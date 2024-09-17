«65-0 в ММА, такой семьи ещё не было». Нурмагомедовы безупречны, но надолго ли?

Карьера Хабиба Нурмагомедова давно завершилась. Но его славный непобеждённый путь продолжают братья – Умар и Усман. Они штампуют удачные поединки и выглядят практически безупречно. Об этом напомнил и американский наставник Хавьер Мендес: «В сочетании у Хабиба, Умара и Усмана рекорд в ММА 65-0. Никогда в истории смешанных единоборств не было такой доминирующей семьи с таким рекордом». Орёл и его родственники действительно сколотили династию, за спиной которой огромное наследие в смешанных единоборствах. Однако сейчас братья находятся в непростом положении – каждого, видимо, ждёт выход на новый уровень. И сделать этот шаг может быть крайне непросто.

Ситуация Умара сложна, но приятна. Россиянин наконец-то добрался до титульного поединка. Он победил в претендентском бою – оказался сильнее Кори Сэндхагена и стал следующим в очереди на пояс. А на выходных определился и соперник. Мераб Двалишвили разобрал на части Шона О’Мэлли. И теперь всех ждёт противостояние «двух папах – чёрной и белой». Конечно, на бумаге фаворитом выглядит Умар, который остаётся непобеждённым, да ещё и перенимает опыт легендарного чемпиона UFC – Хабиба. Однако набравшего невероятный ход Двалишвили списывать со счетов не стоит.

На это указывает топовый российский промоутер Камил Гаджиев. Он напоминает, что Мераб имеет свои козыри в рукаве: «Для меня Умар вообще не фаворит в бою с Мерабом. Не может в этом весе никто быть фаворитом в бою с Двалишвили. Чемпионский пояс Мераба – ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что в общем шансы равны. И у Двалишвили есть свои аргументы: хорошая борьба, он давно забыл про те поражения, с которых начал, окреп, набрал уверенность в себе. Что есть у Умара? Хорошие ноги и то, чем обладает каждый из Нурмагомедовых – команда. Крутейшие спарринг-партнеры и в углу некая энергия победителей. Это добавляет сил в прямом и переносном смысле всем, кто выходит в клетку».

Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили Фото: Christian Petersen/Getty Images

Умар действительно должен справиться с очень непростой задачей. Мераб за последние годы превратился из объекта для шуток в чемпиона UFC. Грузинский боец отлично работает в партере, что продемонстрировал в предыдущем поединке. Кроме того, Двалишвили без особого стеснения бился в стойке с самым сильным ударником дивизиона. И вряд ли позволил сильно себя превзойти в этом компоненте. Поэтому сложно сразу сказать, в чём именно Нурмагомедов сильно превосходит Мераба, за счёт чего именно должен доминировать в титульном поединке.

Умар Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Усман не так давно вновь доказал всем, что в Bellator ему нет равных. Брат Хабиба играючи расправился с соотечественником Александром Шаблием. Финишировать соперника не получилось, но при этом доминация Нурмагомедова была полнейшей. Усман грамотно работал на протяжении всех пяти раундов, не позволил оппоненту даже задуматься о потенциальной победе. Скорее всего, это был последний поединок россиянина в Bellator. Теперь у него два реальных пути – в PFL или в UFC. Однако оба варианта могут стать для россиянина серьёзнейшим испытанием на прочность.

Путь первый – PFL. Фактически это переход внутри одной объединённой лиги. И у «старших» совершенно точно должна быть заинтересованность в таком бойце. Правда, в лёгком весе там много непростых оппонентов. Поэтому раньше времени вешать на плечо чемпионский пояс не стоит. Там классно выступает Гаджи Рабаданов, который идёт на длительной серии побед. Кроме того, есть и Брент Примус. Тот самый, которого Усман разобрал с огромным трудом. А главное — результат поединка был аннулирован. Поэтому теперь парням просто необходимо встретиться ещё раз.

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Второй путь – переход в UFC. А там всё ещё сложнее. Стоит напомнить, что именно лёгкий вес – один из самых конкурентных в лучшей лиге на планете. Там практически каждый из топ-5 готов повесить себе на плечо чемпионский пояс. Кроме того, нужно понимать, что быстро Усмана продвигать не станут. История Умара наглядно демонстрирует, что даже протежирование Хабиба не сделает из бойца чемпиона за два боя. «Белой папахе» пришлось проделать огромный путь в шесть побед, чтобы наконец-то получить титульный шанс. Скорее всего, и у Усмана уйдёт не один год. А за это время на пути могут встретиться очень сильные и опытные оппоненты. Достаточно посмотреть на топ-5, чтобы понять весь уровень. А там Арман Царукян, Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Дэн Хукер.

Пока трио Хабиб – Усман – Умар действительно безупречно. Но только пока. Сейчас у одного из них серьёзнейший титульный вызов. У другого на горизонте переход в новую лигу и совершенно иной уровень оппозиции. А наличие семейного «нолика» лишь оказывает дополнительное давление на парней. И их ближайшие поединки дадут ответ на вопрос – сохранят ли они грандиозное наследие Хабиба.