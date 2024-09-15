Всё ещё достойна! Шевченко разобралась с Грассо и вернула пояс

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на уникальной арене «Сфера» прошёл турнир UFC 306, приуроченный ко Дню независимости Мексики. В соглавном событии вечера действующая чемпионка Алекса Грассо защищала титул в поединке с Валентиной Шевченко.

Эти девушки стали участниками первой трилогии в истории женских боёв в UFC и с марта прошлого года весь дивизион стоит на паузе в ожидании развязки в противостоянии Грассо и Шевченко. Пуля, которая доминировала над всеми в своей весовой категории, в прошлом году сенсационно потеряла пояс, попавшись на удушающий приём в первом бою с Грассо. В реванше, состоявшемся спустя пять месяцев, была спорная ничья, которая получилась только после странной оценки пятого раунда одним из судей. Так или иначе, мексиканка сохранила титул, а Дана Уайт сразу же заявил о том, что будет третий бой.

Минувший год девушки потратили на восстановление — у Шевченко был перелом, который она залечивала. А потом соперницы стали тренерами в очередном сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, добавив новый виток своему противостоянию. По мнению многих, третий бой Грассо — Шевченко должен был стать ключевым для Валентины — либо Пуля сможет вернуться на трон, либо пора окончательно уступать место молодому поколению. А мексиканской чемпионке было важно подтвердить свой статус.

Грассо стартовала с наскока, который получился неудачным — Шевченко ушла на дистанцию и встретила соперницу прямым. На агрессивные атаки мексиканки бывшая чемпионка отвечала точными джебами и хуками, а на исходе второй минуты оформила тейкдаун, забрав контроль. Грассо, находясь снизу, попыталась выйти на армбар, но Шевченко вышла из неудачного положения. Валентина в основном пассивно контролировала и старалась работать локтями. За счёт контроля Пуля забрала раунд.

Грассо попыталась отыграться в начале второй пятиминутки, но снова пропустила тейкдаун и оказалась под соперницей. Шевченко, в свою очередь, опять допустила ошибку и едва не позволила Алексе выйти на болевой и затем едва не попалась на «треугольник», но вернула контроль в обоих случаях. В третьем раунде девушки большую часть времени проводили в стойке, где Шевченко выглядела предпочтительнее: хорошие кики и колени смешивались с отличной работой на руках. Грассо не могла нащупать дистанцию, а в середине отрезка Валентина снова подключила борьбу, показав идеальный тайминг для перевода. На земле бывшая чемпионка смотрелась очень уверенно.

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

Чемпионские раунды Шевченко начала спокойно, следила за атаками Грассо, уходила на оттяжках и попыталась провести тейкдаун, но на этот раз попалась на очень плотную гильотину, из которой пыталась выбрать в следующие полторы минуты. В итоге у Валентины это получилось и она быстро перешла в контролирующую и безопасную для себя позицию. За счёт активной работы Пуля смогла добиться преимущества и в этом раунде.

На финальный раунд Грассо вышла за финишем, но дистанцию найти не могла, она провалилась в атаках и Шевченко это отлично считывала и мгновенно наказывала. Алекса начала серьёзно уступать в ударке, попыталась побороться — тоже неудачно. Валентина была готова ко всему и прагматично довела раунд до конца.

Судейское решение стало формальностью — Шевченко забирала большую часть эпизодов и все раунды. Титул заслуженно вернулся к Пуле. Всё ещё достойна!