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Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, 21 сентября 2024, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя, полный кард

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: Эй Джей в шаге от возвращения титула чемпиона мира. LIVE
Яхья Гасанов
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
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До турнира осталось меньше недели.

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Для Эй Джея это возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.

Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Джошуа вновь в гонке за поясами:
Джошуа вернулся в большую игру. Подарок Усика — первый шаг к прежнему величию британца
Джошуа вернулся в большую игру. Подарок Усика — первый шаг к прежнему величию британца

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Где смотреть турнир с главным боем Дюбуа — Джошуа Дата и время турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа Полный кард турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа
Live Яхья Гасанов

3️⃣ Промоутер Джошуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

12:02 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Дюбуа — Джошуа

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

12:02 Яхья Гасанов

🔮 Рой Джонс предположил, от чего будет зависеть исход боя Джошуа — Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Думаю, Джошуа будет фаворитом из-за последних боёв. Он отлично выступил против Фрэнсиса Нганну, хотя Нганну это не Даниэль Дюбуа. Первые несколько раундов получатся интересными. Если Джошуа будет тем Джошуа, которого мы знаем, то он будет доминировать и победит. Если же отнесётся к Дюбуа легкомысленно, возможен апсет», — приводит слова Джонса talkSPORT.

12:01 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа

Боксёрский турнир пройдёт 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало турнира запланировано на 20:00 по мск, главный бой вечера начнется не ранее 1:00 по мск.

12:01 Яхья Гасанов

👑 Дюбуа — о бое с Джошуа: я убиваю королей и сделаю это ещё раз

«Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз», — сказал Дюбуа в эфире DAZN.

12:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
Тайлер Денни — Хамза Шираз;
Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
Исмаэль Дэвис — Джош Келли.

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