UFC 306: О’Мэлли нацелен на нокаут, Двалишвили — на чемпионский пояс. LIVE

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшей весовой категории — действующий чемпион дивизиона и одна из главных звёзд промоушена Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили.
В соглавном событии турнира состоится ещё один титульный бой. Мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко сойдутся между собой в третий раз. Для Пули это, вероятно, последний шанс вернуть себе пояс.
Также на UFC 306 пройдёт очень интересный поединок между Брайаном Ортегой и восходящей звездой промоушена Диего Лопесом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Вместе с Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.
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👌🏽 О'Мэлли: будет здорово выйти в октагон и потушить свет в голове Мераба
«Я слышал, как многие эксперты и фанаты говорили, что бой с Мерабом является для меня самым сложным в дивизионе. Не согласен. Будет здорово выйти в октагон и потушить свет в его голове. Это хорошее чувство. Люди будут очень удивлены, когда я сделаю это. Не думаю, что найдётся много бойцов, которые станут бросать мне вызовы после этого боя. Если они и вызовут меня, то неохотно. Как только я сделаю то, что собираюсь совершить с Мерабом, люди поймут, что я действительно так хорош, как говорю», — сказал Шон в интервью пресс-службе UFC.
🤔 Тренер Двалишвили: глупо считать, что О’Мэлли не попадёт по Мерабу
«Чтобы победить, Мерабу придётся выдержать несколько ударов. О'Мэлли – снайпер. Глупо выходить в клетку и считать, что Шон вас не достанет. Но не думаю, что О'Мэлли когда-либо встречался с кем-то, кто мог бы прессинговать так, как это делает Мераб», — сказал Лонго в интервью YouTube-каналу The Anik & Florian.
🙈 Пётр Ян: О'Мэлли сам понимает, что я победил в нашем бою, как минимум 2:1 по раундам
«Не сказал бы, что есть симпатии к О’Мэлли. Есть спортивный интерес, я понимаю, что победил в том поединке, как минимум, 2:1 по раундам я выиграл. Это сто процентов. Если не 3:0. Думаю, он сам это понимает», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».
😄 Шон О'Мэлли: Стерлинг надеется, что я нокаутирую Мераба
«Алджо, вероятно, надеется, что я нокаутирую Мераба. Это позволило бы ему выглядеть лучше. Мне просто интересно узнать, был ли рад Мераб тому, что я нокаутировал Алджо? Если бы этого не произошло, то он всё ещё бы ждал свой титульный шанс? У меня есть теория, что они, вероятно, не такие уж и хорошие друзья», — приводит слова Шона портал TMZ.
⏳ Ортега и Лопес должны были биться на UFC 303
Ортега снялся с боя буквально за несколько часов, а Лопес бился с Дэном Иге, вышедшим на ультракоротком уведомлении. Диего победил и ему снова дают шанс сразиться с Ортегой.
Где смотреть турнир UFC 306
Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤜🏽🤛🏽 Грассо и Шевченко были тренерами на TUF в этом году
В предыдущем бою Грассо и Шевченко спорное решение судей о ничьей оставило мексиканку чемпионкой. С того момента девушки успели провести сезон The Ultimate Fighter в качестве тренеров и теперь закроют всё своей трилогией.
Дата и время турнира UFC 306
Турнир UFC 306 состоится в ночь на 15 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 2:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.
2️⃣ Шон О’Мэлли во второй раз защищает титул чемпиона UFC
В марте этого года Сахарок разнёс Марлона Веру и только невероятная выдержка эквадорца помогла избежать ему поражения нокаутом. А теперь у О’Мэлли непростая задача в лице кардио-машины Двалишвили.
Полный кард UFC 306
- Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;
- Алекса Грассо — Валентина Шевченко;
- Брайан Ортега — Диего Лопес;
- Даниэль Зелльхубер — Эстебан Рибович;
- Рональдо Родригес — Оде Осборн;
- Рауль Росас — Цилэн Аожи;
- Ирене Альдана — Норма Дюмон;
- Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
- Эдгар Чайрез — Джошуа Ван;
- Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.