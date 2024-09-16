Пуле можно на пенсию? Что будет с карьерой Шевченко после победы в трилогии

В минувшие выходные состоялся масштабный турнир UFC 306. В соглавном событии зрители увидели титульный бой в женском наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и бывшей чемпионкой Валентиной Шевченко. Девушки провели уже третий поединок между собой, и Валентина сумела одержать уверенную победу, забрав все раунды и вернув себе титул.

Этот бой был для Валентины самым важным в карьере. В марте прошлого года она неожиданно уступила Грассо удушающим приёмом и впервые за пять лет потерпела поражение и потеряла пояс. Забрать его обратно в реванше ей тоже не удалось: в сентябре прошлого года ничья со странным судейским решением от одного из рефери позволила Алексе сохранить пояс у себя. В руководстве UFC тоже посчитали, что Валентину «ограбили», и поэтому организовали третий бой девушек, который должен был расставить всё на свои места. Победа Грассо надолго отбросила бы Валентину от титула, всё-таки четвёртый бой, при наличии других претенденток, нужно было бы ещё заслужить. Поэтому Шевченко во что бы то ни стало нужно было побеждать в «Сфере» – и делать это максимально уверенно.

И Пуля с задачей справилась. Валентина перебивала чемпионку в стойке и в каждом из раундов совершала минимум один тейкдаун – в общей сложности Шевченко контролировала мексиканку в партере почти 15 минут. Доминирующая победа Валентины позволила ей вернуть чемпионский пояс и поставить точку в противостоянии с Грассо. Во всяком случае, на время.

Конечно, возникает вопрос о дальнейших шагах Валентины. Шевченко уже 36 лет — возраст, когда многие уже заканчивают. Хотя победа в доминирующем стиле над чемпионкой говорит о том, что Пуля в отличной форме и вряд ли собирается на пенсию. Да, вариант с красивым уходом не исключён, но, скорее всего, Валентина просто возьмёт время на восстановление. А потом вернётся в октагон.

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

Понятно точно одно – следующей соперницей Валентины будет не Алекса. Шевченко и Грассо своей трилогией затормозили дивизион практически на два года, а ведь в категории есть и другие претендентки. Тем более Алекса проиграла по всем статьям, и, чтобы получить ещё один бой с Шевченко, теперь ей нужно пройти через претендентские бои и доказать, что она снова готова к титульному бою.

Пока Грассо и Шевченко выясняли отношения, в дивизионе определилась, пожалуй, главная претендентка на титул. В марте этого года клетку разделили второй и третий номер наилегчайшего веса – Манон Фиоро и Эрин Блэнчфилд. Фиоро шла на серии из девяти побед в ММА, Блэнчфилд – на серии из девяти побед, и, конечно, поединок был крайне интригующим. Фиоро одержала победу единогласным решением судей и сохранила за собой вторую строчку в наилегчайшем дивизионе. Манон занимает четвёртое место в женском рейтинге P4P и имеет самую длительную победную серию побед в UFC среди всех действующих девушек-бойцов промоушена – у Фиоро семь победных выступлений в активе подряд.

Поэтому, кажется, главный претендент на титул Шевченко точно определён. Француженка была чемпионкой лиг EFC и UAE Warriors, Фиоро имеет любительский бэкграунд в тайском боксе и владеет чёрным поясом по карате – потенциальный поединок Манон с Шевченко выглядит весьма интригующим.

На 3 ноября назначен поединок между Эрин Блэнчфилд и Роуз Намаюнас. Роуз – бывшая чемпионка UFC в минимальном весе, она дважды побеждала Йоанну Енджейчик, дважды побеждала действующую чемпионку в минимальном весе Вэйли Чжан, а теперь прокладывает себе путь к титулу в новой категории. Да, Роуз в дебютном поединке в новом дивизионе уступила всё той же Манон Фиоро, но затем одержала две победы подряд, а теперь встретится с третьим номером рейтинга. Уверенная победа над Блэнчфилд сделает Роуз одной из главных претенденток на титул: у Намаюнас есть имя, она показывает зрелищные бои, и если поединок Шевченко с Фиоро сорвётся, то Роуз точно сможет стать отличной альтернативой.

Так что дел в своём дивизионе у Шевченко хватает – есть новые претендентки, которые жаждут проявить себя в титульном бою. При этом Валентина уже действительно настоящая легенда женских боёв и вправе претендовать на громкие и прибыльные поединки. Да, в женских дивизионах не так много громких имён, но всё же кое-какие варианты есть, а именно в легчайшем весе, где Валентина в своё время выступала и претендовала на титул, но завоевать его так и не смогла.

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

6 октября состоятся сразу два поединка – чемпионка лиги Ракель Пеннингтон будет защищать пояс в бою с Джулианной Пеньей, которая побеждала саму Аманду Нуньес, а также пройдёт бой второго и третьего номера дивизиона – Кетлен Виейры и Кайлы Харрисон. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон сейчас одна из главных звёзд женских дивизионов и на всех парах мчится к титулу чемпионки. Потенциальный бой Шевченко и Харрисон, особенно за титул в легчайшем весе, выглядит одним из самых громких поединков, которые только можно организовать. Поэтому Валентина вполне может смотреть в сторону возвращения в легчайший вес – там есть громкие вызовы, которые, помимо славы, могут принести и отличные чеки перед заслуженной спортивной пенсией – превосходный бонус, не так ли?