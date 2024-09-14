Сауль Альварес — Эдгар Берланга: опасный бой для Канело или лёгкая прогулка чемпиона? LIVE

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело выйдет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперником станет американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга. Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF.
В этом же карде ветераны Эрисланди Лара и Дэнни Гарсия сойдутся в бою за звание чемпиона мира в средней весовой категории. Кроме того, в шоу запланированы поединки с участием бывших обладателей титулов: Калеба Планта, Роландо Ромеро и Стивена Фултона.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
😎 Рой Джонс: Канело не обязан принимать бои, которые от него хотят
«Канело не обязан принимать бои, которые от него хотят. Он ничего не должен доказывать. Он уже соглашался на тяжёлые бои, взбираясь на вершину. Это сделало его тем, кем он является. Сейчас для него нормально заниматься тем, чем он занимается. Канело не должен ощущать никакой вины», — цитирует Джонса BoxingScene.
😀 Макгрегор: Канело — неудачник. Он и близко не стоит денег, которые просит
Высказался об Альваресе и бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
«Канело — неудачник. Его поединки не продают больше 300 тыс. платных трансляций. Он даже близко не стоит тех денег, которые просит за бои. UFC Noche вытеснит его бой с Берлангой. Турки был прав, решив двигаться дальше. Канело ничего не продаёт», — написал на своей странице в социальных сетях Конор, однако позже он традиционно удалил данное сообщение.
Где смотреть турнир с главным боем Канело — Берланга
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😏 Берланга: на спаррингах я роняю даже супертяжей, а Канело слишком мягкий
«На спаррингах я роняю даже супертяжей. Моя база — инстинкт убийцы. Может, кто-то не в курсе, но у меня в команде много бывших уголовников. Они отсидели серьёзные сроки. Я настоящий киллер в ринге. Я обладаю реальной силой, но Канело это упускает из виду. Он мягкий, слишком мягкий», — сказал Берланга в видео на канале Fight Hub TV в YouTube.
Дата и время турнира с главным боем Канело — Берланга
Боксёрский турнир пройдёт в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Начало основного карда запланировано на 3:00 по московскому времени. Главный поединок вечера стартует не ранее 6:00 мск.
😎 «Я буду делать всё, что хочу». Канело не волнует лишение пояса IBF
IBF приняла решение о лишение Канело статуса чемпиона из-за его отказа драться с обязательным претендентом по этой линии — Уильямом Скаллом.
«В боксе есть уровни. Существуют звёзды и суперзвёзды. Кто такой Уильям Скалл? Я никогда не слышал о нём и не собираюсь делать то, что они хотят. Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого из-за всего, чего добился», — приводит слова Альвареса журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.
Полный кард турнира с главным боем Канело — Берланга
Сауль Альварес — Эдгар Берланга;
Эрисланди Лара — Дэнни Гарсия;
Калеб Плант — Тревор Маккамби;
Роландо Ромеро — Мануэль Хаймес;
Стивен Фултон — Карлос Кастро;
Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес;
Джонатан Лопес — Ричард Медина;
Лоуренс Кинг — Уон Уильямс;
Йоэнли Эрнандес — Хосе Санчес;
Бек Нурмаганбет — Джошуа Конли.