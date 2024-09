Брат Хабиба, ученик Фёдора. Пять россиян, которые должны быть в UFC

UFC с каждым годом укрепляется в статусе лучшего промоушена мира. И когда возникнет даже лёгкое ощущение, что кто-то может потягаться с командой Даны Уайта, то проводятся такие турниры, как UFC 306 в «Сфере», и все снова убеждаются в превосходстве этой лиги над всеми остальными. Разумеется, для бойцов выступления в UFC — это престиж. И болельщики, как правило, меряют класс бойца по тому, дрался он в лучшем промоушене мира или нет. В этой подборке мы собрали пять российских бойцов, которые сейчас не выступают в UFC, но точно должны там быть. Конечно, таких ребят больше, но эта пятёрка идёт в первых рядах.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов Фото: Bellator

Усман — непобеждённый боец на профессиональном уровне, не проиграл ни одного раунда, действующий чемпион Bellator в лёгком весе и брат Хабиба Нурмагомедова. Вполне достойный набор для того, чтобы проверить силы очередного выходца из школы Абдулманапа Нурмагомедова на самом высоком уровне. Пожалуй, Усман сейчас не в UFC только потому, что там есть Ислам Махачев в той же весовой категории. Они являются спарринг-партнёрами друг друга, и, конечно, никто не захочет сталкивать их лбами. Не так давно у Усмана была максимально серьёзная проверка в лице Александра Шаблия. Очень высокоуровневый боец, который и сам заслуживает выступать в UFC, но Нурмагомедов сделал так, что у Шаблия не получилось вообще ничего. Да, незрелищно и прагматично, но это высокий класс. Пройдёт примерно год или меньше, и мы увидим Усмана в UFC. И его шествие к титулу никто не будет затягивать. Например, Майкл Чендлер, перейдя в UFC из Bellator, провёл один бой и сразу получил титульник. Нурмагомедова будет ждать что-то подобное.

Вадим Немков

Вадим Немков Фото: Bellator

Немков — главный ученик Фёдора Емельяненко. Последний Император так и не попал в UFC в своё время, хотя были и переговоры, и все шансы на это. Теперь болельщики мечтают, чтобы хотя бы Вадим Немков выступил на уровне лучшего промоушена мира. Вадим с 2017 года выступает в Bellator и с тех пор накопил там девять побед, при этом четырежды защитив пояс чемпиона в полутяжёлом весе. В последние годы всё чаще звучит мнение, что Немков перерос уровень Bellator и ему пора двигаться дальше. Вадим сейчас решил уйти из полутяжёлого веса по состоянию здоровья, но в обоих весовых категориях для него нет интересных соперников, в боях с которыми он будет расти дальше. Кроме того, россиянин не очень доволен тем, как работают PFL и Bellator после объединения. Все эти факторы и истекающий контракт могут подтолкнуть Немкова к важному карьерному шагу. Сейчас ему всего 32 года — для тяжеловеса самый расцвет, так что ученик Фёдора может и должен пошуметь в UFC.

Мухаммад Мокаев

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images

Да, Мокаев уже был в UFC, и его пребывание в промоушене было вполне успешным — 7-0, четыре финиша. Для наилегчайшего дивизиона обычно хватает и меньшего количества побед, чтобы побороться за титул, однако Мухаммад не добрался до этих высот, так как у него резко испортились отношения с верхушкой промоушена. Но мы ведь говорим о навыках бойцов и их уровне. В этом плане Мокаев обязан быть в UFC. Если боец в 24 года может собрать 7-0 в лучшей лиге мира, то его уровень в порядке. И неважно, что у Карателя были проблемы в боях, были близкие решения. Он молод и способен прогрессировать, у него есть серьёзная фан-база, такие бойцы UFC нужны, особенно в дивизионе, где все уже передрались между собой. Сейчас Мокаев временно вернулся в Brave CF, в котором и засветился в своё время впервые. Скорее всего, это ненадолго и через 1-2 боя мы увидим Мухаммада в топ-лиге. Если это будет UFC, то прекрасно. Но пока ждём его боя в Brave.

Анатолий Малыхин

Анатолий Малыхин Фото: One FC

Малыхин сумел сделать то, чего не удавалось вообще никому в мире смешанных единоборств — он взял три пояса в трёх весовых категориях, причём он удерживает их все. Это даже не чемпион в трёх дивизионах, а тройной чемпион. Единственный нюанс — он выступает в азиатском промоушене One. От Анатолия хотелось бы перехода на качественно другой уровень. У него, безусловно, очень крутое достижение, которое вряд ли кому-то удастся повторить, а ещё у россиянина чистый рекорд, что тоже повышает его акции. Сам Малыхин неоднократно говорил, что не хочет покидать One и что очень благодарен лиге и её владельцу Чатри Ситйодтонгу. Но болельщикам всё равно хочется увидеть Анатолия в боях с по-настоящему топовыми соперниками, которых в One, при всём уважении, сейчас нет. К тому же тяжёлый вес UFC тоже переживает не лучшие времена, ему нужно обновление, и Малыхин мог бы ворваться в топ-10, а то и в топ-5 дивизиона.

Шамиль Мусаев

Шамиль Мусаев Фото: Getty Images

На самом деле, в PFL сейчас настоящее засилье российских бойцов. Этой осенью состоится финал сезона, и из 12 спортсменов, пробившихся туда, шестеро представляют Россию. А в тяжёлом и в полусреднем весе и вовсе будут российские финалы. Всех этих бойцов в будущем хотелось бы видеть в UFC, но особняком стоит Шамиль Мусаев, который очень ярко ворвался в PFL в этом сезоне. Это выходец из Дагестана, у которого, конечно, отличная борьба и защита от неё, но работать Шамиль предпочитает в стойке. Интересно, что в первых боях ему выпало драться именно с борцами — сначала Мусаев просто деклассировал и размазал топового бойца Логана Сторли, а потом срубил непобеждённого соотечественника Мурада Рамазанова. Впереди у Шамиля финал с Магомедом Умалатовым, и в случае победы Мусаеву стоит задуматься о переходе в UFC, где он однозначно доставит проблемы всему полусреднему весу.