UFC 306 — лучший турнир года. Дана Уайт, продолжай!

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся грандиозный турнир UFC 306. Он проходил на красивейшей арене «Сфера», что позволило организаторам воспользоваться всеми её техническими возможностями. Говоря откровенно, получилось очень красиво, событий такого уровня лига ещё не проводила. Конечно, пришлось прилично потратиться, а матчмейкеры повозились с формированием топового карда. Но на выходе появился турнир, равных которому нет не только в 2024 году. Вероятно, UFC 306 – одно из лучших событий в истории единоборств. Однако обо всём по порядку.

Первый положительный момент – подбор поединков. Изначально многие скептически относились к анонсированным парам. У этого были свои причины. Большое количество мексиканцев в США вряд ли делало турнир максимально привлекательным для американцев. Но в итоге в UFC попали в точку с тем, что именно представителей этой страны было много. Они отличаются невероятным характером, что было продемонстрировано практически в каждом поединке. Мексиканцы падали, пропускали мощнейшие удары, но неизменно продолжали бороться. В итоге даже в прелимах все бои получились яркими и напряжёнными.

Бойцы после поединка на UFC 306 Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Конечно, поединки основного карда порадовали не всех. А особенно тем, что добирались до судейских решений. Безусловно, фанатам нравятся красивые досрочные финиши. Но в их отсутствии тоже есть своя прелесть. Ситуация лишь подчёркивает, насколько сбалансированными и равными были пары. Это заставляло бойцов проходить всю дистанцию, демонстрируя свои лучшие навыки. Да и можно ли сказать, что хоть в одном из поединков не было нерва? Первые три боя главного карда смело могут претендовать на премии по итогам года. А титульники были просто обязаны получиться именно такими – напряжёнными и максимально осторожными.

Шон О’Мэлли Фото: Christian Petersen/Getty Images

Отдельно стоит отметить арену, на которой было проведено событие. Это «Сфера», которую считают одним из самых технологичных мест для проведения соревнований. Оправдала ли она возложенные ожидания? Абсолютно! Фанаты с восхищением смотрели на огромные экраны и наслаждались происходящим. Отлично описал атмосферу Александр Сарнавский, который был гостем «Чемпионата» и вёл онлайн-трансляцию: «Арена очень крутая! Необычный дизайн. Первый раз вижу такую арену, честно».

«Сфера» Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

На проведение турнира такого уровня пришлось раскошелиться. Уайт и Борсари потратили более $ 20 млн, чтобы воплотить в жизнь все задумки. Но получилось великолепно. На трибунах собрались мировые звёзды спорта и искусства. «Сфера» была буквально переполнена. Шикарно поработали создатели контента – ролики радовали глаз своей кинематографичностью. Основной кард сопровождался красочными представлениями. А на каждый поединок ринг-гёрл выходили в уникальных образах. В UFC придумали шоу, которому сложно будет найти равную альтернативу.

Ринг-гёрл Фото: Christian Petersen/Getty Images

Очень хочется, чтобы такая щедрость не была разовой акцией. Уайт и UFC раздразнили публику, дав ей шедевральный UFC 306. На фоне него даже возникают вопросы о том, а был ли таким уж историческим «трёхсотый». Но самое главное, лига доказала самой себе, что способна проводить события запредельного уровня. Поэтому хочется сказать: Дана, продолжай!