Сауль Альварес — Эдгар Берланга: опасный бой для Канело или лёгкая прогулка чемпиона? LIVE

На кону три пояса во втором среднем весе, а в карде — ещё один титульник.

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело выйдет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперником станет американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга. Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF.

В этом же карде ветераны Эрисланди Лара и Дэнни Гарсия сойдутся в бою за звание чемпиона мира в средней весовой категории. Кроме того, в шоу запланированы поединки с участием бывших обладателей титулов: Калеба Планта, Роландо Ромеро и Стивена Фултона.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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