секунданты. А до этого несколько месяцев сотни ребят помогают тебе в подготовке – это тренеры, одноклубники, спарринг-партнёры, массажист, врач. ММА – это не про эгоизм.

— Давай поговорим про твой предстоящий бой, который будет уже сегодня. Я понимаю, что ты в боях недолго, но работаешь ли ты уже как профессионал с точки зрения проработки тактики, разбора соперника?

— Конечно. Я представляю команду «Архангел Михаил», и здесь есть тренеры по ударной технике, тренеры по борьбе, капитан. И все ребята подсказывают – кто-то смотрит бои, кто-то тренировался с соперником. Всё это собирается воедино, я выхожу на бой с геймпланом.

— В ММА у тебя есть какая-то глобальная цель? Попасть в UFC, ONE?

— Вот только недавно я не мог предположить, что буду по профи драться. Сейчас просто мне возможности дают. Судьба так распоряжается, что дают бои. Готовлюсь, мне это нравится. Просто делаю то, что мне нравится. Есть такая поговорка – делай что должен, и будь что будет. Главное – двигаться вперёд. Не знаю, к чему это приведёт, то ли к инсульту, то ли к результату.