Грандиозный бокс в Лондоне, бой Олега Фомичёва. Главные поединки недели

После невероятно насыщенной грандиозными турнирами недели мир единоборств решил немного передохнуть — UFC и вовсе не будет проводить ивентов. Впрочем, нынешняя неделя всё равно порадует как минимум любителей бокса: в Лондоне на «Уэмбли» состоится грандиозный боксёрский турнир с главным боем Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа, на который уже продано больше 90 тысяч билетов. В ММА и боях на голых кулаках всё, увы, значительно скромнее.

20 сентября. Олег Фомичёв — Роб Морроу

Первым интересным событием недели станет очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Там будет проводиться незаслуженно забытый в последние годы другими промоушенами формат матчевой встречи: противостоять друг другу будут команды России и США. В главном бою встретятся два больших и сильных парня — Олег Фомичёв подерётся с Робом Морроу на голых кулаках. Морроу широкой публике особо не знаком, а вот Фомичёв всегда даёт зрелище.

ОЛЕГ ФОМИЧЁВ Фото: Из личного архива Фомичева

20 сентября. PFL MENA 3

Если очень хочется посмотреть смешанные единоборства, к вашим услугам турнир PFL MENA 3. Топовых бойцов там фактически не будет, зато наверняка найдётся несколько отчаянных рубак. Да и турниры PFL в Саудовской Аравии пока не успели приесться зрителю: там есть определённый колорит и нестандартность. Красивые нокауты обязательно будут, как и эффектные сабмишены.

В ночь на 22 сентября. Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон

Первым из больших титульных боёв в Лондоне станет противостояние Джошуа Буатси и Уилли Хатчинсона. Два ярких полутяжеловеса в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBO — чем не большая афиша? А самое интересное, что победитель получит статус обязательного претендента на все пояса дивизиона, которые сейчас принадлежат россиянам: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев 12 октября подерутся за звание абсолютного чемпиона.

В ночь на 22 сентября. Энтони Какаче — Джош Уоррингтон

В соглавном бою масштабного турнира в Лондоне выступят Энтони Какаче и Джош Уоррингтон — не самые распиаренные боксёры мира. На кону будет стоять титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе, сейчас принадлежащий Какаче. Парней сложно назвать топовыми нокаутёрами, на двоих у них только 16 досрочных побед. Зато Энтони и Джош обязательно покажут зрителям умный и эффективный бокс, скучно не будет. Не зря же бой поставлен так высоко в рамках турнира?

В ночь на 22 сентября. Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа

Конечно, главный бой лондонского ивента — именно то, ради чего и соберутся тысячи и тысячи человек на стадионе «Уэмбли». Даже титулы не так важны: ключевое, что в ринге встретятся два классных тяжеловеса и могучих рубаки, которые точно устроят зрелище высочайшего класса. Тот, кто выиграет схватку, заберёт чемпионский пояс IBF и наверняка будет претендовать на встречу с победителем второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ставки очень высоки.