Недооценил и поплатился. Самое обидное поражение Канело

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, в рамках которого выступит Сауль Альварес. Канело будет защищать три пояса в поединке с непобеждённым претендентом Эдгаром Берлангой.

Как это часто бывает в последнее время, мексиканского чемпиона сильно критикуют за то, что он бьётся с неизвестным соперником и выбирает относительно безопасные пути. Разумеется, Канело — огромный фаворит в этом бою, несмотря на все заверения Берланги, что он удивит весь мир. Но иногда статус андердога снимает с бойцов лишнее давление, и они показывают всё лучшее на ринге. И Сауль Альварес с таким случаем знаком не понаслышке.

В мае 2022 года Канело решился на очередной вояж в полутяжёлый вес. В 2019 году ему удалось нокаутировать Сергея Ковалёва и завоевать пояс в «чужой» весовой категории. Спустя три года мексиканец снова встретился с российским боксёром и был очень большим фаворитом — на победу Канело над Дмитрием Биволом давали коэффициенты чуть больше 1.20. Само собой, в Альвареса верили из-за статуса звезды, серии из 16 боёв без поражений и чемпионских поясов в четырёх весовых категориях.

Тем не менее Бивол предложил ему умение пользоваться габаритами, отличный футворк и отменную функциональную подготовку. Канело с первых минут полетел в атаку, но Дмитрий принимал бо́льшую часть ударов на блок, а сам пользовался преимуществом в длине рычагов и сохранял дистанцию. Когда запал Сауля слегка иссяк и он понял, что Бивола не получится взять с наскока, его начали просто разбирать по запчастям.

Дмитрий отрабатывал по этажам, выпускал быстрые серии и зажимал Канело у канатов, разбивая его защиту. Сауль выглядел беспомощно, пытаясь затащить Бивола в рубку — никаких других ключей звёздный мексиканец подобрать не сумел. Россиянин, в свою очередь, не форсировал и просто поставил на дистанционную работу, стремясь оставаться в безопасности от размашистых атак соперника. Сильно помогало преимущество Бивола в скорости, Сауль уже начинал бежать за Дмитрием, но напарывался на встречные контратаки.

Бой Бивол — Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

К концу боя, когда и россиянин слегка замедлился, Канело попытался вновь поработать в доминирующем стиле, но все панчи направлялись в блок (Бивол отмечал, что после боя сильно болела рука), а на удары соперника Сауль реагировать не успевал. К судьям были вопросы, потому что на карточках бой выглядел куда ближе, чем в реальности. Тем не менее поражение стало серьёзным ударом для Канело.

После неудачного вояжа Сауль говорил о разных причинах поражения, в том числе ссылался на различные травмы, помешавшие ему показать лучший бокс. Тем не менее Бивол морально сломал Альвареса, и именно после этого поединка мексиканца стали в разы больше обвинять за сомнительную оппозицию. С тех пор у Канело была трилогия с сильно постаревшим Геннадием Головкиным, бои с Джоном Райдером и Хайме Мунгией и встреча с Джермеллом Чарло, выступающим на две категории ниже.

Теперь на пути Канело — Берланга. Эдгар усиленно пытался вывести Альвареса на эмоции, отказываясь проявлять уважение к звезде бокса, но это никак не повысило его котировки. Сауль снова большой фаворит, в Берлангу почти никто не верит, и кто знает, может, Альварес снова обожжётся, решив пойти простым путём.