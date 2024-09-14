Развенчает чемпиона и войдёт в историю. Агрессия Двалишвили размажет О’Мэлли

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В ночь с 14 на 15 сентября пройдёт грандиозный турнир UFC 306 или Noche UFC. Он состоится в Лас-Вегасе (США) на уникальной арене «Сфера». Особенный интерес вызывает главное событие вечера – титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

Боец из Грузии очень долго ждал свой титульный шанс. Он сидел за спиной своего лучшего друга – Алджамейна Стерлинга, который владел чемпионским поясом. Тогда даже речи не шло о том, чтобы замахнуться на бой с Алджо. Но теперь Мераб имеет прекрасную возможность дотянуться до мечты. Главное, подойти к бою в том состоянии, в котором он подбирался ко всем последним поединкам.

Мераб – боец с характером. Достаточно посмотреть на его путь в UFC, чтобы понять это лишний раз. Двалишвили стартовал в промоушене с двух поражений подряд. В тот момент показалось, что путь представителя Грузии может очень быстро оборваться. Но получилось совсем иначе. Мераб сделал правильные выводы и выдал серию из 10 побед. Двалишвили набрал фантастический ход и останавливаться совершенно точно не собирается. У него есть прекрасная возможность наконец-то добраться до заветной цели.

У Мераба есть абсолютно всё, чтобы остановить победную поступь О’Мэлли. Его главным преимуществом должна стать агрессия. Шон привык работать первым номером. Он с большим удовольствием забирает инициативу, наносит огромное количество ударов. Поэтому многие соперники просто накапливали урон, после чего отправлялись в нокаут. А Двалишвили так работать с собой попросту не позволит. Он сам любит действовать максимально агрессивно и буквально прессинговать оппонентов. Поэтому можно смело ждать, что территория будет полностью за грузинским бойцом.

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

Второй опаснейший козырь в рукаве Мераба – его борьба. В плане работы в партере в дивизионе вряд ли кто-то может конкурировать с Двалишвили. И это не умаляет навыков грузинского бойца работать в стойке. Но Мераб прекрасно понимает, что там – стихия Шона. Поэтому Двалишвили, практически нет сомнений, с большим удовольствием попытается быстро перевести дело в партер. О’Мэлли испытывал проблемы в этом компоненте практически со всеми соперниками, которые классно умеют бороться. И даже Пётр Ян, который вряд ли является топовым грэпплером, всё равно повисал на Шоне рюкзаком, удерживал его на канвасе. Поэтому сложно представить, что Мераб не попытается воспользоваться этой возможностью.

Складывается ощущение, что в этом поединке не будет досрочного финиша. Он пройдёт под диктовку Мераба, а тот большинство своих боёв доводит именно до судейского решения. Просто статистика: из 10 побед в UFC у Двалишвили… всего одна досрочка. Марлон Мораес был отправлен в технический нокаут в 2021 году. А с тех пор Мераб неизменно побеждал решениями. Последовательно получилось одолеть Жозе Альдо, Яна и Генри Сехудо. Конечно, возможно, Двалишвили мог бы попытаться воспользоваться своими навыками в борьбе, чтобы попробовать засабмитить оппонента. Но на кону стоит титул. С такой ценой Мераб вряд ли станет рисковать, сделает ставку на победу по очкам.

Кажется, что у Шона просто нет шансов для того, чтобы остановить мощь и желание грузинского бойца. Мераб уже давно созрел для того, чтобы стать чемпионом дивизиона. А теперь получил соперника, который максимально удобен для него в стилистическом плане. Поэтому у Грузии наконец-то появится исторический чемпион. Первый в UFC, представляющий эту страну.