Такой Канело сможет разбить даже Бивола. Мексиканец невероятно хорош

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса, посвящённый Дню независимости Мексики. В главном событии турнира главная мексиканская звезда Сауль Альварес провёл очередную защиту своих титулов во втором среднем весе, деклассировав не битого ранее американца с пуэрториканскими корнями Эдгара Берлангу.

Бои Канело всегда приковывают особый интерес любителей бокса. Сауль – один из самых популярных боксёров мира, владеющий на данный момент тремя чемпионскими поясами во втором среднем весе, но все понимают, что именно он является абсолютным чемпионом в дивизионе – пояс IBF у Сауля забрали из-за того, что он отказался проводить защиту против претендента по этой версии Уильяма Скалла и выбрал вместо этого поединок против Эдгара Берланги.

Альварес в последнее время часто попадает под шквал критики. Канело после поражения от Дмитрия Бивола стал более осторожен, не рискует и выбирает те поединки, в которых он и его команда уверены. К примеру, Дэвид Бенавидес успел дважды защитить временный пояс чемпиона мира по версии WBC, но своего шанса с Саулем так и не дождался – Канело категорически избегал этого боя. Не напрашивался Альварес и на реванш с Биволом, хотя после поражения заявлял, что готов к повторному поединку.

В своих четырёх последних боях до Берланги Канело победил явно прошедшего свой пик Геннадия Головкина, которому на тот момент было 40 лет, не хватавшего с неба звёзд Джона Райдера, поднявшегося на две категории Джермелла Чарло и известного только в Мексике Хайме Мунгию. Это с одной стороны. С другой — Канело расправился со своим принципиальным соперником и поставил точку в трилогии, победил абсолютного чемпиона мира из другого дивизиона, входившего в рейтинг P4P, и одолел двух официальных претендентов, у одного из которых был рекорд 43-0. Интерпретировать карьеру Альвареса можно по-разному, но он продолжает побеждать и защищать свои чемпионские пояса.

И побеждает он не парней с улицы, а довольно неплохих боксёров. Да, возможно, команда Канело заботится о том, чтобы давать ему удобных претендентов и избегать сложных вызовов. Да, Альварес так и не дал бой Бенавидесу. Но, к примеру, многие считали, что Мунгия – не менее серьёзный соперник, который, к примеру, финишировал того же Джона Райдера, с которым Канело провозился весь бой. На деле же Альварес Мунгию не прочувствовал.

Сауль Альварес — Хайме Мунгия Фото: Christian Petersen/Getty Images

То же самое было и с Эдгаром Берлангой. У этого парня не было какой-то супертоповой оппозиции, но имелся идеальный рекорд 22-0, а ещё феноменальная серия из 16 нокаутов на старте карьеры в первых раундах. И пошли разговоры о том, что Берланга может стать именно тем, кто отправит Канело на пенсию. Мол, он и моложе, и голоднее, и в габаритах крупнее.

Что было на деле? Альварес устроил очередную доминацию в ринге. Сауль гонял соперника по рингу все 12 раундов, в третьем отрезке отправил Берлангу в нокдаун и вовсе был близок к финишу. Единственное, чем запомнился Эдгар – крепкой головой.

И кажется, что дело здесь не в Мунгии, Берланге, Чарло или в ком-то ещё. Дело в Альваресе. Он не просто так находится в топе P4P и является одним из лучших боксёров мира. Сегодня Сауль ещё раз наглядно продемонстрировал, что он на другом уровне. Агрессивный прессинг и отличная функциональная подготовка просто поставили в ступор Берлангу – он не знал, что делать с таким напором. В моменте показалось, что Эдгар попросту растворился в уверенности мексиканца – хотя до боя американец очень активно упражнялся в трэш-токе. Возможно, кстати, это и вынудило работать Канело на полную мощность – это уже было личное, а не просто спорт. Несколько раз даже во время боя боксёры обменивались любезностями – было видно, что в воздухе есть напряжение.

Альварес это напряжение направил в нужное русло. Он постоянно заставлял претендента пятиться, даже в заключительных раундах. Сауль работал агрессивно, был заряжен на нокаут. И в третьем раунде это едва не случилось, но здесь нужно отметить стойкость Берланги – это то, в чём он был хорош. Сауль же в этом поединке был похож на себя пиковых времён – шёл вперёд, активно атаковал и не сбавлял обороты. Пожалуй, только в середине поединка Канело немного сбросил темп, но в остальном Альварес был безупречен.

Самое главное – была та самая агрессия, тот взгляд, который, как казалось многим, Альварес потерял. Да нет: стоило его завести – и вернулся прежний Сауль. Ну а в навыках Канело сомневаться не приходится. На одиночные джебы соперника Альварес отвечал полным разнообразием атак, причём Сауль был лучше – как на ближней, так и на средней и дальней дистанциях. Канело нанёс в два раза больше значимых ударов – статистика тоже говорит сама за себя.

Этим боем Сауль показал, что ещё готов к большим вызовам. Ему 34 года, и, если учитывать, что он в профессиональном боксе уже почти 20 лет, спортивная пенсия не так уж и далеко. Конечно, можно также защищать титулы против очередных претендентов и зарабатывать хорошие чеки, но, кажется, Альварес ещё вполне может драться на самом высоком уровне, с самой высокой конкуренцией.

Такой Сауль, который был в ринге сегодня ночью, вполне достоин реванша с Дмитрием Биволом, например, и есть ощущение, что бой будет куда более конкурентным, особенно если Альварес проведёт хорошую работу над ошибками. Вопрос лишь в том, захочет ли Сауль выходить из зоны комфорта?