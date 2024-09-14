Суперзвезда будет блистать. О’Мэлли уничтожит Двалишвили в титульнике

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В ночь на 15 сентября пройдёт грандиозный турнир UFC 306 или Noche UFC. Главным событием вечера станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили. Бой должен украсить грандиозное шоу в «Сфере», которое уже неоднократно было анонсировано Даной Уайтом.

Неудивительно, что историческая миссия выпала О’Мэлли, из которого активно делают большую суперзвезду на смену Конору Макгрегору. Что касается его соперника, то Двалишвили уже давно ходит в статусе заслуженного претендента. Грузинский боец накопил серию из 10 побед и получил заслуженную награду в виде титульного шанса.

По сути, встреча О’Мэлли и Двалишвили — это классическое противостояние борца и ударника. И обычно в таких случаях преимущество бывает у того, кто борется, но не в этом случае. Безусловно, Мераб — мощный темповик, который будет лететь в борьбу все 25 минут, если бой столько продлится, и будет бить все рекорды по тейкдаунам. К примеру, в бою с Петром Яном (тоже в первую очередь ударник, как и О’Мэлли) Двалишвили предпринял 49 (!) попыток тейкдаунов, из которых успешными оказались всего 11. Тем не менее и в неудачных попытках Мераб клинчевал соперника, контролировал его у сетки и набирал очки. Плюс ко всему у грузина хватает кардио, чтобы бесперебойно работать в таком энергозатратном стиле — тут он полностью оправдывает прозвище Машина.

Однако с такими ударниками, как О’Мэлли, Двалишвили не встречался. Шон очень высокий для своей весовой категории, у них с Мерабом весьма ощутимая разница в габаритах и размахе рук. И не так давно мы видели, что поймать Сахарка у сетки и попытаться затащить в борьбу — непростая задача. Алджамейн Стерлинг, друг Мераба и экс-чемпион UFC, был страшным фаворитом перед встречей с О’Мэлли. В итоге Алджо уже в клетке сполна ощутил, что такое футворк Шона. За счёт классного движения Сахарок сможет избегать попыток Мераба побороться. Не все, но бо́льшую часть.

Другая слабость Двалишвили кроется, как ни странно, в его сильной стороне — борьбе. Большое количество попыток тейкдаунов говорит о том, что у Мераба есть проблемы с контролем. Он очень хорошо контролирует соперников у сетки, но на земле есть сложности. И О’Мэлли с его рычагами точно должен найти способы подниматься на ноги. А если бой проходит в стойке, то шансы Шона кратно увеличиваются.

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

У Мераба нет чугунного «держака», как мы могли уже не раз убедиться. Марлон Мораес отправлял Двалишвили в нокдаун, и в том бою грузинскому бойцу сильно повезло с тем, что рефери не остановил избиение. В последнем поединке от левого хука Сехудо Мераба тоже серьёзно повело. Он уязвим к попаданиям слева. Сможет ли этим воспользоваться первоклассный ударник О’Мэлли, который отлично работает из обеих стоек? Вопрос риторический.

К тому же ни у Мораеса, ни у Сехудо нет такой мощи, как у Шона. На секундочку, у Сахарка за карьеру пять прямых нокаутов ударами с рук (а он может и киком вырубить), это всего на один меньше, чем у Фрэнсиса Нганну. Шон считает, что такая сила у него от природы и занятий спортом: «Я начал заниматься кикбоксингом в 16 лет и почти сразу же стал нокаутировать всех подряд. С того момента во мне начала подниматься огромная уверенность в себе. Думаю, в целом эта сила идет от генов — я атлетичен от природы, я взрывной, я прошёл через футбол, соккер, бейсбол, баскетбол, и все эти виды спорта дополнили мой атлетизм и сделали зверем».

На самом деле решает тут ещё и тайминг — О’Мэлли шикарно видит дыры в защите соперников и наказывает их за ошибки. Можно пересмотреть его победу над Стерлингом — это идеальный пример правильного тайминга и мгновенной расплаты Алджо за провал. Даже в команде Двалишвили понимают, что Шон точно попадёт: «Чтобы победить, Мерабу придётся выдержать несколько ударов. О'Мэлли — снайпер. Глупо выходить в клетку и считать, что Шон вас не достанет. Но не думаю, что О'Мэлли когда-либо встречался с кем-то, кто мог бы прессинговать так, как это делает Мераб».

Тайминг О’Мэлли и его арсенал ударов ни в коем случае нельзя недооценивать. Тейкдауны Сахарок может встречать не только прямыми с хуками, но ещё и апперкотами с коленями. Именно поэтому, например, Роберт Уиттакер переживает за Двалишвили: «Бой Мераба и Шона — это не лучшая затея. У Шона есть чувство дистанции и креативность, не говоря уже о том, что у него богатый набор навыков, большой арсенал. Вспомните, как он выбросил удар коленом в бою с Верой, когда тот опустил голову. Если вы думаете, что он не будет отрабатывать такие удары на Мерабе, то вы ошибаетесь. Плюс Шон уже показал свой тайминг в бою с Алджамейном Стерлингом, который феноменально выступал в легчайшем дивизионе».

Ещё один ключ к победе — удары по корпусу, которые О’Мэлли активно использовал в бою с Марлоном Верой. Это поможет замедлить Двалишвили. Опять же, пока никому не удалось проверить — а будет ли Мераб таким же активным, если начнёт «съедать» удары по корпусу?

Всего этого О’Мэлли будет достаточно, чтобы оформить яркую и уверенную победу над Двалишвили. Конечно, у Мераба есть шансы, но у чемпиона определённо есть чем крыть сильные стороны соперника.