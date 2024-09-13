Канело бил только ветеранов и середняков? Каким был истинный путь мексиканца

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира защиту своих чемпионских поясов проведёт известный мексиканский боксёр Сауль Альварес, которому предстоит поединок с непобеждённым американцем Эдгаром Берлангой.

Самый высокооплачиваемый боксёр на сегодняшний день Сауль Альварес выступает в профессионалах уже практически 20 лет – с 2005 года. Несмотря на то что Канело считается одним из самых успешных боксёров планеты, к его карьере, а точнее, к оппозиции, есть вопросы.

Начинал Альварес в Мексике, где набил солидный рекорд. Правда, уже в пятом поединке на профессиональном ринге Сауль провёл ничейный поединок против соотечественника Хорхе Хуареса. Долгое время эта ничья оставалась единственной осечкой мексиканского боксёра, хотя, конечно, оппозиция оставляла желать лучшего. К примеру, в 2008 году он боксировал с Франциско Виллануэвой с рекордом 5-17-2 и победил только раздельным решением судей. Чуть ранее он боксировал с Шейном Холли с рекордом 8-21-2 и с Хесусом Эрнандесом с рекордом 16-13-1 – в общем, джорнименов в соперниках у Канело на старте карьеры хватало.

Конечно, уровень оппозиции постепенно рос, Альварес дошёл до титульного боя в первом среднем весе, где разделил ринг с британцем Мэттью Хаттоном с рекордом 41-4-2. Для Хаттона это также был первый титульный поединок, и Сауль забрал победу единогласным решением судей. Ему удалось провести пять защит пояса, в том числе и в бою с Шейном Мозли, правда, Мозли на тот момент был 41 год. Это, кстати, показательный момент: в карьере Канело было достаточно таких примеров, когда мексиканец дрался с соперниками, которые уже были на заметном спаде.

В 2013 году мексиканец провёл свой, пожалуй, самый известный бой в карьере – против непобеждённого Флойда Мейвезера. К поединку было приковано огромное внимание, и в итоге бой вошёл в тройку самых продаваемых поединков за всю историю бокса. Правда, бой сложился не в пользу более молодого Канело: опытный Флойд сумел навязать мексиканцу свой стиль и забрать победу большинством судейских голосов. Удивительно, что один рефери увидел в этом поединке победу Альвареса, но два других уверенно отдали предпочтение американцу.

После этого Сауль ушёл покорять новую категорию – средний вес. Там он стал чемпионом мира, перед этим, правда, едва не проиграл никому не известному кубинцу Эрисланди Ларе, который, кстати, на данный момент тоже владеет чемпионским поясом. Из серьёзной оппозиции в новом дивизионе был, пожалуй, только Амир Хан, которого Альварес брутально нокаутировал. Да, Сауль защищал пояс против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита и победил, но Смит проигрывал, например, и Магомеду Курбанову – так что этот успех вовсе не показателен.

Особняком в карьере Альвареса стоит трилогия с Геннадием Головкиным. Когда Головкин был на пике, боксёры провели два крайне близких поединка – первый завершился вничью, второй – победой Альвареса. Оба судейских решения вызвали резонанс, так как Головкин сделал достаточно для победы в обоих случаях. С пиковым Геннадием мексиканец провёл два сложнейших боя, а перед вторым он и вовсе отбывал дисквалификацию за употребление допинга. Третий бой прошёл в 2022 году, когда Головкину исполнилось 40 лет. Победа Альвареса была более убедительной и, пожалуй, заслуженной, но нужно учитывать возраст и форму боксёров. Убедительных побед мексиканец добивался тогда, когда делил ринг с оппонентами, прошедшими свой пик.

Здесь же можно привести пример, когда Альварес, будучи чемпионом мира во втором среднем весе, забрался в полутяжёлый дивизион и нокаутировал Сергея Ковалёва. При всём уважении к Крашеру и его заслугам в прошлом, в 2019 году он был далёк от оптимальной формы и, казалось, просто вышел заработать чек. И заработал его. А Канело завоевал титул в новой для себя категории, правда, затем вернулся во второй средний вес, где он до сих пор доминирует.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Вот только назвать оппозицию Альвареса топовой не получается. Сауль завладел всеми поясами и мог сам себе выбирать претендентов – чем, собственно, и пользовался. От опасных вызовов Альварес уклонялся, за исключением ещё одной попытки залезть в полутяжёлый вес и отобрать пояс у другого россиянина – Дмитрия Бивола. К несчастью мексиканца, Дмитрий на тот момент находился в отличной форме, был молод, голоден и сводил Сауля в школу бокса. Судьи вновь пытались натянуть победу Альвареса, но ограбить Бивола в таком поединке они не смогли – 115-113 на карточках всех судей в пользу Дмитрия.

После этого Сауль и его команда стали ещё тщательнее подходить к выбору соперников и больше не рисковали. Джон Райдер звёзд с неба не хватал, Джермелл Чарло ради чека поднялся на две категории и растерял все свои титулы в первом среднем весе, а Хайме Мунгию, при всех его заслугах и идеальном рекорде 43-0, за пределами Мексики никто и не знал. Теперь в соперниках у Альвареса Эдгар Берланга, который также не сильно известен в профессиональной среде, хоть и имеет заветный «0» в графе поражений: попросту у Эдгара и близко ещё не было оппозиции уровня Альвареса.

Получается, что в двух своих самых серьёзных поединках – с Флойдом Мейвезером и Дмитрием Биволом – Альварес проиграл. Проиграл бы он и в двух первых боях с Головкиным, если бы судьи не были столь настроены на победу мексиканца. Все серьёзные проверки в своей карьере Сауль не прошёл, и это тоже показатель.

Безусловно, у Альвареса за плечами колоссальная карьера, в которую было вложено много сил не только его самого, но и его команды. Сауль неоднократно побеждал и чемпионов мира, и непобеждённых боксёров, но всё же поражения от Флойда и Дмитрия, а также спорные судейские решения в боях с Головкиным всегда будут преследовать его.