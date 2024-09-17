Без поясов, но с уймой денег. Почему Джошуа — один из богатейших боксёров мира

21 сентября в Лондоне состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира встретятся действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа и бывший чемпион мира по трём версиям Энтони Джошуа.

Джошуа представился шанс вернуть себе титул чемпиона мира. В сентябре 2021 года Энтони впервые проиграл Александру Усику и потерял свои пояса, с тех пор британец больше не владел чемпионскими титулами. Интересно, что шанс вновь стать чемпионом мира ему подарил всё тот же Александр Усик: украинец оставил пояс IBF вакантным из-за невозможности провести его защиту – у Александра на декабрь намечен реванш с Тайсоном Фьюри. Поэтому Даниэль Дюбуа, который в последнем бою победил Филипа Хрговича и стал временным чемпионом мира по версии IBF, был повышен до статуса полноценного чемпиона и в ближайшие выходные будет защищать титул в бою с Джошуа.

Поражения от Усика были для Энтони крайне болезненными, он даже задумывался о том, чтобы завершить карьеру. Но тем не менее британец продолжил выступать, и выступать уверенно. После победы над Джермейном Франклином решением судей Эй Джей нокаутировал Роберта Хелениуса, а затем заставил капитулировать после пятого раунда Отто Валлина. Ну а в последнем поединке Джошуа напомнил всем, что он по-прежнему один из лучших супертяжей мира – британец брутально нокаутировал Фрэнсиса Нганну, которого потом откачивали кислородной маской. А ведь до этого Нганну дал очень конкурентный бой Тайсону Фьюри, поэтому такая уверенная победа Джошуа повысила его котировки.

Энтони по-прежнему одна из главных звёзд королевского дивизиона, и, соответственно, ценник за его бои тоже звёздный. Джошуа не раскручивает свои поединки, как тот же Фьюри, и, возможно, Эй Джей не так популярен, как соотечественник, но в части гонораров Энтони не уступает Тайсону. Джошуа является одним из самых высокооплачиваемых боксёров мира, причём баснословные гонорары британец получал ещё до прихода в бизнес арабских шейхов.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Так, например, за первый бой против Александра Усика британец получил около $ 30 млн, в реванше Энтони и вовсе заработал $ 40 млн – это был рекордный гонорар для Энтони. И это без учёта процента с продажи платных трансляций. К слову, до прихода саудовских шейхов в профессиональный бокс Джошуа получал не меньше, чем Тайсон Фьюри. Цыганский король, например, за бой с Диллианом Уайтом получил $ 34 млн, а за второй бой с Деонтеем Уайлдером – скромные $ 10 млн. Даже третий бой с Уайлдером не принëс Фьюри рекордных заработков — $ 28 млн. Получается, что рекордный гонорар Джошуа до саудовских денег был выше, чем рекордный гонорар Фьюри. И кто из них Цыганский король?

В саудовскую эпоху Джошуа стал получать ещё больше. Да, за первый бой в Саудовской Аравии против Отто Валлина Энтони заработал всего $ 10 млн, зато за поединок против Фрэнсиса Нганну с рекордом 0-1 в профессиональном боксе получил рекордный гонорар в карьере — $ 45 млн. Просто фантастические цифры за поединок с выходцем из ММА. Такую же сумму за бой с Нганну получил и Тайсон Фьюри – получается, что за бои Джошуа готовы платить не меньше, чем за поединки Фьюри.

По данным Forbes, Джошуа является вторым боксёром в мире по заработкам в 2024 году – впереди только Сауль Альварес. Понятно, что за предстоящий бой с Дюбуа Энтони вряд ли получит столько, сколько за поединок с Нганну – всё-таки не та медийная составляющая у поединка. При этом Джошуа всё равно не останется без стабильно высокого гонорара, по меркам остальных боксёров, хотя предстоящий бой для него будет важен не с точки зрения денег, а с точки зрения спортивной составляющей. Энтони в шаге от того, чтобы вернуть себе чемпионский пояс, а это позволит претендовать на поединок с победителем реванша Фьюри и Усика – если, конечно, после реванша они оба не уйдут на пенсию. А трилогия с Александром или же громкий британский бой с Фьюри – это уже и мотивация другая, и гонорары. И шанс стать абсолютным чемпионом мира – впервые в карьере.