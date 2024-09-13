«Лига пощёчин будет круче UFC». Дана наживается, но подвергает бойцов опасности

Дана Уайт – один из самых успешных предпринимателей в сфере смешанных единоборств. Он создал настоящего монстра в лице UFC, сметающего всё на своём пути и доминирующего на рынке. Безусловно, промоушен давно стал феноменом и уникальным проектом, которому нет равных. Но останавливаться на достигнутом Дана, очевидно, не собирается. Он создал Лигу пощёчин – Power Slap. Многие по-прежнему относятся к ней скептически. Но сам Дана в полнейшем восторге от того, как именно развивается его детище.

Сначала босс UFC рассказал, что в кратчайшие сроки его промоушен по пощёчинам добился фантастического прогресса. И всё это было подкреплено конкретными цифрами: «Power Slap — самый успешный бизнес, в котором я когда-либо участвовал за столь короткий промежуток времени. За 19 месяцев у нас появилось 17 млн подписчиков. Мы можем похвастаться одними из самых популярных видеороликов в социальных сетях на тему спорта. У нас больше спонсоров, чем было у UFC за последние 10 лет. И что самое странное, многие говорят всё то же самое, что говорили об UFC, когда мы начинали. Буквально то же самое».

POWER SLAP Фото: powerslap.com

С доводами Даны очень сложно спорить. Он действительно создал продукт, который быстро набирает обороты в США. Американцы с большим удовольствием наблюдают за тем, как большие парни лупят друг другу пощёчины, улетая в глухие нокауты. Кроме того, промоушен старается активно расширяться, набирая новую аудиторию. Так, интерес к Power Slap есть даже в России. В лигу пробился наш соотечественник Василий Камоцкий, который уже успел потрясти всех. Он выписал мощнейший нокаут в дебютном поединке и останавливаться на достигнутом не собирается. А сам Дана уверен: у его лиги всё лишь впереди.

Дана Уайт президент UFC и Power Slap «В мире проживают восемь миллиардов человек. Кому-то это понравится, а кому-то нет. Но когда вы имеете дело с восемью миллиардами, то этого достаточно, чтобы у вас был реальный бизнес. Раньше я говорил, что UFC будет больше, чем бокс. И все говорили, что я идиот. Power Slap будет больше, чем UFC. Лига пощёчин будет круче UFC».

Стоит отметить, что Лига пощёчин действительно становится феноменом. Она набирает стремительную популярность, поскольку боссы промоушена ведут себя очень грамотно. Они набирают звёзд и самых ярких спортсменов, занимающихся пощёчинами. Так, Камоцкий не является единственным россиянином, выступающим на просторах лиги. Например, с контрактом и Денис Вильданов, который готов покорять Америку. Россиянин – универсальный боец. Наибольшей известности он добился именно в лигах по пощёчинам, где лупил всех соперников. Но и в поп-MMA великан не затерялся. На данный момент рекорд Дениса – 4-2-4.

При этом огромная прибыль от Лиги пощёчин сопровождается и довольно серьёзным этическим вопросом. А именно рассуждениями о том, что пощёчины – огромная опасность для здоровья спортсменов. Иногда после ударов бойцы действительно теряют сознание. Сложно реально оценить, насколько сильно такие шлепки прямо по голове могут в дальнейшем сказаться на состоянии здоровья. Благо некоторые вещи всё-таки были продуманы. Например, есть специальный человек – «ловец голов». Такую работу, например, заполучил Форрест Гриффин. Член Зала славы UFC и вице-президент по развитию спортсменов быстро нашёл себе занятие. Он спасает бойцов, которые после оглушительных ударов по щекам улетают в нокауты. Опыт других промоушенов показал, что такие поединки часто завершались настоящими трагедиями не от самих атак, а от их последствий.

Лига Даны – уникальная. Но пока рано говорить, что она сможет повторить феномен UFC. Однако сам Уайт очень верит в свой проект. Будет любопытно последить за тем, какие именно шаги для развития будут предприниматься дальше. Нет сомнений, что дядюшка Дана готовит огромное количество сюрпризов для фанатов.