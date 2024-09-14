UFC 306: О’Мэлли нацелен на нокаут, Двалишвили — на чемпионский пояс. LIVE

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили.

В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.

Также на UFC 306 пройдёт очень интересный поединок между Брайаном Ортегой и восходящей звездой промоушена Диего Лопесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Вместе с Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

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