Мераб — чемпион до встречи с Умаром. Путь Нурмагомедова к титульнику открыт

В ночь на 15 сентября завершился турнир UFC 306, по итогам которого в легчайшей весовой категории появился новый обладатель пояса. Мераб Двалишвили подобрал ключи к высокому и тяжело бьющему Шону О’Мэлли, показал хороший контроль в партере и заслуженно завоевал долгожданный титул.

Путь Мераба к признанию — классическая история преодоления. Грузинского бойца списывали почти в каждом из последних поединков. В итоге же он прошёл трёх бывших чемпионов — Жозе Альдо, Петра Яна и Генри Сехудо. Да, не без проблем и не без нюансов вроде травм Яна, но победил. А теперь выиграл и у О’Мэлли, который до этого эффектно сложил на канвас Алджамейна Стерлинга и разбил Марлона Веру. Двалишвили же предложил Шону высочайший темп и навязчивый контроль — всё получилось.

Теперь Мераб не только первый в истории промоушена чемпион, представляющий Грузию, но ещё и обладатель рекорда по длительности победной серии в дивизионе. Он всё это заслужил, потому что просто упрямо шёл к цели. 10 соперников подряд не смогли справиться с Двалишвили, с его кардио и борьбой, и, скорее всего, сейчас пришло время следующего бойца попробовать свои силы в бою с новоиспечённым чемпионом.

Единственный соперник сейчас, который сможет справиться со всеми сильными сторонами Мераба — Умар Нурмагомедов. В борьбе Двалишвили точно не удивит человека, который тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Более того, скорее Умар может поставить перед Двалишвили такие задачи, которые тот решить не сможет. Темпом Нурмагомедова тоже не удивить. Как показал бой с Кори Сэндхагеном, Умар вполне способен дышать все пять раундов.

Умар Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

И плюсом к вышеперечисленному — россиянин намного лучше Двалишвили в стойке. Умар это уже не раз демонстрировал, в его арсенале есть и отличные кики, и он хорош на руках. На бумаге у Нурмагомедова есть всё, чтобы справиться с Мерабом. Стилистический кошмар для Двалишвили. К тому же, скорее всего, в UFC не будут тормозить с организацией этого поединка.

Если бы победил О’Мэлли, то можно было бы представить такое развитие событий, согласно которому Шон в следующий раз захочет драться примерно в марте-апреле, когда будет Рамадан и Умар не сможет выступить. Тогда пришла бы очередь условного Дейвисона Фигейреду, который удобнее стилистически.

В случае с Мерабом вряд ли кто-то будет «прятать» чемпиона хотя бы в силу того, что человека с фамилией Нурмагомедов раскрутить будет намного проще, чем Двалишвили. Умару уже пообещали, что именно он станет следующим претендентом на титул, и россиянин был в «Сфере». Но когда Мераба спросили о потенциальном поединке с Нурмагомедовым, то он пустился в рассуждения о том, как много работал и как благодарен UFC и Дане Уайту.

Это ещё одна причина устроить бой Двалишвили с Умаром — нерв между ними. Мераб утверждает, что всё на уважении, и, возможно, так и есть, но при этом нового чемпиона очень бесит тот факт, что Нурмагомедов быстро продвинулся в топ-2 дивизиона. Незадолго до боя с О’Мэлли Двалишвили даже распсиховался, когда его в очередной раз спросили про Умара.

Нурмагомедов уже успел упомянуть победу Мераба в социальных сетях: «Белая папаха против чёрной папахи. Это должно случиться. Поздравляю, Мераб. Прямо сейчас — ты чемпион. И заслужил этот пояс. Наслаждайся».

Мераб действительно абсолютно заслуженно стал чемпионом, он проделал колоссальную работу ради этого. Но при этом своей победой он открыл перед Умаром Нурмагомедовым все двери к титульнику. И есть высокая вероятность, что после встречи этих бойцов в октагоне, в легчайшем дивизионе снова сменится чемпион. Осталось узнать дату. Возможно, это случится уже в начале следующего года, как бы Двалишвили ни пытался избежать такого боя.