Последний танец. Джонс и Миочич готовятся попрощаться с UFC

По ходу турнира UFC 306, который состоялся в «Сфере» в ночь на 15 сентября, Дана Уайт официально анонсировал то, чего мы ждали уже почти год. Все прекрасно понимали, что ноябрьский номерной турнир UFC 309 должны были возглавить звёздные ветераны Джон Джонс и Стипе Миочич. Теперь все догадки получили подтверждение — и это отлично.

Болельщики давно шутят, что Джонс, несмотря на все его заслуги, уже просто держит в заложниках пояс UFC в тяжёлом весе, а Уайт потакает капризам своей звезды. В марте 2023 года Джон триумфально вернулся, сломал Сириля Гана и бросил вызов Миочичу. Звучало здорово, если не брать во внимание тот факт, что Стипе не бился после страшного поражения нокаутом от Фрэнсиса Нганну в марте 2021 года, а не побеждал и вовсе с августа 2020-го.

Стипе Миочич Фото: Getty Images

Несмотря на это, бой официально анонсировали — и он сорвался из-за травмы Джонса, которая вывела его из строя более чем на полгода. Миочич, разумеется, тоже ни с кем другим биться не собирался. Был введён временный пояс, который завоевал Том Аспиналл, но вопреки всему Дана Уайт заявил, что Джонс по возвращении будет драться с Миочичем, а временный титул и его обладатель будут пока существовать сами по себе.

Такое странное решение привело к тому, что Джонса нещадно критикуют, потому что весь тяжёлый дивизион замер в ожидании развязки ситуации с поясами. Аспиналл за это время успел даже защитить свой «неполноценный» титул, а в UFC ещё назначили потенциально претендентский бой Сириль Ган — Александр Волков, победитель которого тоже будет просто сидеть и ждать. И всё потому, что Уайт обязательно хочет провести поединок Джонса с Миочичем: «Что я должен был делать? Джон травмировался, и это не его вина. Ему нужно было взять паузу и вернуться в чёртов тренировочный лагерь. Он тренировался. Я должен был оторвать Стипе от боя и сказать: «К чёрту тебя, просидишь в стороне ещё два года»? Если бы я так поступил, журналисты бы сказали, что я проявил неуважение к величайшему тяжеловесу в истории. И фанаты сказали бы то же самое. Должен ли я был наплевать на Стипе, потому что Джон травмировался, и снять его с боя, который должен был состояться?»

К былым заслугам Джонса и Миочича не может быть никаких вопросов. Стипе — первый и единственный боец в тяжёлом весе UFC, который трижды подряд защищал пояс, то есть статистически это величайший тяжеловес в истории промоушена. Джонс, скорее всего, величайший боец ММА в принципе, и большинство его достижений останутся непокорёнными на десятки лет. Но сегодня они оба страшно тормозят весь дивизион.

Бой на UFC 309 — прощание обоих ветеранов с промоушеном. Очевидно, что 42-летний Миочич не будет биться ни с одним другим человеком в ростере UFC, кроме Джонса. Если бы Джон не «всплыл» в тяжёлом весе полтора года назад, то Стипе, скорее всего, просто тихо завершил бы карьеру. Этот парень уже давно работает пожарником, так что бои его мало интересуют.

Аспиналл в попытках выбесить Джонса шутит, сравнивая Миочича с Джо Байденом: «Почему в титульном бою будет драться Стипе? Давайте будем говорить предельно честно. Ему порядка 43 лет, он не дрался почти четыре года, а в последнем поединке проиграл нокаутом. Конечно, он абсолютная легенда ММА и статистически лучший тяжеловес в истории. Но он уже похож на Джо Байдена. К Стипе у меня лишь уважение. Однако он слишком стар. Никому нет дела до этого боя. Пусть он покинет эту гонку за титул, и поставьте меня. Так будет правильно. Уберите из гонки Джо Байдена».

Что касается Джонса, то, по сути, ему тоже не нужны бои с молодыми и голодными претендентами. Особенно с такими опасными, как Аспиналл. Джон всем всё давно доказал, он заслужил право выбирать соперников на излёте карьеры. Другое дело, что логичнее было ввести некий «пояс легенд» и отправить ветеранов подраться за него, оставив Аспиналлу титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс Фото: Getty Images

Джонс уже неоднократно намекал, что после Миочича ему в спорте делать нечего и он может отправиться на покой. Правда, в этом пока сомневается Дана: «После этого боя Стипе Миочич 100% завершит карьеру. Как вы знаете, я всегда высоко оценивал Джонса как бойца и уважал его подход к спорту. Он всегда стремится превзойти себя, даже перейдя в более тяжёлую весовую категорию. Не знаю, что будет делать Джон Джонс после этого боя, но я буду шокирован, если он не захочет испытать себя в поединке с Томом Аспиналлом».

Несмотря на желание Уайта сохранить Джонса в ростере, вряд ли у него это получится. UFC 309, который пройдёт в ночь на 17 ноября, станет последним танцем двух абсолютных легенд. Со спортивной точки зрения этот бой мало кому нужен, но ветераны должны напоследок сорвать овации арены и красиво уйти в закат вне зависимости от исхода боя.