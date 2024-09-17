И это новый чемпион UFC? Двалишвили троллит Россию и пытается сбежать от Умара

Год назад мало кто мог представить всерьёз, что Белал Мухаммад или Мераб Двалишвили станет чемпионом UFC. Или, возможно, мало кто хотел представлять такое положение вещей. Однако сначала Белал разобрался с Леоном Эдвардсом, а теперь и Мераб Двалишвили показал, что с Шоном О’Мэлли можно было справиться, если припугнуть его борьбой всерьёз.

Теперь легчайший дивизион становится одним из наиболее интересных, в том числе и для российских болельщиков. В топ-3 этого дивизиона входят сразу два бойца из России. И если Петра Яна с рекордом 1-3 в последних четырёх боях мы не можем называть полноценным претендентом на пояс на сегодняшний день, то Умар Нурмагомедов — идеальная опция для следующего титульника. В UFC однозначно хотят разыграть карту «непобеждённый боец с фамилией Нурмагомедов бьётся за титул». С точки зрения медийности это отличный вариант.

Двалишвили уже начал активную кампанию, направленную на то, чтобы избежать этого боя. Несколько месяцев назад Мераб говорил, что Умар не заслужил шанса драться с таким топом, как Кори Сэндхаген. После того как Нурмагомедов справился со сложным вызовом, риторика Двалишвили изменилась на «одна победа над бойцом из топ-15 не должна продвигать Умара к титульнику».

На пресс-конференции после боя Мераба, конечно, спросили о возможном поединке с Нурмагомедовым, но новый чемпион предложил свой вариант: «Хочу драться с топами, понимаете? С такими, как Дейвисон Фигейреду. Это экс-чемпион. Я побил четырёх чемпионов, хочу встретиться с пятым. У него есть и нокаутирующий удар, может задушить, хорошее джиу-джитсу. Он идёт на серии из трёх побед против топ-соперников. Вот такие бои меня больше заводят и мотивируют. Такие бои заставляют меня пахать на пределе. Умар? Он в порядке. Но я напоминаю, что у него только одна победа над бойцами из топ-15. И это был Сэндхаген. А мы помним, что сделал Стерлинг с Сэндхагеном — усыпил его уже в первом раунде. Я уважаю UFC, Дану Уайта, Хантера Кэмпбелла. С кем они скажут, с тем и буду драться. Однако я бы хотел более тесно с ними общаться. Я бы хотел стать другом Дане».

Мераб Двалишвили после боя с Шоном О’Мэлли Фото: Christian Petersen/Getty Images

А потом Двалишвили добавил огня: «Умар не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же. Хотя он всё равно представляет российский флаг. У меня большое уважение к дагестанцам. Определённо это не одно и то же».

Реакция общественности получилась бурной, что неудивительно. Ислам Махачев, к примеру, назвал такой выпад провокацией: «Ну как это? Можно сказать, что он в Америке живёт, не разбирается в этом. Это он провоцирует, пытается как-то вывести. Думаю, Умар на все эти вопросы ответит в клетке».

У Двалишвили в целом весьма сложные отношения с Россией и российскими бойцами, особенно ярко это проявилось перед противостоянием с Петром Яном, когда Мераб начал рассуждать о политике и затем заявил, что для него этот поединок многое значит: «Для меня это не просто бой. Это личное. Он из России, я из Грузии. Все мы знаем, что Россия сделала с Грузией. Россия — недемократическая страна. Я знаю, что хочу победить для моих соотечественников. Пётр — отличный боец, бывший чемпион. Сильный, крепкий и опасный, у него нет слабых мест. Хороший ударник с хорошим кардио и защитой от борьбы. Я думаю, он отличный боец и хороший семьянин, но вот со скромностью у него не заладилось. И как человек он не очень хороший. Неважно, насколько ты хороший боец — ты прежде всего должен быть хорошей личностью».

После победы Двалишвили уже неоднократно вспоминал о той победе и о том, как «сделал скромным Яна». Не так давно они с Алджамейном Стерлингом пришли к выводу, что российские журналисты, приезжающие на турниры UFC, — худшие: «Они постоянно хотят навести драму, постоянно задают глупые вопросы… Хотят, чтобы ты сказал что-то явно хорошее или набросил, чтобы потом продать это».

Или, к примеру, случай, когда Двалишвили задали вопрос, кого бы он взял с собой, если бы на Землю вторглись инопланетяне. Мераб решил переиначить: «Я не верю в инопланетян, не верю в эту ерунду. Но если изменить твой вопрос — каких бы троих бойцов я взял бы себе в помощь для сражения против монстров? Например, для сражения с Россией».

Многие считают, что Мераб просто держит образ трэш-токера и пытается раскручиваться за счёт громких высказываний. В любом случае можно ожидать, что Двалишвили подарит новые скандальные высказывания до боя с Умаром, который, похоже, неизбежен.

Умар Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Нурмагомедов в себе уверен и считает, что новый чемпион его не удивит: «Честно сказать, с Мерабом я могу подраться на любом этаже. Везде, где он хочет, где он предложит. Именно в Мерабе… не знаю, почему Хавьер видит в нем такую большую угрозу — я в нём угрозы вообще не вижу. Я не дам ему побороться, в стойке он нельзя сказать, что технически оснащен. Бьёт рандомно — что попало. После этого проходит. Это тот человек, у которого физическая координация есть, он хорошо подготовлен, у него выносливость на хорошем уровне, и он прёт вперёд. Пока он выигрывает. Пока ему это помогает. Но для себя я в нём никакой угрозы не вижу».

Это однозначно будет очень нервное противостояние с большим накалом до боя и во время него.